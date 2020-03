Irina Păcurariu realizează pe Facebook interviurile „Reţeaua de speranţă”

Realizatoarea emisiunii TVR 2 „Reţeaua de idoli” publică zilnic, de la ora 18:00, pe pagina de Facebook a emisiunii „Reţeaua de idoli”, interviuri cu oameni care se află în prima linie în lupta cu COVID-19.

„Reţeaua de idoli” devine „Reţeaua de speranţă”!

În contextul în care întreaga planetă este afectată de criza declanşată de COVID-19, jurnalista Irina Păcurariu, realizatoare a emisiunii TVR 2 „Reţeaua de idoli”, a hotărât să publice în fiecard zi, de la ora 18:00, pe pagina de Facebook a emisiunii „Reţeaua de idoli”, interviuri cu oameni care au văzut coşmarul prin ochii lor, mărturii ale cadrelor medicale care se află în prima linie în lupta cu pandemia şi care, prin experienţele trăite pot avea eventuale soluţii pentru criza pe care acum o traversam.

"Orașul în care trăiesc se află la vreo 250 de km de zona epicentru al epidemiei. Sincer, urmăream știrile tv, dar fiindcă a fost ceva lent, lumea nu s-a speriat si sunt convinsă ca mulți au catalogat virusul ca pe o gripă virală obișnuită pentru sfârșit de Ianuarie.

Cercetătorul Roberto Burioni a fost unul dintre primii oameni de ştiinţă din Italia care au tras semnalul de alarmă asupra epidemiei de coronavirus, însă mesajele sale au fost iniţial ignorate, motiv pentru care el avertizează acum restul Europei să nu facă aceeaşi greşeală", a spus Sabrina Jalbă, medic stomatolog, Italia.





În primul său interviu, Irina Păcurariu l-a invitat pe dr. Tudor Toma, medic roman pneumolog la Londra.

“Testând acum toți doctorii, România are șansa să demonstreze că (la fel ca si la Londra, dar neconfirmat inca fiindca Boris nu testeaza doctorii) spitalele au fost primele cele mai contaminate si sursa primara de infectie in comunitate - deoarece definiția de caz a fost prea rigidă, iar pacienții doar suspicionați clinic si fara contact nu au fost testați. O greșeala a epidemiologilor, a infecționiștilor de televizor și a politicienilor care au luat această decizie, nu a medicilor din spitale care au cerut aceste testări. Avantaj pervers pentru muncitorii sanitari din prima linie, care, in marea lor majoritate, probabil ca acum sunt imuni - testarea IgG va confirma acest lucru”, spune medicul Tudor Toma.