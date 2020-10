LA MULȚI ANI, E VREMEA TA!

„Sâmbătă, 17 octombrie, vremea se va ameliora semnificativ....” o zi numai bună pentru a aniversa primii 4 ani ai emisiunii „E vremea ta!”.

Peste 1500 de ediții difuzate zilnic de o familie - la figurat - formată din redactorii și editorii acestei producții și una la propriu – Iulia Zgripcea și Andrei Bărbulescu și al lor „Bebe Meteo”. Așa cum vă amintiți, după o frumoasă poveste de dragoste, vedetele TVR 2 s-au cunoscut ca parteneri de prezentare a emisiunii „E vremea ta”, și-au unit destinele.

Colegi și prieteni, echipa emisiunii mărturisește cu bucurie că mulți telespectatori află în fiecare seară cum va fi timpul probabil, dar și curiozități și sfaturile utile legate de climă de la TVR 2. Dacă prezentatorii emisiunii, Cristina Soare și Andrei Bărbulescu sunt cunoscuți de telespectatori, la împlinirea vârstei de 4 ani îi vom descoperi pe oamenii din spatele știrilor și imaginilor, producătorul Camelia Boștină, membrii echipei, dar și pe invitații lor, specialiștii cunoscuți și respectați in domeniu, care aduc în fiecare zi cele mai proaspete și relevante informații pentru a îi conecta pe telespectatorii TVR 2 la vreme și mediul înconjurător. Lor li s-au alăturat și foștii colegi și ne-au transmis, cu toții, gândurile și urările lor, dar și câteva imagini din redacție:

Laurențiu Mandu - realizator ediția de luni și vocea emisiunii:

• În 26 de ani de lucru în televiziune am făcut multe genuri de emisiuni, dar nu mă așteptam să îmi placă atât de mult una cu acest profil. Evident, contează și că lucrez cu o echipă "funny"!.

Cristina Dănilă - realizator ediție lunară despre starea planetei:

• E vremea ta este o emisiune în care, zi de zi, timp de 4 ani, am pus toată priceperea, pasiunea şi cunoştinţele mele. Şi pentru care am făcut chiar şi un curs de meteorologie!!!

Adi Banută - realizator ediția de miercuri:

• Emisiunea are succes și pentru că a apărut de ziua mea, chiar dacă n-am lucrat la ea de la început !

Mirela Goldic - realizator editia de joi:

• Cred că lumea mai bună o facem noi. Trebuie doar să fim conștienți de nevoile ei și să acționăm. Eu încerc să aduc în această emisiune informația relevantă, care contează, care să ne ajute pe toți să punem umărul la un viitor optimist. Mă simt utilă și vă întind o mână să facem asta împreună. E simplu și frumos! Hai, ,,E vremea ta!”

Miruna Moraru - realizator ediția de duminică:

• M-am alăturat proiectului "E vremea ta" de puțin timp, însă toți colegii m-au primit cu brațele deschise şi am descoperit o echipă... învingătoare!

Cristina Soare - prezentator din 2018:

• Sunt fericită că fac parte din acest proiect și că reușim seară de seară să vă captăm atenția cu cele mai importante știri despre vreme și despre lume. Cred că este singura emisiune care poate fi urmarită indiferent de vârstă - fie că ești mic, fie că ești mare ai ceva de aflat de la noi! Vă mulțumesc că ne urmăriți într-un număr atât de mare!

Cristina Spiru (ex realizator E Vremea Ta):

• Când vremurile sunt mai imprevizibile decât vremea, pe voi ne bazăm să ne dați cele mai bune vești! La mulți ani!

Bogdan Blăgoi - editorul emisiunii:

• Am început să lucrez la această emisiune cu gândul că va fi ceva trecător, dar s-au facut deja 4 ani de când știrile despre schimbările climatice și-au pus amprenta pe modul meu de a vedea lumea. Sper ca lumea să înțeleagă, vorba unui prieten, că ''Pământul e, deocamdată, singura noastră casă'' și să avem grijă de el, după posibilități.

