„Luna de miere", filmul Ioanei Uricaru despre visul american al unei tinere mame din România

Filmul din 2018 spune o poveste despre emigrare, adaptare și prețul plătit pentru împlinirea visului american - de la ora 00.45, sâmbătă, 13 ianuarie (în noaptea de vineri, 12 ianuarie, spre sâmbătă, 13 ianuarie) pe TVR2 și TVR+.

„Lemonade" (Luna de miere - România, Germania, Suedia, Canada, 2018) este o dramă scrisă și regizată de Ioana Uricaru.

Mara, o mamă singură în vârstă de 30 de ani, se căsătoreşte cu americanul Daniel în timp ce se află în Statele Unite ale Americii cu un job temporar de asistentă medicală. Atunci când parcursul ei pentru a obţine Cartea Verde ia o turnură neaşteptată, Mara este silită să se confrunte cu un adevăr neplăcut.

Scenariul este semnat de Ioana Uricaru, stabilită în SUA, și Tatiana Ionașcu (numele bunicii lui Cristian Mungiu, pseudonim folosit pentru colaborarea lui la scenariu). Volumul de amintiri „Tania Ionașcu, bunica mea. O biografie basarabeană” a fost publicat de Cristian Mungiu la Humanitas, în 2023.

Ioana Uricaru şi Cristian Mungiu au o colaborare care durează de mulţi ani. „O cunosc pe Ioana din 1994, când am început amândoi şcoala de film în Bucureşti", spune Mungiu pe mobrafilm.ro. Ea a coregizat lungmetrajul colectiv „Amintiri din Epoca de Aur” (Mobra Films, 2009), şi scurtmetrajul „Stopover” (produs de Mobra Films în 2010), iar „Lemonade" îl care producător pe Cristian Mungiu.

America descrisă în film nu seamănă cu aceea la care visează imigranții înainte să plece din țara natală. Nu e o lume modernă, avansată tehnologic, plină de posibilități, ci mai degrabă o lume cu oameni cu mentalități înguste și prejudecăți. Sentimentul dominant este cel de a fi prins între două lumi.

„Lemonade este un film care aparține atât cinematografiei românești cât și celei americane, așa cum mă văd și pe mine ca aparținând celor două culturi. Văd Lemonade ca pe un film poziționat între cinematografia europeană de autor și unele filme independente americane mai curajoase. Reușește asta prin natura temei propuse, a producției (care s-a desfășurat pe două continente) și a esteticii”, spune Ioana Uricaru.

„Nu cred că există om în România care să nu aibă pe cineva în familie care măcar a încercat să plece în străinătate. Deci bănuiesc că foarte mulţi se vor regăsi în povestea în sine - a imigraţiei, a şocului cultural, a sentimentului de provizorat şi de luptă continuă. Eu cred că e interesant şi să vezi puţin cum arată o ţară la care visăm, precum America, prin ochii unui proaspăt emigrant despre care ştim de când ajunge, ca imigrant, nu te duci în centrul oraşului şi trăieşti în centrul oraşului, într-un apartament cu vedere spre Empire State Building. Întotdeauna există o perioadă în care nici măcar nu apuci să vezi acele părţi din ţara respectivă care apar pe cărţile poştale. Mă interesa acest moment, când lucrurile sunt provizorii. Mai este interesant această tratare a „visului american”. Întrebarea ar fi: ce anume e diferit în America? Un pic se înţeleg temperamentul şi personalitatea necesare pentru a te integra în America. Să fii capabil să îţi asumi riscuri", mai spunea Ioana Uricaru într-un interviu pentru news.ro, în 2018.

„Lemonade/ Luna de miere”, debutul în lungmetraj al Ioanei Uricaru, produs de Cristian Mungiu, a fost selectat în secţiunea Panorama a Festivalului de Film de la Berlin, iar premiera nord-americană a avut la Tribeca Film Festival. Pelicula a fost prezentată în numeroase festivaluri (Seattle Film Festival 2018, Festivalul Jeonju, Coreea de Sud, Go East Germania, OFF Camera Polonia, Festivalul Internațional de Film din Ierusalim, Two Rivers Polonia), Ioana Uricaru fiind premiată pentru regie la Sarajevo - Bosnia și Herțegovina, în Portugalia, Maroc şi Polonia: FEST New Directors / New Films Festival Espinho, Portugalia - Marele premiu Linxul de Aur; Sarajevo - Heart of Sarajevo for Best Director; Women’s Film Festival of Salé, Maroc - Marele premiu; Ars Independent Festival din Katowice, Polonia - Premiul pentru Cel mai bun film.

Filmul a mai fost nominalizat la Premiul Gopo 2019 pentru cel mai bun debut (Ioana Uricaru) și la premiul Independent Spirit 2019 pentru debut ("Someone to Watch" Award).

Actrița Mălina Manovici a mai jucat în „Bacalaureat" (regia Cristian Mungiu) și „Balaur" (regia Octav Chelaru, rol principal pentru care a primit nominalizări la trofeul pentru cea mai bună actriță de la UCIN și Premiile Gopo).

Din distribuție mai fac parte Dylan Smith și Steve Bacic. Filmările s-au desfășurat în Canada și România.

Surse: Program TVR, aarc.ro, imdb.com

