Opera „La Fanciulla del West”, a lui Puccini, în 28 martie, la TVR Cultural

Marți, 28 martie, de la ora 22.00, TVR Cultural difuzează opera „La Fanciulla del West” („Fata din Vest”), a lui Giacomo Puccini, pusă în scenă de Casa de Producție TVR și Opera Națională Română Cluj-Napoca.

„La Fanciulla del West”, inspirată de piesa „The Girl of The Golden West” a autorului American David Belasco, a avut premiera în 1910, la Metropolitan Opera, Puccini spunând că aceasta ar fi una dintre cele mai mari realizări ale sale.

Deși „La Fanciulla del West” nu a atins popularitatea „Madamei Butterfly”, dirijorul Arthur Toscanini a numit-o „un minunat poem simfonic”.

Piesa relatează povestea a doi îndrăgostiți, Minnie și Dick, pe fundalul Goanei după aur. Aflând că Dick este, de fapt, un bandit căutat de oamenii legii, pe nume Ramirez, Minnie, îndrăgostită profund, plănuiește salvarea lui. Șeriful o curtează pe Minnie, dar totul se întunecă atunci când descoperă că aceasta îl ascunde pe Ramirez. Poate tânărul bandit să-și lase trecutul în urmă și să înceapă o nouă viață alături de Minnie?

În rolurile principale, sunt solişti apreciaţi, precum soprana invitată Valentina Boi în rolul lui Minnie, tenorul Hector Lopez în rolul banditului Dick Johnson şi baritonul Florin Estefan în rolul şeriful Jack Rance. Soliştii sunt acompaniaţi de Orchestra, Corul şi Ansamblul de Balet ale Operei Naţionale Române din Cluj-Napoca, avându-i ca dirijor pe David Crescenzi, regizor – Rareș Trifan, scenografia – Adrian Damian, costume – Ovidiu Pop. Regia si adaptarea pentru televiziune - Dominic Dembinski.

Echipa TVR: Kit TV - Alexandru Paiu, Octavian Popa, Traian Agiu, Eugen Ciolacu, Gheorghe Bulgaru; teleficare electrică - Lucian Vulpe, Cristian-Mihai Şerban, Gabriel Voicu, Dragoş Gheorghiu, Mircea Gheorghiu; car sunet - Ştefan Gabriel – șef car sunet, Ionuţ Barbu - tehnician, Ionuţ Bogdan Chiriac – tehnician; sunet - George Sandu – maestru sunet, Cătălin Putinianu – maestru sunet; asistenți imagine - Sorin Stroe – asistent cameră, , Ionuţ Alexandru Bengescu – asistent cameră; cameramani - Andrei Ţoneş, Dan Stoian, Dragoş Claudiu Capotă, Nicolae Fotachi, Alina Dumitraşcu, Rodica Ivan, George Leca; VFX - Gabriela Burcea; colorizare - Mihnea Biciușcă; montaj - Anda Obretin; director de imagine - George Negrilă; regizor muzical - Liviu Elekeş; economist - Simona Păunescu, organizatori de producție - Elena Martonos, Marc Brănescu; regizor TV - Dominic Dembinski, producător TV - Diana Dumitru; coordonator Casa de Producție TVR -Mihai Predescu.