Bogdan Sterpu: editor

• ”una e să fii editor la o emisiune și alta e să faci parte dintr-o gașcă de prieteni! ”

Cristi Popescu – realizator ediția de vineri:

• Sunt de prea puțină vreme încât să “am voie” la o parere. Sincer. Imi place emisia, îmi place echipa, dar trebuie să mă lăsați să îmbătrânesc nițel …. La multi ani, E VREMEA TA!

Zoran Popovici:

• Mulți ani frumoși emisiunii alintată de prieteni ca... mini teleenciclopedia.

Steluța Matios (ex coechipier):

• Timpul petrecut alături de echipa E Vremea Ta a fost pentru mine, unul plin de surprize și provocări...Am reușit să descopăr subiecte inedite, despre care habar nu aveam și să întâlnesc oameni pasionați de mediul înconjurator. E Vremea Ta nu transmite doar prognoza meteo ci și lecții de viață și educație pentru noi, cei care avem la dispoziție o planeta pe care mulți, uită uneori, că trebuie să o lase moștenire generațiilor următoare.

Cătălin Heson (ex agentul de mediu și vocea emisiunii):

• O călătorie în necunoscut. Ca pentru mulți alții, poate, "vremea" se rezuma acum trei ani la ceea ce simțeam pe pielea mea și la prognozele uneori contrazise de realitate. Apoi am înțeles că vremea este doar un rezultat al unui sistem atât de complex încât ar fi bine să ne gândim mai mult că nu suntem doar "beneficiari" pasivi ci și factori determinanți. Mai ales de când am crezut că putem face orice pe Pământul asta. O munca făcută de o echipa de jurnaliști care au demonstrat performanță fară a beneficia de resurse decente și influenceri. La mulți ani de vreme bună!

Andrei Bărbulescu – prezentator:

• Cred că pentru mine titlul acestei emisiuni este foarte sugestiv: este locul în care viața mea s-a schimbat radical, am cele mai mari satisfacții, inclusiv faptul că este o emisiune urmărită de foarte mulți telespectatori și bineînțeles nu în ultimul rând echipa lângă care lucrez de atâți ani și în care am foarte multă încredere....! Să fim sănătoși

Iulia Zgripcea (ex prezentator) – specialist în comunicare ANM:

Emisiunea E Vremea Ta este proiectul în care am pus mult suflet și am urmărit cu mare drag și satisfacție cum crește, se dezvoltă și este urmarită din ce în ce mai mult. Imi trezește emoție și pentru faptul că a avut un rol important nu numai pe plan profesional în cei doi ani în care am fost prezentator ci și în plan personal, fiind momentul și locul în care mi-am cunoscut și soțul. La mulți ani cu audiență maximă!

Printre invitații și specialiștii emisiunii se numără:

Elena Mateescu, director ANM:

• Un salut cordial si felicitari pentru fiecare editie care inseamna doar munca si pasiune. Caci fara asta nimic nu este durabil. Multumim pentru ca ne primiti si pe noi in casa dv. cu vesti despre vreme, fenomene extreme, schimbari climatice si alte subiecte de profil. De fiecare data este o placere sa dezbatem vremea!!!...Succes pe mai departe si toate gandurile bune intregii echipe!. Cu apreciere deosebita, Elena Mateescu

Cătălin Beldea – vânător de eclipse:

• Vă urez ce ne dorim și noi, astronomii amatori sau profesionisti: sa aveti cat mai mult cer senin ziua si intotdeauna noaptea!

