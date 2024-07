Maria Smarandache: „Le admir pe Camelia Potec şi Ana-Maria Brânză”

În această vară, Jocurile Olimpice aduc sportul de elită şi eroii lui alături de inima ta!... Te provocăm să intri în arena celei mai mari competiții! Vezi, trăieşti, străluceşti lângă campioni, la Televiziunea Română - official broadcaster al Jocurilor Olimpice Paris 2024.

Trăim o vară fierbinte, cu zile lungi şi însorite, dar pentru sportivii din întreaga lume e şi vara a celei mai mari competiţii. Din 26 iulie, la Televiziunea Română încep transmisiunile de la Jocurile Olimpice Paris 2024. Vom fi alături de sportivii români care ne reprezintă la Paris 2024, dar şi alături de marii sportivi ai lumii în perioada 26 iulie – 11 august, în direct la TVR.

I-am provocat pe prezentatorii emisiunilor TVR să ne vorbească despre sport şi succesele sportivilor care i-au făcut să le tresalte inima, ce îi motivează să facă sport şi ce campioni de la noi sau din lume sunt favoriţii lor. Iată ce ne-a povestit Maria Smarandache, prezentatoarea emisiunii „Weekend matinal” (TVR 1, sâmbăta, ora 08.00):

Prezentatoarea TVR Maria Smarandache vorbeşte cu pasiune de sportivii români pe care îi admiră şi chiar are are un top personal în acest sens. Pe primele locuri în topul personal al prezentatoarei emisiunii „Weekend matinal” sunt două doamne al sportului românesc: Camelia Potec, la înot şi Ana-Maria Brânză, scrimă. „Camelia Potec chiar te impresionează prin felul în care ea luptă pentru acest sport și pentru ca toți tinerii să facă înot”. Cât despre cealaltă campioană pe care o admiră, Ana-Maria Brânză, Maria are o imagine plastică pentru a o descrie: „Pentru o femeie, scrima pare un sport un pic mai masculin. Mereu mi-a plăcut mult și, de fiecare dată, îmi vine în minte imaginea din Tom și Jerry – Touche, pussycat!”.

Maria îşi aminteşte că unul dintre cele mai emoționante momente din sport pe care le-a trăit a fost pe când participa la o transmisiune în direct din Piața Constituției: „un cort imens, cu videoproiectoare și un panou pe care mulți suporteri urmăreau un meci de fotbal, România-Italia. Nu-mi amintesc exact anul, dar îmi amintesc că am vorbit mult despre meci. Nu prea știu atât de multe despre meciurile de fotbal, dar îi admir pe cei care ştiu atât de multe...”, a mărturisit ea.

Recunoaşte, cumva ruşinată, că nu practică niciun sport, dar ne şi explică de ce. „Da, într-adevăr, în timpul copilăriei mergeam mult pe munte - munții Lepșa din zona Soveja, Vrancea. Acolo ne petreceam de obicei vacanțele - vorbim de perioada de dinainte de Revoluție și imediat după”. Şi continuă: „Port ochelari de când eram mică și mi-a fost de fiecare dată teamă să nu care cumva să mă lovesc, să mi se spargă ochelarii. Din cauza asta n-am practicat niciun sport, dar îmi place foarte mult să mă plimb mult. Şi acum mă plimb foarte mult”, ne-a mai spus Maria.

Chiar dacă nu practică un sport cu consecvenţă, Maria e convinsă de rolul mişcării, activităţii fizice pentru echilibrul oricui: „Cred că e nevoie să faci sport și cred că lucrul acesta se poate învăța doar de când ești mic. Îmi încurajez nepoții să meargă cu bicicleta, să practice orice fel de sport, de la ski la înot și toate celelalte. Şi îi ajut și îi sprijin în acest sens”, a adăugat ea.

