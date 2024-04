Mădălina Rădulescu: „It-iștii care programează binele”

Spectacolul poveştilor emoţionante continuă la TVR în campania „Omul anului”. Pe 2 mai, de la ora 18.00, la TVR 1, Mădălina Dobrovolschi şi Bogdan Muzgoci ne prezintă două noi reportaje-portret ale unor eroi de lângă noi. Telespectatorii îşi pot vota favoriţii timp de o săptămână.

De la o modalitate de relaxare, la pasiune și, acum, mijlocul prin care reușeste să aducă bucurie celor mai puțini norocoși - aceasta este povestea Mădălinei Rădulescu, programator de profesie, dar pasionată de confecționarea decorațiunilor. Alături de colegii ei, de cinci ani reușește, prin vânzarea de obiecte handmade, să ofere ajutor celor care au nevoie.

Târgul Creative IT a devenit deja unul dintre cele mai așteptate evenimente caritabile în preajma sărbătorilor, iar comunitatea voluntarilor și a cumpărătorilor crește de la an la an, iar împreună reușesc să aducă bucurie. Au ajutat tineri cu grave probleme de sănătate, au ajutat la construirea unei tabere pentru copiii cu afecţiuni oncologice, au renovat o parte a secţiei de pediatrie de la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă din Craiova şi au reuşit să cumpere şi un ecograf. Acum pregătesc o nouă ediție a targului de Paște pentru a aduce din nou bucurie.

Mădălina Rădulescu reprezintă a patra propunere a Televiziunii Române pentru titlul de „Omul anului”. O cunoaştem joi, pe 2 mai, de la ora 18.00, în episodul 2 al noului sezon al campaniei TVR ce caută eroii dintre noi. „IT-iştii care programează binele” este este titlul reportajului realizat de echipa TVR.

Lansată în 2023, campania „Omul anului” a fost primită cu bucurie de telespectatorii TVR. Oameni obişnuiţi, mulţi dintre ei necunoscuţi publicului larg, au avut ocazia să fie apreciaţi de o ţară întreagă pentru fapte deosebite, pentru realizări personale de excepţie, pentru felul în care au reacţionat într-o situaţie limită, pentru modelul pe care îl oferă comunităţii lor.

Anul acesta, spectacolul poveştilor emoţionante şi al oamenilor buni continuă. Din 25 aprilie, în fiecare joi, de la ora 18.00, la TVR 1, Mădălina Dobrovolschi şi Bogdan Muzgoci ne prezintă câte două reportaje-portret ale unor astfel de eroi. Telespectatorii pot vota protagoniştii fiecărei ediţii timp de o săptămână, până la următoarea ediţie şi, în acelaşi timp, pot transmite propuneri pentru a fi înscrise în cursa pentru „Omul anului”.