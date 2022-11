Malta: PBS explică modificările formatului MESC și tragerea la sorți care a avut loc

Președintele executiv al PBS a explicat de ce postul de televiziune a făcut modificări la Malta Eurovision Song Contest, plus că a avut loc și o tragere la sorți.

Vineri, cei patruzeci de participanți la Malta Eurovision Song Contest 2023 au fost invitați la studiourile PBS pentru a afla mai multe despre procesul de selecție. S-a anunțat că Paul Giordimaina, Mike Spiteri, Ludwig Galea și Moira Stafrace vor acționa în calitate de consultanți ai selecției, oferind sprijin participanților.

Președintele executiv al PBS, dr. Mark Sammut, a explicat că modificările la formatul concursului muzical Eurovision din Malta au fost făcute pentru a oferi o mai mare expunere cântăreților maltezi în fața publicului. Spectacolul aduce un public numeros care este dornic să discute melodiile și să creeze entuziasm. El a adăugat că MESC este:

"Un festival unic în țara noastră care reunește audiențe mari în fața televizorului în fiecare seară pusă în scenă și chiar dincolo prin social media și alte platforme".

La sfârșitul întâlnirii a fost organizată o tragere la sorți pentru a determina artistul care deschide primul sfert de finala și artistul care închide ultimul sfert de finala. Hailey va deschide concursul cu „Tik Tok”, în timp ce Maria Cristina va închide sferturile de finală cu „Our Flame”.

Malta Eurovision Song Contest 2023Patruzeci de artiști vor concura la MESC 2023. Finaliștii din sferturile de finală sunt:

Jake – “Love You Like That”

Clintess – “Lura Qatt” (Never backwards)

Francesca Sciberras – “Masquerade”

Ian – “On My Own”

Maria Christina – “Our Flame”

Dario – “Pawn in a Game”

Klinsmann – “Piranah” (Piranha)

Aidan – “Reġina” (Queen)

Greta Tude – “Sound of My Stilettos”

Mark Anthony Bartolo – “Tears”

Marie Claire – “Thankful”

Geo Debono – “The Mirror”

Haley – “Tik Tok”

John Galea – “Trailblazer”

Fabizio Faniello – “Try To Be Better”

Jessika – “Unapologetic”

Matt Blxck – “UP.”

Stefan – “What Do You Want?”

Dominic and Anna – “Whatever the Wind May Blow”

Maria Debono – “X’allegrija” (What joy)

Maxine Pace – “Alone”

Jason Scerri – “Anything Can Happen”

Bradley Debono – “Blackout”

Dario Bezzina – “Bridle Road”

Andre – “Broken Hill”

Brooke – “Checkmate”

Nathan – “Creeping Walls”

The Busker – “Dance (Our Own Party)”

James Louis – “Dream”

Christian Arding – “Eku Ċar” (Clear echo)

Kirstie – “Girls Get Down”

Eliana Gomez Blanco – “Guess What”

Lyndsay – “Haunted”

Stefan – “Heartbreaker”

Giada – “I Depend on You”

Ryan Hili – “In the Silence”

Chris Grech – “Indescribable”

Dan – “It’ll Be Ok”

Cheryl Balzan – “La La Land”

Mike – “Leħen Fiċ-Ċpar” (A voice in the fog)

Printre artiștii anunțați ca și concurenți se numără de două ori reprezentantul Eurovision, Fabrizio Faniello (2001 și 2006), precum și Francesca Scibberas (Junior Eurovision 2009) și Eliana Gomez Blanco (Junior Eurovision 2019).

Malta Eurovision Song Contest 2023 va avea loc pe 11 februarie, iar sferturile de finală urmează să revină la Malta Eurovision Song Contest. În fiecare sfert de finală, 10 melodii vor concura, 6 alese pentru a trece în semifinală. În semifinală vor concura 24 de cântece, primii 16 trecând în finală. În toate emisiunile, vor avea loc votul juriului și un televot public.

Datele spectacolelor sunt următoarele:

Sferturile de finală unu – 13 ianuarie

Sferturile de finală doi – 20 ianuarie

Sferturile de finală trei – 27 ianuarie

Sferturi de finală patru – 3 februarie

Semifinală – 9 februarie

Marea finală – 11 februarie

Sursa: eurovoix.com