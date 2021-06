Lyana Galiș: Sunt și am rămas „Românca din Italia”

Interviu realizat în cadrul campaniei TVRi „Cu România în suflet”

Lyana Galiș s-a născut la Cluj, este profesor de engleză și din 1972 locuiește în Italia.dar nicimic nu a „convins-o” să renunțe la România din suflet!

Lyana Galiș locuiește în Carate Brianza, un mic orășel de lângă Milano. Acum este la pensie și când nu scrie cărți își aduce aminte de începuturile românești.

„M-am născut și am copilărit la Cluj unde am studiat la Liceul „George Coșbuc”. Apoi, timp de doi ani, am studiat la Facultatea de Filologie din cadrul Universității „Babeș-Bolyai”, specializarea Română – Engleză. Între timp l-am cunoscut pe viitorul meu soț, un italian, ne-am căsătorit și am ajuns la Torino. De altfel atunci, în anii ’70 cam aceasta era singura posibilitate de a ieși din țară. La Torino mi-am continuat studiile în cadrul Facultății de Limbi Străine.

Desparțirea de părinți, de prieteni, de țară, de mediul în care am crescut a fost neașteptat de dureroasă… De abia după 5 ani, timp în care mi-am terminat studiile și am câștigat o catedră, începând astfel să lucrez cu elevii, am reușit să-mi revin și să mă adaptez încetul cu încetul la noua societate, păstrând înscă în adândul sufletului meu identitatea de român.” ne-a mărturisit Lyana Galiș

Căsătoria datorită căreia a ajuns în Italia s-a încheiat la un moment dat.

„După aproape 20 de ani m-am recăsătorit cu un medic român care a fugit în timpul comunismului peste Dunăre în căutarea „libertății. Am doi copii, regizori amândoi. Țin mult la familia mea care, alături de creațiile mele reprezintă sursa mea de mare fericire. Suntem o familie de artiști în care fiecare își folosește talentul pentru a prezenta o imagine frumoasă a țarii noastre și a sufletului românesc. Băiatul meu Nikolas a realizat primul lui scurt metraj profesional numit Doina care a fost premiat la 9 festivaluri internaționale de film (printre altele Seattle, Paris și Chicago). Logodnica lui, Mariana Preda, face cunoscut naiul românesc în întreaga lume. în momentul de față ei locuiesc în Olanda. De asemenea soțul meu medic este apreciat în domeniul lui și toată lumea știe că este român”.

Una dintre pasiunile sale, muzica, a rămas în permanență cu ea, mai ales că în Cluj urmase școala de specialitate.

„În jurul vârstei de 30 de ani am înregistrat un disc musical la Milano, aceasta fiind una din marile mele bucurii. Am început să scriu și cărți. Le-am scris, inițial în limba italiană, pentru că atunci în familia soțului meu Italian vorbeam numai italiană, cu el cu socrii mei, cu colegii, cu prietenenii și cu elevii la școală. Ulterior am tradus aceste cărți și în limba română. Până acum am scris 5 cărți…și nu mă opresc aici, pentru că scrisul pentru mine este refugiul în care mă ascund în momentele dificile. Oamenii au citit cărțile mele, mai ales Jarul Iubirii, din care au aflat multe despre țara mea, România. Am fost și sunt respectată de elevi, de părinți și de prieteni. Am oferit multe interviuri în presa italiană și în toate m-am lăudat cu originea mea! Sunt și am rămas… Românca din Italia!”

În Italia trăiește acum una dintre cele mai numeroase comunități de români din afara graniței. Prieteniile adevărate și sincere se păstrează, însă, destul de greu.

„Sunt puțini români, buni prieteni, cu care sunt în contact aici în Italia. Vreau doar să le menționez pe scriitoare Irina Țurcanu, pe Violeta Popescu - directoarea edituri Rediviva (prima casă editorială română din Italia) și pe buna mea prietenă, artist plastic, Amalia Verzea pe care o cunosc de o viață si care, recent s-a întors în București.”

România este, pentru Lyana Galiș parte din viața sa și o spune de fiecare data când are ocazia. A fost încântată să participle la Campania TVR Internațional „Cu România în suflet!” mai ales că I s-a dat posibilitatea să facă din nou declarația de dragoste față de țara în care s-a născut și de care îi este dor.

„România, pentru mine este esența mea sufletească și spirituală.” Dne-a declarant în încheiere Lyana Galiș.

Interviu realizat de Aura Dobre – producător TVR Internațional