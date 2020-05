Mânca-v-ar Raiul să vă mănânce, Înalt-Prea-Sfinte Părinte PIMEN!

Sâmbătă, 7 martie 2020, după ce am cântat Lumina Lină și Apărătoare Doamnă, la Mănăstirea Sf. Ioan cel Nou de la Suceava, am rămas la sfârșitul slujbei pentru a stă de vorbă cu IPS Pimen.

Îmi doream să-I spun cât de recunoscătoare îi sunt! PS Damaschin s-a retras, discret, și mi-a lăsat doar mie acest moment unic.

I-am mulțumit pentru că m-a învățat smerenia, încă din aprilie 1991, de la sediul Arhipepiscopiei Sucevei și Rădăuților.

Atunci mi-a dăruit cărți și am vorbit despre Părintele Cleopa, la care m-a trimis, câteva zile mai târziu. Acolo, la Prisacă unde se retrăgea Părintele Cleopa, mă simțeam la poartă Raiului. I-am mai mulțumit pentru că la Putna, un an mai târziu, am stat în preajma Regelui Mihai, la stareția Mănăstirii, apoi i-am însoțit, în continuare, pe Regele Mihai și Regina Ana.

I-am mai spus că în urmă cu o seară, pe scenă Teatrului Matei Vișniec din Suceava, mi-am dorit să-mi arăt recunoștință pentru oamenii care au crezut în mine, dintre care cel dintâi a fost el. Iar când evocăm aceste momente și în sala am întâlnit privirea Maicii Starețe Gabriela de la Voroneț, mi-au dat lacrimile, de bucurie.

Sufletul îmi e plin de imaginea din 7 martie cu Înaltul Pimen și cerul înstelat de deasupra noastră. A fost bucuros, iar eu i-am mulțumit lui Dumnzeu pentru asta și l-am condus cu privirea....Acum, părintele Cleopa îl așteaptă la Poartă Raiului.

Mihaela Crăciun, jurnalist