Kelly Clarkson și Snoop Dogg vor găzdui Concursul American Song

Superstarul pop, câștigător de Grammy, Kelly Clarkson, și vedeta rap Snoop Dogg, vor găzdui concursul de cântece american de la NBC, care va avea premiera luni, 21 martie.

Spectacolul va fi transmis în direct între orele 20:00 – 22:00 ET/PT de la Universal Lot și se va desfășura timp de 8 săptămâni până la Marea Finală de luni, 9 mai.

Snoop Dogg a spus: „Sunt onorat să găzduiesc Concursul de cântece american alături de 'surioara' mea Kelly Clarkson, alias Miss Texas″.

Clarkson a adăugat: „Am fost un fan și iubesc conceptul Eurovision și sunt încântat să aduc acest fenomen muzical în America. Sunt atât de încântată să lucrez cu Snoop și abia aștept să văd fiecare stat și teritoriu reprezentat de artiști cântându-și propriile cântece.”

Ar fi trebuit să ne dăm seama de acest lucru când Kelly a cantat un cover al melodiei câștigătoare a Concursului Eurovision din 2019, Arcade, în emisiunea ei extrem de populară, la începutul acestei luni.

Concursul American Song Contest va prezenta spectacole de muzică live și originale – din toate cele 50 de state, cinci teritorii ale SUA și capitală – care concurează pentru a câștiga titlul de „Cel mai bun cântec original”.

Un artist solo, un duo sau o trupă va reprezenta fiecare locație și va interpreta o nouă melodie originală, celebrând profunzimea și varietatea diferitelor stiluri și genuri din America.

Competiția live constă in trei runde: calificare, urmată de semifinale și marea finală, în care un stat sau un teritoriu va ieși învingător.

Clarkson este gazda unui talk-show, câștigătoare a unui Emmy și a unui premiu Grammy. Vedeta Americii, Clarkson este una dintre cele mai populare artiste ale acestei epoci, cu vânzări totale la nivel mondial de peste 25 de milioane de albume și 40 de milioane de single-uri.

Ea a lansat opt​​ albume de studio și două cărți pentru copii, inclusiv New York Times Top 10 bestseller-uri River Rose și Magical Lullaby. În 2020, ea și-a lansat un album de studio foarte bine primit de critici, nominalizat la Grammy, Meaning of Life, și un super single I Dare You, pe care l-a înregistrat cu alți cinci artiști în șase limbi – foarte Eurovision.

Snoop Dogg este un artist, actor, filantrop și icon al divertismentului. Rapperul a domnit timp de aproape trei decenii ca o forță de neegalat, care a ridicat ștacheta ca entertainer premiat și un antreprenor recunoscut la nivel mondial. A lansat 19 albume de studio, a vândut peste 40 de milioane de albume în întreaga lume, a ajuns pe primul loc de nenumărate ori în topurile Billboard la nivel internațional și a primit 20 de nominalizări la Grammy.

Duo-ul gazdă a apărut la The Voice cu Clarkson antrenor recurent și Snoop „mega mentor” pentru sezonul 20.

Cele 56 de piese participante vor fi dezvăluite în curând.

(Eurovision.tv)