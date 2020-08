John Malkovich, un celebru detectiv, în „Agatha Christie's: ABC Murders”

De luni până joi, la TVR 1, avem întâlnire cu celebrul detectiv Hercule Poirot, interpretat cu talent şi eleganţă de nimeni altul decât actorul american John Malkovich. Din 24 august, ora 21.00.

Serile de 24, 25, 26 şi 27 august vor fi pline de suspans, pentru că la TVR 1 vom putea urmări, în patru părţi, thriller-ul Agatha Christie: Ucigaşul ABC (AGATHA CHRISTIE'S ABC Murders – Marea Britanie, 2018), în regia lui Alex Gabassi, avându-i în distribuţie pe John Malkovich, Eamon Farren, Rupert Grint. De luni până joi, ora 21.00, avem întâlnire cu celebrul detectiv Hercule Poirot, interpretat cu talent şi eleganţă de nimeni altul decât actorul american John Malkovich.

În thriller-ul inspirat de cartea Agathei Christie, povestea începe când detectivul Hercule Poirot primește o scrisoare misterioasă şi provocatoare, semnată cu pseudonimul "ABC", pe care, iniţial, o crede o farsă de prost-gust. Răspunsul devine clar când o femeie pe nume Alice Ascher este găsită ucisă în magazinul ei din Andover. Singurul indiciu aflat lângă cadavru este un fragment dintr-un ghid ABC. Teama lui Poirot este că acum, după prima victimă al cărei nume începe cu prima literă din alfabet, urmează alte 25...

John Malkovich – un Hecule Poirot perfect în miniseria BBC, difuzată de TVR 1

Născut pe 9 decembrie 1953, în Christopher, Illinois, John Gavin Malkovich este un actor, producător și regizor american, cu origini croate, bunicii săi din partea tatălui fiind croaţi. Mama actorului a avut înaintaşi francezi, germani, scoţieni şi englezi.

În 1976 se alătură Teatrului Steppenwolf din Chicago, proaspăt înfiinţat de prietenul său, Gary Sinise. După acest pas, se scurg şapte ani până când ajunge în New York şi obţine recunoaşterea în urma interpretării sale în True West, regizat de Sam Shepard. În 1984 apare alături de Dustin Hoffman în remake-ul de pe Broadway al celebrei „Moartea unui comis voiajor”, ceea ce îi va aduce un premiu Emmy un an mai târziu, atunci când este realizată versiunea pentru tv a acestui spectacol. Debutul său pe marele ecran l-a consemnat cu rolul locatarului orb din Places in the Heart (1984).

De atunci, John Malkovich a jucat în peste 70 de filme, fiind nominalizat pentru roluri din pelicule precum Places in the Heart şi In the Line of Fire la Oscar, BAFTA sau Globurile de Aur. A adunat nu mai puţin de 28 de premii şi 42 de nominalizări, pentru rolurile sale în filmele Places in the Heart și In the Line of Fire obţinând nominalizări la Premiile Oscar, BAFTA și Globul de Aur.

Este primul actor care a primit un important premiu al criticii (New York Film Cristics) pentru portretizarea propriei persoane într-un film – este vorba despre Being John Malkovich (1999). Interpretarea sa în amintitul film este clasată de Premiere Magazine în top 100 al celor mai bune personaje de film ale tuturor timpurilor. Alte filme apreciate de critica de specialitate pentru rolurile jucate de Malkowich sunt: Empire of the Sun, The Killing Fields, Dangerous Liaisons, Con Air și Changeling.

John Malkovich se întoarce periodic în Chicago - acolo unde şi-a făcut debutul pe scenă - pentru a juca sau regiza. Cu toate acestea, actorul american se declară îndrăgostit de Portugalia, unde a şi filmat în câteva dintre filmele sale recente. John Malkovich are o casă în Portugalia şi este co-proprietarul unei discoteci din Lisabona.

Deseori interpretează rolurile unor ticăloşi sadici şi nemiloşi, dar asta nu îl împiedică pe John Malkovich să ne surprindă cu roluri elegante şi în pielea unor personaje pozitive, cum este şi Hercule Poirot. Vedem cum îl prinde rolul la TVR 1, în miniseria Agatha Christie: Ucigaşul ABC (AGATHA CHRISTIE'S ABC Murders – Marea Britanie, 2018), de luni până joi, ora 21.00.