Mantaua - film românesc în premieră absolută

Miercuri, 17 februarie, de la 22.10, la TVR1, după nuvela cu acelaşi titlu de Nikolai Vasilievici Gogol. Regia este semnată de Alexandru Lustig.

După atâta frig şi ceaţă, după un an de pandemie, TVR 1 vă propune un film de televiziune in premieră absolută: MANTAUA, după Nikolai Vasilievici Gogol. Nuvela cu acelaşi nume (din 1842) este considerată emblematică pentru literatura rusă, fiind cea care l-a făcut pe Dostoievski să afirme: "Noi toţi am ieşit din MANTAUA lui Gogol!".

Sub bagheta regizorală a lui Alexandru Lustig, MANTAUA propune o suită de performanţe actoriceşti. În rolul principal asistăm la "revenirea la TVR" a unui maestru al scenei româneşti, Virgil Ogăşanu, la 80 de ani plin de tinereţe creatoare!

Fiecare actor din restul distribuţiei joacă, spectaculos, mai multe roluri, "fără mască", mizând doar pe un talent proteic. De pildă, toate cele patru personaje feminine sunt interpretate de una şi aceeaşi actriţă, îndrăgita Emilia Popescu! În MANTAUA, asistăm la o sarabandă de portrete viu colorate, semnate de actorii: Gelu Niţu, Dan Aştilean, Dan Rădulescu, Dragoş Huluba.

MANTAUA este o farsă tragică, cultivând grotescul, caricatura şi alegoria - despre derizoriul şi urâţenia unei lumi. Chiar dacă, peste secole, copistul a fost înlocuit cu copiatorul şi mantaua de postav cu canadiana de fâş - natura umană a rămas aceeaşi... Din MANTAUA clasică iese, mereu, actualitate...

În ultimii cinci ani, tânarul regizor Alexandru Lustig, regizorul premierei MANTAUA, a mai montat la TVR: "Livada de vişini", "Furtuna" şi "Circul Matteo", toate trei nominalizate la Premiul Uniter pentru cel mai bun spectacol de televiziune.

Filmarile la MANTAUA au avut loc în studiourile TVR în februarie 2020, exact în prag de pandemie: actorii şi toată echipa au prins, practic, "ultimul tren" înainte de izolare!