Iuliana Marciuc, Liana Stanciu, Marina Almășan şi Irina Păcurariu spun #DEACASAIMPREUNA

Din 27 aprilie, telespectatorii sunt invitaţi să urmărească, la TVR 2, o serie de interviuri şi reportaje despre destinele şi poveştile unor personaje emblematice, toate realizate online în ultimele şapte săptămâni de distanțare socială.

Într-o perioada în care România se află în starea de urgență, necesară pentru a ține evoluția epidemiei cauzată de COVID-19 sub control, patru dintre cele mai cunoscute vedete TVR, Irina Păcurariu, realizatoarea „Reţeaua de idoli”, Iuliana Marciuc, iniţiatoarea emisiunii „Destine ca-n filme”, Liana Stanciu, prezentatoarea „În direct cu viaţa” şi Marina Almășan, gazda „Femei de 10, bărbaţi de 10” şi-au unit forţele la TVR 2 pentru a da startul unui nou proiect: # DEACASAIMPREUNA.

„Nu cred că ne-am deconectat vreodată, chiar dacă oamenii nu ne-au văzut împreună la televizior. Încercăm să-i facem pe telespectatori să fie parte din povestea noastră. Era momentul ca tot ceea ce am adunat să fie împărţit cu ei”, spune jurnalista Irina Păcurariu, care de la debutul crizei a publicat zilnic interviuri cu oameni care au văzut coşmarul prin ochii lor pe pagina de Facebook a emisiunii „Reţeaua de idoli”.





Din 27 aprilie, în fiecare luni, de la ora 20:00, telespectatorii sunt invitaţi să urmărească o serie de interviuri şi reportaje despre destinele şi poveştile unor personaje emblematice, toate realizate online în ultimele şapte săptămâni de distanțare socială. Zilele de marţi, miercuri, joi şi vineri vor fi rezervate fiecărei realizatoare în parte iar materialele # DEACASAIMPREUNA vor fi difuzate sub formă de fillere, de la ora 18.35.

„Nu este ceea ce facem noi în mod obişnuit, ci mai degrabă ceea ce am făcut în ultimele şapte săptămâni, când toţi am trăit într-o formă de izolare”, explică Liana Stanciu. „Jurnalistul din noi însă nu a putut să doarmă, vă garantez! Avem foarte multe lucruri interesante de povestit. În prima ediţie o s-o cunoaştem pe Ana Maria Stancu, dar şi pe roboţeii ei. Doamna este inginer şi CEO la RoboHub, iar unul dintre roboţii construiţi de ea e programat să dezinfecteze inteligent spaţiile din spitale”, a adăugat Liana Stanciu.





Realizatoarea emisiunii „Femei de 10, bărbaţi de 10”, Marina Almăşan, a realizat în aceaste săptămâni sute de interviuri. Ea spune că rămâne fidelă divertismentului şi a pregătit pentru acest proiect informaţii noi despre viaţa VIP-urilor în perioadă de criză. „În prima ediţie vom merge acasă la Rona Hartner, pe care criza a prins-o tocmai pe Coasta de Azur. Le-am pus şi întrebarea ce vor face după ridicarea interdicţiilor. Răspunsurile vă vor surprinde.”, a dezvăluit aceasta.





Iuliana Marciuc este entuziasmată de noul proiect TVR 2. „E o plăcere să vorbim fiecare de la noi de acasă şi să putem fi totuşi împreună. Jurnalistul din mine nu a putut sta de-o parte nici în această perioadă, aşa că am realizat deja pe zoom interviuri cu mulţi eroi, o mare parte dintre ei din comunitatea „Destine ca-n filme”. Unele dintre interviuri sunt postate deja pe Facebook-ul emisiunii sub titlul „Destine în filmul izolării”, a adaugat Iuliana Marciuc, pe care o puteţi urmări atât luni cât şi în fillerul de vineri.