Maria Plămădeală: „România înseamnă IUBIRE”

Interviu realizat în cadrul Campaniei „Cu România în suflet”

S-a născut în Republica Moldova, a studiat în Franța și acum locuiește în Marea Britanie. E toată numai zâmbet și poveste și când are inspirație pune pe hârtie emoții și cuvinte de alinat doruri! Ea este Maria Plămădeală și aceasta este povestea ei de viață!

„M-am născut în Ialoveni, Republica Moldova. Orașul meu este chiar aproape de locul unde a avut loc Sfatul Țarii în 1918. Sunt mândră de originile mele si povestesc cu drag prietenilor mei internaționali de unde sunt. Faptul că m-am născut în Republica Moldova mi-a dat posibilitatea să cunosc cel puțin două limbi și două culturi. Și datorită acestui fapt, sunt chiar bogată! Am crescut vara la bunici, unde am băut lapte de capră, am mâncat plăcinte cu brânză sărată și carne de curcan.”

Maria Plămădeală a învățat la ea în oraș fiind absolventă de liceu - profil real, dar a terminat și Școala de arte din Ialoveni cu specializările acordeon, pian, cor și solfegiu. La 18 ani viața ei i-a dat aripi să zboare spre alte zări.

„După un concurs la Alianța Franceză din Chișinău, am fost acceptată la Institutul Național de Științe Aplicate din Rennes, Franța. Eram una din primii 4 moldoveni acceptați pentru prima dată la acel institut și una dintre puținele fete din an! ne povestește Maria Plămădeală. „ Lipsa banilor m-a determinat să caut o altă facultate care să-mi permită să lucrez în paralel cu studiile.

Astfel am ajuns în celălalt capăt al Franței, la Strasbourg. Și uite așa mi-am petrecut anii de facultate în orașul bijuterie de pe malul Rinului! Am obținut diploma de Licență și Masterat în Management de Proiecte și Organizații în cadrul Polului European de Economie și Gestiune, parte din cea mai mare Universitate din Franța, Universite de Strasbourg. Am ales Franța și ea m-a ales pe mine... pentru că m-am îndrăgostit iremediabil de ea de la vârsta de 9 ani când am început a învăța limba franceză. Am avut norocul să am o profesoară extraordinară care respira franceza și care a sădit în mine speranța de a escalada munții. Numele ei este Serafima Bondari și am rămas prietene de atunci!” își amintește cu drag și cu recunoștință Maria Plămădeală.

Dar Franța de care s-a îndrăgostit iremediabil nu a putut să-i oprească zborul Mariei Plămădeală! Următoarea destinație a fost Marea Britanie.

„Acum sunt inginer pe Sisteme de Calitate în cadrul celui mai mare producător de scaune de automobile din lume, Adient, Marea Britanie. Am ajuns in Marea Britanie în 2014, pentru a efectua un stagiu de 6 luni, în cadrul Masteratului pe care îl efectuam în Franța. Nu cunoșteam pe nimeni aici, dar rezultatele mele, profilul meu academic au reprezentat cartea mea de vizită! Și trebuie să mai spun ceva: sunt singura femeie inginer din departament. Job-ul meu presupune comunicare și colaborare cu toate nivelele ierarhice din companie, inclusiv la nivel european și global.”

Munca într-un mediu preponderent masculin nu a făcut-o să se simtă stingheră pe Maria Plămădeală. A ajutat-o să se descopere pe ea și să-și descopere capacitatea de adaptare la orice mediu, mai ales în străinătate.

„Mă adaptez foarte ușor unei culturi noi, pentru că am reușit să-mi păstrez curiozitatea… copiilor! Mă fascinează tot ce este diferit și de unde pot învață altceva. Mi-e tare frică de rutină! Mentalitatea de acasă, nepotismul și cumetrismul nu mă încântau deloc și de aceea am plecat. Am vrut să obțin prin forțele proprii tot ce îmi propun! ne mărturisește Maria Plămădeală.

