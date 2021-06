Mariana Cernescu: „Mulţumesc, România, pentru portul pe care mi l-ai dăruit!”

Interviu realizat în cadrul campaniei TVRi - GENERAȚII ÎN IE.

Mariana Cernescu s-a născut în Hârlau, judeţul Iaşi. „De mică mi-a plăcut să dau viaţă şi culoare lucrurilor. Bunica maternă a fost cea care mi-a insuflat aceasta pasiune, cred că aveam 6 sau 7 anişori”, îşi aminteşte doamna Cernescu.

„Vacanţele de vară şi de primavară le petreceam pe prispa casei, împreună cu verişoarele mele, unde învăţam semnele cusute, secretele cusăturilor din cărţile cu pagini îngălbenite ale bunici. Bunica era reperul nostru, datorită experienţei. Am crescut înconjurată de lucruri cusute, ţesute la război. Costumul popular era păstrat cu grijă şi scos din dulap la ocazii speciale. Aveam unul mititel, alb cu roşu, îl îmbrăcam cu drag în zi de sărbătoare, duminica la biserică.

După mulţi ani, am fost nevoită să călătoresc departe de casă, atunci mi-am dat seama cât de importantă era IA pentru bunica. Departe de casă am găsit prieteni dragi, pasionaţi de artă şi tradiţii, ne aşezam în faţa unei ceşti de ceai şi a unei prăjituri delicioase să depănam amintiri. Despre copilărie şi pasiuni, am deschis noi cufere cu gânduri bune, am trăit împreună momente superbe. Am înţeles că tot ce păstrau bunicile în lada de zestre sau în odaia de sărbătoare e o comoară fără preţ”, poveşteşte Mariana Cernescu.

„Iile, de pildă, sunt cusute cu migală luni sau chiar ani. În momentele dificile încercam să îmi adun puterile şi să îmi şterg lacrimile cosând ştergare şi batiste tradiţionale româneşti, simţindu-mă din nou copil pe prispa bunicii. Casa din copac era ghergheful, acul din mână lăsa pe pânză ce aveam în suflet - bucurii sau tristeţi. Aşa am început să cos ii, căci de dorul şi dragul bunicii mele, vreau să duc tradiţia mai departe. La început timid, modele simple, ca mai apoi modele autentice din diferite regiuni ale României, împletind asfel originile mele. La loc de cinste sunt cărţile bunicii, cea mai mare avere a mea de la care a început totul. Mulţumesc bunicii mele, mulţumesc România pentru portul pe care mi l-ai dăruit. Te voi purta mereu cu mândrie în orice loc de pe pământ”, încheie dna. Cernescu.