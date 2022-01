Mărturisiri oneste despre oameni remarcabili și fapte bune, la Dăruiește Românie!

Gabriel Dorobanțu, Cezar Ouatu, Vlady Cnejevici, Teo Boar, Dorin Andone, Adrian Vașcu – Trupa cu Valoare Adăugată, Beatrice Dragnea și Teatrul InDArt sunt invitații lui Carmen Târnoveanu la TVR Internațional, vineri, 28 ianuarie 2022, de la ora 21.00.

„Emoții sunt mereu când urci pe scenă, pentru că ai o responsabilitate și trebuie să te străduiești să iasă bine de fiecare dată. Am fost într-un spectacol la Madrid, și impresionant a fost, și nu m-am așteptat la așa ceva, că a trebuit să cântăm pe un stadion. Pentru cine? Era un semn de întrebare, de unde atâta lume... Vreau să vă spun că a fost emoționant până la lacrimi, lacrimi de fericire. Erau 15.000 de români pe stadion care ne ovaționau. Ne-am simțit extraordinar, dar în același timp când ne gândim că o parte din România trăiește la Madrid, ce strădanie trebuie ca să-i ținem aproape!”, mărturisește Gabriel Dorobanțu.

„Eu nu eram conștient și responsabil la 17 ani, când am plecat din țară, în ideea de a lăsa ceva. Era vorba de tatăl meu, jumătatea familiei, și așa am mers alături de mama mea, să studiez la Conservator, la Milano. Atunci nu mi-am dat seama, dar acum, crescând, realizez ce înseamnă să-ți dorești să vii acasă, ce înseamnă acel sentiment apăsător al celor din diasporă. Eu am trăit peste 20 de ani în afară și abia așteptam să vin în vacanțe, mai ales de Sărbători. Eu cred că România este țara unui popor cu o sclipire de geniu, de aceea mă mândresc enorm să duc România peste hotare, așa cum am făcut-o prin proiectul Eurovision”, povestește Cezar Ouatu.

„Întâlnirea mea cu Florian Pittiș a fost foarte importantă. Practic, colaborarea noastră a început cu Pasărea Colibri, în 1992. Trei ani mai târziu, am scos primul album, „În căutarea cuibului pierdut”, și totodată primul CD, colaborarea cu Moțu’ Pittiș terminându-se prin 2001, însă relațiile rămânând foarte bune”, spune Vlady Cnejevici – Trupa cu Valoare Adăugată.

„Primii pași în muzică i-am făcut după modele, oameni pe care i-am întâlnit, idoli cărora le-am ascultat discurile. Conceptul „Sunt un frate tânăr”, în onoarea lui Florian Pittiș, este un spectacol de muzică și poezie pe care l-am gândit împreună cu Vlady Cnejevici și Dorin Andone, actor la Teatrul Național București, care are o voce asemănătoare cu Moțu’ Pittiș. Așa am făcut acest proiect prezentat de Trupa TVA”, spune Teo Boar – Trupa cu Valoare Adăugată.

S-a născut la 19 aprilie 1947, la Timișoara. Compozitor, chitarist, pictor și grafician, a început de mic copil să ia lecții de pian, acordeon, limbă franceză, germană și engleză. Mai târziu, după ce a învățat singur să cânte la muzicuță, a urmat pasiunea pentru chitară. A absolvit Liceul, apoi Institutul de Arte Plastice din Timișoara, iar la începutul anilor ’60, împreună cu un coleg de școală, a creat formația Sfinții, ce avea să devină în 1964, Phoenix, un fenomen în lumea muzicală, care prin stilul aparte a ajuns la inimile românilor.

A plecat din țară în octombrie 1976, stabilindu-se mai întâi în Olanda, apoi în Germania și, într-un final, în Spania. Deși se află de mai bine de trei decenii peste hotare, Nicu Covaci, legendarul lider al trupei Phoenix, se întoarce „acasă”, ori de câte ori are ocazia, pentru a-i încânta pe români cu șlagărele de altădată.

„Ceea ce-mi lipsește în momentul acesta, în România, este o stare pe care o aveam și care mă fermeca pe vremuri, prietenia și asocierea dintre oameni. Eu așa am crescut. Noi avem nevoie și de hrană sufletească, nu numai de mâncare și de băut, hrana sufletească este cea mai importantă, iar tinerii artiști ar trebui să caute, să fie cât se poate de expresivi. Nu ajunge numai tehnică, sunt mulți care cântă cu o viteză impresionantă la chitară sau la tobe, trebuie să încerce să creeze niște stări, să construiască emoții”, spune Nicu Covaci.

Și în această ediție ne continuăm misiunea și vă prezentăm tineri pe care Fundația World Vision România i-a susținut să-și îndeplinească visurile. Vă propunem să faceți cunoștință cu Rodica, fost bursier în programul Vreau în clasa a 9-a, un copil crescut doar de mama ei, care petrecea 5 ore pe drumul spre liceu în fiecare zi și care, astăzi, este profesoară de limba engleză și română. „A trebuit să mă maturizez pentru a putea face față provocărilor la care este supus un copil cu o condiție materială precară. World Vision România a fost impulsul de care aveam nevoie într-o perioadă importantă din viața mea, adolescența. Pentru prima dată mai era cineva în afara de mama care mă susținea și mă încuraja să învăț și îmi confirma că aceasta este direcția potrivită”, povestește Rodica.

Scriitoarea Daniela Gumann, stabilită în Austria, dar cu un sentiment profund al reîntoarcerii în suflet, este un om de cultură care iubește artiștii și muzica românească și care deschide seria de urări pentru Gabriel Dorobanțu, mesaje pe care la așteptăm și de la dumneavoastră, pe pagina www.facebook.com/DaruiesteRomanie.

„Ediția de astăzi este o reverență pentru artiștii prezenți în studioul TVR Internațional și în același timp este un spectacol de televiziune în onoarea idolilor lor, ale căror piese, știm cu siguranță, că s-au regăsit în bagajul cu care ați părăsit România, și pe le ascultați, le fredonați, melodii ce mai alină un pic dorul de cei de „acasă”. Invitații au spus că le-a plăcut mult emisiunea, de aceea îndrăznesc să vă invit, în numele echipei, să o urmăriți!”, spune Carmen Târnoveanu, gazda emisiunii Dăruiește Românie!

