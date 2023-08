LPF a amânat meciul Poli Iaşi - Sepsi OSK. Ieșenii critică decizia

Liga Profesionistă de Fotbal (LPF) a anunţat, vineri, că meciul Poli Iaşi - Sepsi OSK, programat, duminică, e la ora 13.00, în etapa a şaptea a Superligii a fost amânat pentru data de 19 octombrie.

Liga Profesionistă de Fotbal, în virtutea articolului 12 din Regulamentul de Organizare a Activităţii Fotbalistice (ROAF), privind "Reprogramarea unui joc oficial", a hotărât, vineri, prin decizia Departamentului de Competiţii, amânarea meciului dintre Poli Iaşi şi Sepsi OSK Sfântu Gheorghe, programat iniţial să se dispute duminică 27 august (ora 13:00).



Partida a fost reprogramată pentru data de 19 octombrie 2023, precizează LPF pe site-ul său oficial.



Meciul dintre Farul Constanţa şi Universitatea Craiova se va disputa duminică 27 august, de la ora 21:30, aşa cum s-a stabilit iniţial, menţionează liga.



Sepsi OSK solicitase amânarea partidei pentru a putea pregăti mai bine manşa secundă din play-off-ul Europa Conference League, care va avea loc pe 31 august, în deplasare, cu echipa norvegiană Bodoe/Glimt. În prima manşă, desfăşurată joi seara, la Sfântu Gheorghe, rezultatul a fost egal, 2-2.



Sepsi OSK şi-a amânat şi meciul din etapa a cincea, cu CFR Cluj (reprogramat pentru 9 septembrie), în deplasare, pentru pregăti manşa secundă din turul al treilea preliminar din Europa Conference League.

Clubul de fotbal Politehnica Iaşi a criticat, vineri, într-un comunicat postat pe site-ul său oficial, decizia Ligii Profesioniste de Fotbal de a amâna meciul cu Seosi OSK, programat iniţial duminică.



''Nu se poate să fim anunţaţi cu mai puţin de 48 de ore înaintea meciului că acesta se amână! Şi mai mult decât atât, nici nu am fost consultaţi în privinţa hotărârii pe care am primit-o chiar când echipa revenea de la antrenament! Oricum, nu am înţeles de la bun început programarea acestui joc. A fost pus la ora 13:00, în mijlocul zilei, la aproape 50 de grade la nivelul gazonului, cu mii de spectatorii cu capul în soare. Apoi, la începutul săptămânii, când Sepsi OSK a solicitat amânarea şi noi am acceptat, Liga nu a fost de acord, pentru ca astăzi, după ce am pus în vânzare bilete pentru meci şi echipa a parcurs ciclul săptămânal pentru partidă, cu antrenamente la ora jocului, la temperaturi imposibile, să fim anunţaţi că se amână. De regulamentele încălcate flagrant ce să mai spun?!'', se arată în comunicatul semnat de Preşedintele Consiliului Director, Cornel Şfaiţer.



''Doar în cazuri excepţionale se poate amâna cu 48 de ore înainte un meci! Şi dacă e aşa, de ce ar fi caz excepţional doar Poli - Sepsi, nu şi Farul - Craiova? Să fie foarte clar! Sprijinim orice echipă din România care ne reprezintă în competiţiile continentale şi ne dorim să obţină rezultate bune, de aceea am şi fost de acord luni cu amânarea, dar vestea primită azi ne arată o totală lipsă de respect pentru Poli Iaşi, club ce reprezintă o comunitate de aproape 1 milion de locuitori. Le transmit suporterilor noştri care si-au achiziţionat bilet că acesta rămâne valabil pentru meciul cu Sepsi când va fi reprogramat, iar dacă unii fani vor banii înapoi, îi aşteptăm la casele de bilete de la stadion sau pe platforma online pentru returnarea banilor'', a mai spus Şfaiţer.