Mariana Cojocaru – astrolog:

• Am întâlnit la Emisiunea "E Vremea Ta" o echipa minunată și îmi face mare plăcere sa lucrez cu ea. Profesionalism desăvârșit, implicare totală, exact cum îmi doresc și eu. Astfel încât să fim cu toții convinși că iese o treabă ca la carte. Informațiile sunt foarte documentate și valoroase, de aceea recomand oricui să nu rateze o astfel de emisiune. Pentru că un telespectator informat... va ști cum să-și organizeze viitorul apropiat. "Mulți ani trăiască " E vremea ta"!/ Poporul sa te dorească și sa te urmărească/ Intru Mulți Ani cât mai longevivi"(rime proprii).

Alexandru Mironov:

• La multe sezoane si multe minute de stiință!

Redacția revistei Știința și Tehnica:

• Minimum 365 de minute de știință pe an produc colegii de la E vremea ta. În realitate sunt mult mai multe, pentru că minutului zilnic de știință i se alătură multe alte minute. Cu răbdarea, inteligența și hărnicia unor albine, jurnaliștii de la emisiunea E vremea ta au reușit nu doar să umple vidul emisiunilor de educație și știință de la Televiziunea Publică, ci să arate că poți face audiență cu un produs de educație bun.

Dr. Bogdan Ivanescu:

• Felicitări pentru cei 4 ani de existență a emisiunii, ani petrecuți cu focus pe educarea publicului în sensul ajutării acestuia să descopere corelațiile dintre evenimentele meteo, cam la fel cu ceea ce intampla la Doctor MIT doar că aici vorbim despre condiții medicale. Sunt convins că emisiunea va deveni din ce în ce mai interesantă și mai utilă publicului pe masură ce modificările climaterice, datorate încălzirii globale, vor fi din ce în ce mai vizibile. Mult spor în următorul cincinal fierbinte!

Adrian Șonka – Astronom:

• Într-o lume „astrologică” există oameni care țin cu realitatea. Mă refer la echipa „E vremea ta”, care a avut viziunea să vadă că este nevoie să explice și fenomenele cerești. Uneori acestea ne pot influnța la fel de mult ca cele meteorologice, ca stare de spirit și, bineînțeles, fizic. Urez echipei să vadă cât mai multe eclipse, conjuncții și ca fiecare stea căzătoare să le îndeplinească dorințele.

Mihai Huștiu- meteorolog ANM:

• Cea mai bună emisiune de vreme din România!Mă bucur pentru această aniversare și pentru că fac parte din această echipă! La multi ani! Apreciez eforturile depuse de întregul colectiv pentru a oferi calitate, obiectivitate și profesionalism! Să rămânem aceeași echipă plină de energie, harnică, competentă ,optimistă și inspirată și tot mai mulți telespectatori vor fi alături de noi!

Dumitru Prunariu – cosmonaut:

• "E vremea ta", e vremea noastra, e vreme nu numai de meteorologie ci si de multe informatii din domenii conexe de activitate prezentate intr-un format original. Mi-a facut placere sa apar de nenumarate ori de-a lungul timpului in aceasta emisiune si sa aduc informatii interesante din domeniul meu de activitate, cosmosul. La multi ani "E vremea ta" la aniversarea a 4 ani de difuzare si peste 1500 de editii!

Simona Bișboacă – inventator:

• La cât mai multe ediții și audiență cât mai mare! Nu e doar o emisiune de meteo ci o emisiune educativă cu informații utile și de interes pentru toate categoriile de vârstă.

Dr. Roxana BOJARIU-Head of Climate Section ANM

La ceas aniversar îmi aduc aminte de un proverb românesc luminat filosoficește de Constantin Noica: „timpul umblă și loveşte, vremea stă și vremuieşte.” „E vremea ta” ne stă alături de 4 ani și ne descâlcește înțelesuri ale multor lucruri aflate în cer şi pe pământ, în ciuda tuturor turbulențelor timpului ce pare că nu mai are răbdare cu noi. La mulți ani emisiunii, la mulți ani cu sănătate și tot atâta inspirație echipei ei, căreia îi sunt recunoscătoare pentru răgazul de încântare ce ni-l oferă nouă, meteodependenților și climatofililor de pe plai!