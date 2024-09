Forța destinului - Luciano Pavarotti

Când îl asculți pe Pavarotti interpretând aria ”E lucevan le stelle", din al treilea act al operei ”Tosca”, de Giacomo Puccini, timpul se oprește în loc și muzica preia controlul. Luciano Pavarotti și-a dorit să aducă opera mai aproape de oameni și înțelegem acum, la 17 de la dispariția sa, că dorința i-a fost îndeplinită.

Tatăl lui Luciano Pavarotti, Fernando Pavarotti, era tenor amator și obișnuia să cânte în corul operei din Modena. Pentru că Luciano și-a arătat devreme talentul pentru muzică, tatăl l-a adus la repetiții. Astfel că, în adolescență, a început să cânte și el în corul orașului, dar fără a fi decis dacă avea să aleagă această cale. Pentru că era tentat să devină sportiv și sfătuit de părinți să fie profesor.

La un concurs din Țara Galilor, corul a câștigat premiul I, ceea ce l-a făcut pe tânărul Pavarotti să reconsidere ideea de urma o carieră ca profesor. Și a ales muzica. A început studiile muzicale cu Arrigo Pola şi Ettore Campogalliani.

Debuta pe 29 aprilie 1961, pe scena Operei Reggio Emilia, cu rolul Rodolfo din opera ''Boema'' de Puccini, un rol care a devenit cartea lui de vizită.

1963 a fost un an semnificativ în cariera lui. Pavarotti a cântat în toată Europa, a apărut la televizor și, cel mai important, și-a făcut debutul la Covent Garden din Londra în rolul lui Rodolfo. Publicul britanic era extaziat.



Anul 1965 îl aducea la Miami pentru debutul său american, alături de faimoasa soprană australiană Joan Sutherland, în Lucia di Lammermoor.

Duke în Rigoletto, de G.Verdi, Tonio în La Fille du régiment, de G. Donizetti, Arturo în I puritani, de V.Bellini, Radame în Aida lui Verdi - sunt doar câteva roluri importante pentru cariera lui, pe care vi le reamintim.



A cântat pe marile scene ale lumii, a jucat în filme, a scris cărţi, a primit premii nenumărate, printre care amintim 5 Premii Grammy și distincția Kennedy Center Honors. Nu putem trece cu vederea nici faima mondială de care s-a bucurat împreună cu tenorii Placido Domingo şi Jose Carreras și seria lor de concerte The Three Tenors.





”I'd like to be remembered as a man who took opera to the people.”* Luciano Pavarotti



La 17 ani de la dispariția sa (6 septembrie 2007), ca un omagiu adus unei legende a muzicii clasice, sâmbătă, 7 septembrie, de la ora 18, TVR Cultural prezintă un episod dedicat lui Pavarotti din seria Legends of Opera (Regatul Unit, 2018).

Seria ”Legendele operei” îi prezintă pe marii interpreţi de operă ai vremurilor noastre. Gazdă este renumita soprană autraliano-americană Danielle de Niese. Filmat în Regatul Unit şi în Italia, în fiecare episod apar artişti, critici şi regizori, imagini din arhive, interpretări remarcabile ale marilor artişti lirici.

Regia: Lyndy Saville

Prezentator: Danielle de Niese

Info: radioromaniacultural.ro, operavivra.com, britannica.com, imdb.com (*citat Pavarotti)