„Identitatea de român am șlefuit-o la Strasbourg alături de prietenii mei de pe ambele maluri ale Prutului. Cântam împreună, mâncam împreună, organizam evenimente și… plângeam tot împreună. Am plecat singură de acasă și în momentele mai dificile, am rămas doar eu cu mine și cu Dumnezeu. Nu am vrut să-i …pedepsesc pe alții pentru că nu îmi ieșea ceva așa cum doream eu.”

Românii din străinătate fie că sunt născuți în România, Moldova sau Ucraina, devin în comunitatea lor profesională și în grupul lor de prieteni adevărați ambasadori ai unui neam, ai unei tradiții și a unei limbi, despre care străinii știau puțin sau lucruri deloc măgulitoare. Maria Plămădeală este un astfel de „ambasador fără portofoliu”!

„Oh, sunt foarte mândră de acest titlu de ambasador fără portofoliu! ne mărturisește, cu emoție, Maria Plămădeală. „Sunt mândră să le spun colegilor mei internaționali că sunt româncă din Basarabia, din Republica Moldova! Le povestesc din istoria, cultura și din literatura română. Mulți dintre ei mă urmăresc online pe rețelele sociale și mă felicită pentru pasiunea de care dau dovadă când vine vorba de originile mele. Eu cred, din ce în ce mai mult, că liderii comunitari merită titlul de ambasadori pe deplin, având în vedere eforturile și munca depuse în comunitate, mai ales acum în perioada pandemiei. Dacă nu era mobilizarea comunității, dacă nu erau organizațiile caritabile, nu am fi putut ajuta atât de mult!”

Pregătirea tehnică a Mariei Plămădeală nu s-ar potrivi sensibilitatea și poezia pe care le oferă de câte ori are ocazia. S-a implicat de asemenea în diferite proiecte comunitare și de păstrare și promovare a limbii și tradițiilor românești de pe ambele maluri ale Prutului. Este unul dintre fondatorii Asociației Români Uniți în Anglia (RUDA) și coordonatorul Școlii Românești „Nicolae Iorga” din Birmingham.

„ E unul din proiectele mele de suflet, iar acum a devenit real datorită implicării comunității românești din Birmingham și din împrejurimi, dar și colegilor mei din RUDA, (Români Uniți din Anglia), asociația pe care am fondat-o în 2019 împreună cu prieteni de pe ambele maluri ale Prutului, care locuiesc în West Midlands, Marea Britanie. Am visat de mult timp o școală românească la Birmingham și m-am bucurat mult să fim parteneri cu Florina Stoica, fondatoarea Școlii Nicolae Iorga în Marea Britanie și căreia îi mulțumesc pentru susținere și zâmbet. Am deschis ușile școlii de la Birmingham în plină pandemie și nu regretăm deloc. Îi mulțumesc, pe aceasta cale, doamnei profesoare Laura Elena Suna, care predă limba, literatura și civilizația românească la Școala noastră din Birmingham.

Mă întristez când văd frați și surori din familii românești, în diaspora, vorbind între ei în alte limbi decât cea maternă, pentru că le este mai ușor. Misiunea Școlii Românești Nicolae Iorga de la Birmingham este să promoveze limba și cultura română în diaspora prin metode inovative. Viziunea acestei școli este să devină full-time cu un modul în care prietenii noștri internaționali să descopere limba și literatura română indiferent de vârstă și în mod gratuit.” ne mărturisește plină de entuziasm Maria Plămădeală.

Este inginer respectat, coordonator de proiecte comunitare, e toată numai zâmbet când vorbește despre tradiția și despre neamul ei. Vorbește mai multe limbi dar dorurile și le spune în limba mamei. Ea este Maria Plămâdeală, născută în Moldova de peste Prut!

„Indiferent unde voi fi în lume, România înseamnă pentru mine IUBIRE, iar limba română este limba mamei mele, cea în care bunica îmi cânta romanțe și bătrânu’ îmi povestea despre Basarabia până la epoca sovietică. ”

***

Interviu realizat de Aura Dobre producător TVR Internațional