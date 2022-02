JO Beijing 2022 – programul transmisiunilor TVR din 16 februarie

Miercuri, 16 februarie, la TVR 1 vedem transmisiuni de schi alpin şi ski fond, iar la TVR 2 – hochei.

Cele mai interesante probe de la Jocurile Olimpice de Iarnă Beijing 2022 se văd la TVR.

Miercuri, 16 februarie, urmărim la TVR 1:

07.45 – 09.40 – Schi alpin (M) slalom uriaş, manşa 2 (medalii)

Comentator Cristian Mîndru

Transmisiune directă

11.55 - Jocurile Olimpice de iarnă Beijing 2022 - Filler snow slopestyle

12.00 – 12 .45 - Schi fond (M) echipe, sprint clasic SF – cu participarea sportivilor români Paul Pepene, Raul Popa

19.30 - Jocurile Olimpice de iarnă Beijing 2022 - Filler ski mogul

24.00 - Jocurile Olimpice de Iarnă Beijing, 2022

Redifuzări din cursul zilei

Miercuri, 16 februarie, urmărim la TVR 2:

10.00 – Jocurile Olimpice de Iarnă Beijing 2022

Redifuzări

10.40 – 13.20 - Hochei masculin QF

Comentator: Emil Hossu-Longin

Transmisiune directă

13.20 - Jocurile Olimpice de iarnă Beijing 2022 - Filler patinaj, ski coss, bob

19.10 – 20.00 - Jocurile Olimpice de Iarnă Beijing 2022

Redifuzări din timpul zilei

Românii sunt conectaţi la ritmul şi frumuseţea sporturilor de iarnă prin intermediul Televiziunii Române, official broadcaster Beijing 2022, care asigură, în acest an, transmisiuni directe şi înregistrări de la Jocurile Olimpice, pe posturile sale principale – TVR 1 şi TVR 2. TVR Moldova este official broadcaster al transmisiunilor pe teritoriul Republicii Moldova.