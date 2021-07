La TVR 1, îi cunoaştem pe sportivii care alcătuiesc Team România pentru JO Tokyo

Seria video „Team România” continuă la TVR 1 cu alți zece sportivi în a căror evoluție la Jocurile Olimpice de la Tokyo ne punem toate speranțele. Materialele video sunt difuzate de luni până vineri, de la 13.50 și 18.00, respectiv sâmbătă, de la 11.30 şi luni, de la 10.15 – ediții „best of”.

După o săptămână în care telespectatorii au avut întâlnire cu reprezentanţi ai României din echipele de canotaj, tenis de masă şi lupte, între 5 şi 9 iulie, alţi zece sportivi sunt gata să ne dezvăluie gândurile şi dorinţele lor pentru JO Tokyo.

„De fiecare dată, înainte să urc în ring, îmi zic: Hai să te văd, fată, acum, ce poţi, să văd cât de tare eşti şi tot timpul simt ca sunt mai bună, că pot mai mult decât am făcut. Nu cred că mi-am atins limitele încă! Pentru că pot foarte mult. ​Obiectivul meu este aurul olimpic, dacă nu voi reuşi acum, cu siguranţă voi trage pentru 2024, la Paris. Vă daţi seama cum ar fi ca România să aibă o fată cu aur la Jocurile Olimpice...”, ne împărtăşeşte gândurile sale Claudia Nechita, reprezentanta României la box, parte a Team România pentru JO Tokyo. Pe 5 iulie, de la 13.50, la TVR 1.

„Visez în fiecare zi cu ochii deschişi la o finală olimpică!”, mărturiseşte Rareş Toader, care ne va reprezenta la Tokyo în proba de aruncare a greutăţii. Luni, 5 iulie, de la ora 18.00, Rareş va povesti în ce fel ratarea participării la RIO 2016 l-a ambiţionat pentru Tokyo 2020: ​„Când am ratat participarea la RIO 2016, pe moment, am fost supărat şi indignat că aşa s-au petrecut lucrurile. Trecând anii, am realizat că, poate, a fost cel mai frumos lucru care mi s-a întâmplat, am învăţat să abordez altfel sportul, am învăţat să apreciez altfel oamenii din jurul meu şi pot să spun acum, cu mana pe inimă, că, dacă nu se întâmpla să ratez JO de la Rio, nu ştiu dacă m-aş fi calificat la JO de la Tokyo.

Pe 6 iulie, doi canotori, campioni pentru România atât în competiţii europene, cât şi mondiale, se prezintă publicului înaintea plecării la Tokyo. „Atuul nostru cred că vor fi dorinţa şi entuziasmul. Mă visez în finala de la Tokyo, de multe ori vizualizez finalul cursei! Mai mult decât startul. Visez că suntem acolo cu toţii la bătaie şi că noi avem un finiş foarte puternic şi că reuşim, să (îi) învingem pe toţi şi să câştigăm”, rosteşte cu entuziasm Marius Cozmiuc, reprezentantul României la canotaj dublu rame, campion european 2020, alături de Ciprian Tudosa. Povestea lui – marţi, 6 iulie, ora 13.50, la TVR 1. Iar de la ora 18.00, Ionela Cozmiuc, canotaj LW2x, dubla campioană mondială la canotaj dublu vâsle, categorie uşoară, cu Gianina Beleagă, îşi face cunoscută cea mai arzătoare dorinţă: „Avem două medalii de aur la campionatele mondiale. Visul nostru cel mai mare este acela de a obține o medalie olimpică, în special de aur. Nu putem să vă promitem că vă aducem aurul acasă, dar pot promite că vom face tot ce ne stă în putință să obținem acest lucru".

