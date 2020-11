Lituania: The Roop va concura în selecția națională pentru Eurovision 2021

Deși știrile Eurovision din această săptămână au fost dominate de artiștii din 2020 care au decis să nu mai facă o nouă încercare la finala națională a țării lor, acest lucru nu va fi valabil și în cazul Selecției Naționale din Lituania. Roop a confirmat că va concura la Pabandom iš naujo! 2021.

Trio-ul și-a confirmat intenția de a participa printr-o postare pe Instagram. Ei au scris: „La întrebarea pe care o auzeam încă din primăvară vom primi răspuns acum - am decis să participăm la Selecția Națională Eurovision. Avem o melodie și avem o viziune. Să sperăm că va deveni Euro-viziune. "

Comentariul sugerează că, la fel ca Daði Freyr din Islanda, The Roop depune la fel de mult efort în punerea în scenă, cât și pentru piesa în sine.

The Roop se alătură altor acte/interpretări Eurovision 2020, cum ar fi Estonia Uku Suviste și - se pare - suedezele de la The Mamas, care încearcă să câștige din nou finala națională a țării lor. În timp ce alte acte, precum Croația Damir Kedžo și finlandezul Aksel Kankaanranta, au confirmat că nu se vor mai întoarce în 2021.

Luna trecută, radiodifuzorul LRT a dezvăluit detalii despre formatul finalei naționale Pabandom iš naujo! 2021. Au confirmat, de asemenea, că The Roop va avea un loc garantat în marea finală a concursului, ceea ce înseamnă că nu va trebui să se califice din semifinale. Nu are niciun sens faptul ca The Roop să ajungă pe o scurtătură către marea finală - se face mai mult ca o curtoazie.

Trio-ul va avea, de asemenea, dreptul de a-și efectua intrarea în toate etapele anterioare ale concursului înainte de marea finală. Acest lucru asigură faptul că publicul lituanian va fi expus la noua piesă a The Roop, la fel de mult ca și înregistrările celorlalte piese care concurează în semifinale.

Înscrierile pentru Pabandom iš naujo! 2021 se închid la mijlocul lunii decembrie. Piesele concurente vor fi selectate de un juriu format din experți din diviziile de divertisment ale LRT. Programul complet al lui Pabandom iš naujo! 2021 nu a fost încă confirmat, dar concursul va începe sâmbătă 16 ianuarie.