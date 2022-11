La TVR 3, ne întâlnim cu artişti care dăruiesc Românie!

Telespectatorii TVR 3 îi vor aplauda pe Dragoş Moldovan, Constantin Florescu, Mike Godoroja, Rawanne și alți artiști, sâmbătă, 26 noiembrie, de la ora 13.30.

Carmen Târnoveanu caută în toată ţara, artiști care dăruiesc Românie​! Îi cunoaştem şi noi sâmbătă, de la ora 13.30, la TVR 3.

În ediţia din această săptămână, în data de 26 noiembrie, telespectatorii TVR 3 din Iaşi şi Timişoara, alături de noi toţi, bineînţeles, îşi vor aplauda artiştii de-acasă, respectiv pe tânărul Dragoş Moldovan şi pe Constantin Florescu, interpret de romanțe şi muzică ușoară, cunoscut îndeosebi publicului ieşean, cu o activitate artistică de peste 35 de ani.

Timișoreanul Dragoș Moldovan este noua voce a grupului Krypton. „Pe băieții de la Krypton i-am cunoscut în 2019, când am fost la un concert al lor în București, dar trupa nu îmi era deloc străină. Țin minte că prima dată când i-am auzit și văzut live a fost la TimRock în Timișoara, eu aveam 12 sau 13 ani, și au început concertul cu piesa «Fără Teamă», iar de atunci…mi s-a părut una dintre cele mai tari formații de heavy metal de la noi din țară. Nu mă gândeam că o să ajung să cânt alături de ei. Am ajuns să cântăm împreună… simplu… Chiar de ziua mea, în data de 23 august, Eugen Mihăescu, chitaristul și fondatorul trupei, mi-a scris un mesaj după care am vorbit la telefon și cam asta a fost”.

Formaţia Krypton vine la Dăruieşte Românie! cu un nou single, intitulat "Iartă-mă", împreună cu Dragoş, noul solist vocal. În toamna acestui an, trupa Krypton a început colaborarea cu Dragoş Moldovan. "Piesa Iartă-mă este o baladă rock înregistrată de curând de trupa Krypton şi reprezintă chiar o parte din trăirile şi crezul fiecăruia dintre noi, de a câştiga toate pariurile în momentele grele ale vieţii, în aceste vremuri gri", spun membrii trupei. "Este chiar povestea mea, la o răscruce de drumuri", spune Dragoş Moldovan.

Ne întâlnim la TVR 3 cu Eugen Mihăescu, chitară solo, claviaturi, Dragoş Moldovan, voce, Macarie Claudiu, baterie, Humberto Miquilena, bass.

Constantin Florescu are în portofoliu colaborări cu personalități muzicale, precum Titel Popovici, Sabin Păuţa, Constantin Bardan, Dumitru Lupu, Jsolt Kerestely, Paraschiv Oprea, Dan Ardelean, Nicușor Predescu. De asemenea, a realizat multe înregistrări la radio și televiziune, a editat numeroase albume (casete, discuri, CD-uri).

Constantin Florescu este primul interpret care a adus Crizantema de Aur la Iași - este deținătorul trofeului Crizantema de Aur de la Târgoviște din anul 1978, când interpreta romanțe, Ioana Radu fiind unul dintre artiştii de la masa juriului.

Tot sâmbătă, 26 noiembrie, de la ora 13.30, la TVR 3 ne întâlnim şi cu Rawanne care, încă de la 13 ani, vârsta pe care o avea la momentul lansării, se afla pe primul loc în cele mai mari topuri muzicale din Turcia şi Spania.

Unul dintre cei mai iubiți artişti din țara noastră, Mike Godoroja revine la Dăruieşte Românie! pentru a continua povestea unui destin de ţinut minte. Datorită pasiunii pentru muzică, Mike a colaborat cu nume sonore atât din România, cât și din afară, şi, cu toate acestea, nu și-a dorit niciodată să părăsească țara noastră. Îl regăsim sâmbătă, de la ora 13.30, la TVR 3, alături de muzicianul Alex Gavril cu care face echipă pentru telespectatorii emisiunii Dăruieşte Românie!

Formația Taylor, condusă de Codruț Croitoru, prezintă la Dăruieşte Românie! primul material discografic intitulat „Dincolo de măști”. Formația Taylor a luat naștere la inițiativa lui Codruț Croitoru, artistul și-a început activitatea pe scena rockului românesc cu trupa The Crown. Ulterior a colaborat cu Adrian Ordean, Codruț fiind solist vocal, în perioada 2012-2019, în trupele Ordean, Pact, Schimbul 3 și Compact B.

Din 2020, Codruţ Croitoru își cânte propriile compoziții în proiectul Taylor, care se regăseşte in această componenţă: Codrut Croitoru, solist vocal, chitară, compoziție, Florin Laghia, chitară, Victor Iovan, chitară bas, Marius Vintilă, tobe, Alexia Stefan & Bianca Stefan, backing vocals.

Dăruieşte Românie! devine scena artiştilor talentaţi din toată România. Şi atunci, e firesc să ne întâlnim şi cu Alma Boiangiu, o voce excepţională, un muzician recunoscut în ţară şi în străinătate, dar şi o actriţă aplaudată în spectacole de teatru.

“La vârsta de 7 ani am început să studiez chitara cu unul din cei mai buni profesori. Iniţial a fost o ambiţie a mea să încep un al doilea intrument, dar în timp am ajuns la nişte performanţe deosebite, despre acest lucru vorbesc numeroasele premii obţinute în România, dar şi în străinătate (Germania, Spania, Austria, S.U.A.). În Spania, am câştigat 2 ani la rând locul I şi am fost invitată să susţin un concert. În S.U.A. şi Austria (Viena), am fost prima româncă ce a caştigat premii importante pe chitară clasică. Îmi iubesc ţara şi sunt strâns legată de locurile care mi-au marcat copilăria, adolescenţa. Muzica este un limbaj universal, însă nu îmi doresc să plec. Motivul? Familia mea este aici şi, oricât de departe m-ar duce viitoarele mele proiecte şi colaborări, mereu mă voi întoarce acasă", ne spune Alma Boiangiu.