Pe 7 iulie, de la 13.50, Ciprian Tudosa, reprezentantul României la canotaj dublu rame, campion european, în 2020, alături de Marius Cozmiuc, ne vorbeşte despre propria motivaţie în abordarea acestui sport: „Motivația supremă pentru mine este să devin de la zi la zi mai bun și să încerc să fac mândre acele persoane care au încredere în mine. Am un noroc foarte mare avându-l pe Marius drept coleg, ținând cont că el are o experiență foarte mare în spate - are deja două Jocuri Olimpice la care a participat. Motivația există zilnic, la fiecare antrenament! Ne dorim să devenim din ce în ce mai buni, perfecți, dacă se poate!”. Iar de la ora 18.00, aflăm de la Gianina Beleagă, reprezentanta noastră la canotaj dublu vâsle, categorie uşoară, ce ţel are pentru Tokyo: „Niciodată nu mi-a plăcut să renunț sau să las un lucru neterminat. Și încă nu am terminat treaba, încă mai am de luat o medalie olimpică; asta poate fi acum sau poate fi la următoarele jocuri, dar va fi!”

Sportiva ​Adriana Ailincăi, canotaj dublu rame, campioană europeană în 2020, e convinsă că „va fi foarte greu la Jocurile Olimpice, pentru că avem adversare foarte puternice, dar sunt sigură că o să le facem față. Sperăm ca la Tokyo să fie cea mai bună cursă a noastră. O să dăm totul pentru a face o cursă cum trebuie”. Mai multe despre efortul depus şi aşteptările ei pentru JO Tokyo – în materialul difuzat de TVR 1 joi, 8 iulie, de la 13.50.

Şi jucătoarea de tenis Raluca Olaru face parte din Team România şi ne vorbeşte, pe 8 iulie, de la 18.00, despre asul din mânecă pentru competiţia de la Tokyo. „Voi face echipă cu Monica Niculescu la JO de la Tokyo. Am mai jucat împreună anul trecut finala, la Praga. Asul meu din mânecă va fi Monica Niculescu, o jucătoare redutabilă şi dificilă pentru multe jucătoare din circuit şi chiar cred că putem face o combinaţie bună din punct de vedere al stilurilor de joc. Plus că suntem foarte luptătoare amândouă şi cu Moni comunicarea e foarte bună mereu în meciurile de dublu, lucru foarte important, de altfel”.

​„Lupta pentru podium la Jocurile Olimpice va fi foarte, foarte strânsă... Diferența o vor face lucrurile mărunte, cele din experiență, din grija de sine, sănătatea și antrenamentul...”, este de părere Iuliana Buhuş, sportiva care va purta drapelul pentru România în probele de canotaj​ dublu rame la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Cum au decurs pregătirile ei pentru JO aflăm vineri, 9 iulie, ora 13.50, la TVR 1. Şi tot atunci, Alin Firfirică, sportivul care ne reprezită la atletism, în proba de aruncarea discului, simte că există o mare presiune pe umerii săi „deoarce toată lumea îşi doreşte o medalie. Şi eu îmi doresc, dar trebuie să fim puţin mai realişti: este vorba despre o medalie olimpică, nu baţi din palme şi te întorci cu ea acasă! Este vorba de multă muncă! Mi-aş dori de multe ori să aud: du-te acolo şi bucură-te de ceea ce faci şi întoarce-te acasă cu ce va fi! Bucură-te de un rezultat bun şi de momentul în care vei trage linie şi vei vedea cât de aproape ai fost de acea medalie sau daca te vei intoarce cu acea medalie”.

În săptămânile dinaintea Jocurilor Olimpice de la Tokyo, sportivii din lotul României vorbesc, la „Team România”, la TVR 1, despre drumul lor, cu pante line, dar şi mai abrupte, spre performanţă. Din 23 iulie până în 8 august 2021, TVR oferă telespectatorilor săi, în exclusivitate, Jocurile Olimpice de la Tokyo, ediția cu numărul treizeci și doi a Jocurilor Olimpice de vară, cel mai mare eveniment multi-sportiv mondial.