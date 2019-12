La TVR 2, petrecem sărbătorile cu „Jandarmii“ lui Louis de Funès

Cele mai frumoase filme se văd la TVR2. Din 25 decembrie, de la ora 14.10, nu rataţi ocazia de a revedea seria „Jandarmilor”, unde inegalabilul maestru al comediei franceze, Louis de Funès, joacă unul dintre rolurile sale memorabile, cel al jandarmului Ludovic Cruchot.

Pentru zilele de sărbătoare pe care le petrecem alături de cei dragi, TVR 2 a pregătit o ofertă atractivă de filme numai bune de urmărit alături de întreaga familie. „Jandarmul din Saint-Tropez” (25 decembrie), „Jandarmul la New York” (26 decembrie), „Jandarmul se însoară” (27 decembrie). Sâmbătă, de la ora 13:10 puteţi urmări filmul „Jandarmul la plimbare”, iar luni (30 decembrie) şi marţi (31 decembrie), de la ora 14:10, vă invităm la „Jandamul şi extratereştri”, respectiv „Jandarmul şi jandarmeriţele”.

Nu vor lipsi nici filmele cu şi despre cea mai frumoasă sărbătoare din an. „O viață minunată” (It’s a Wonderful Life), filmul de Crăciun din 1946 în regia lui Frank Capra, este oferit de Telecinemateca în seara de Crăciun. De la ora 21:10, telespectatorii pot urmări povestea "The Greatest Gift", pe care Philip Van Doren Stern a scris-o în 1939. Filmul este considerat ca fiind unul dintre cele mai îndrăgite din cinematografia americană și a devenit o tradiție vizionarea acestuia în timpul sezonului de Crăciun. Joi, 26 decembrie, de la ora 11:10, avem „Pactul de Crăciun” (SUA, 2014), iar vineri, 27 decembrie, la aceeaşi oră, „E Crăciun în fiecare zi” (SUA, 2006).

TVR 2 va difuza seria de şase filme de comedie care prezintă aventurile năstruşnicilor jandarmi, în centrul acestora aflându-se sergentul Cruchot, interpretat de Louis de Funès. Miercuri, 25 decembrie, de la ora 14.10, este programat primul film al seriei regizate de Jean Girault, „Jandarmul din Saint-Tropez” (Le gendarme de Saint-Tropez - Franţa-Italia, 1964). Producţia a avut un succes imens în Franţa, unde peste 7 milioane de spectatori au umplut sălile de cinema. După nenumărate gafe profesionale, inspectorul Cruchot este avansat în funcţie şi trimis, drept răsplată pentru munca realizată, la Saint Tropez. Împreună cu fiica sa, sergentul Cruchot ajunge să se lupte cu nudiştii din Saint Tropez, să îşi scoată fiica din încurcăturile în care intră şi mai ales să prindă o bandă de hoţi de tablouri.

Joi, 26 decembrie, de la ora 14:10, „Jandarmul la New York” (Le gendarme a New York, Franţa, 1965). Buclucaşii jandarmi din Saint Tropez sunt desemnaţi să-şi reprezinte secţia la o Conferinţă Internaţională a Poliţiei, tocmai în New York. În clocotitorul oraş vrea să meargă şi fiica jandarmului-şef, dar ordinul este clar: fără neamuri ! Trecuţi oceanul, jandarmii francezi se străduiesc din toate puterile să nu-şi facă ţara de râs, dar potenţialul lor catastrofic le creează tot timpul probleme. Colac peste pupăză, Cruchot îşi vede fiica peste tot în labirinticul New York şi pleacă în căutarea ei.

Vineri, 27 decembrie, de la ora 14:10, „Jandarmul se însoară” (LE GENDARME SE MARIE, Franţa-Italia, 1968). Jandarmul-şef Cruchot îşi întâlneşte iubirea vieţii, pe nume Josepha, frumoasa văduvă a unui colonel, persoană foarte influentă. Dar Nicole, fiica lui Cruchot, n-o place pe viitoarea mamă-vitregă şi este hotărâtă să folosească toate mijloacele necesare ca să împiedice nunta celor doi.

Sâmbătă, 28 decembrie, de la ora 13.10. „Jandarmul la plimbare” (LE GENDARME EN BALADE, Franţa, 1970). Cruchot, împreună cu colegii săi, sunt scoşi forţat la pensie. El se retrage la castelul bogatei sale soţii, unde timp de câteva luni se plictiseşte copios fiindcă nu este lăsat să facă nimic. Nici măcar revederea vechilor camarazi nu-i readuce zâmbetul pe faţă şi pofta de viaţă. Printr-un concurs de împrejurări, ei pleacă într-o călătorie la Saint-Tropez, unde vor intra în noi buclucuri şi vor crea doar haos, ca în vremurile bune când activau aici ca jandarmi.

Luni, 30 decembrie, de la ora 14:10, „Jandarmul şi extratereştrii” (LE GENDARME ET LES EXTRA-TERRESTRES, Franţa, 1978). Haosul comic şi cosmic domină în acest episod în care buclucaşii jandarmi de serviciu sunt dublaţi de sosii extraterestre însetate de... ulei de motor.

Marţi, 31 decembrie, de la ora 14:10, „Jandarmul şi jandarmeriţele” (LE GENDARME ET LES GENDARMETTES - Franţa, 1982). Buclucaşii jandarmi ai brigăzii din Saint-Tropez, mutaţi într-un nou sediu, primesc şi o nouă însărcinare: să instruiască patru tinere jandarmeriţe stagiare. Noile colege se descurcă destul de bine cu îndeplinirea îndatoririlor, depăşindu-şi uneori instructorii. După o săptămână însă, un specialist în spionaj informatic le răpeşte una câte una şi le duce la o destinaţie necunoscută. Cruchot şi vajnicii jandarmi din Saint-Tropez vor elabora un plan pentru găsirea jandarmeriţelor, punându-şi propriile vieţi în pericol.