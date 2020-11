Iuliana Tudor: Filmul „Port Valoare și Splendoare” este darul meu pentru România

Prima producție documentară despre ia românească, seria în cinci episoade „Port Valoare și Splendoare”, începe la TVR 1 de Ziua Națională a României. Prima parte, difuzată la ora 16.30, ne poartă din atelierul din Nisa al lui Henri Matisse în cel al Ioanei Corduneanu, din București.

Încărcată de tradiție, exprimând esența trăirilor de veacuri ale acestui neam și, în același timp, actuală și chiar cool, ia românească este, probabil, unicul obiect vestimentar care întrunește aceste trăsături aparent antagonice. Și totuși, ia a parcurs secole și a rămas extrem de vie în conștiința comunității, adaptându-se tuturor transformărilor sociale, istorice și tehnologice cunoscute de oameni de-a lungul timpului. Pe 1 Decembrie, ziua ce-i unește pe toți cei cu suflet de român, Televiziunea Română propune întoarcerea la rădăcini. Prima producție documentară despre ia românească, proiectul „Port Valoare și Splendoare”, ce poartă semnătura Iulianei Tudor, începe din 1 Decembrie la TVR 1, de la ora 16.30. Filmul în cinci episoade își propune să exprime spiritul acestei țări, prin bogăția și semnificația ritualurilor conținute în întreg procesul de realizare a iei.

Filmată de-a lungul mai multor luni de zile, în locuri diferite din țară și din București, seria „Port Valoare și Splendoare” ne va ajuta să înțelegem ce purtăm, care este povestea cămășii noastre, de unde vine, cine sunt creatoarele fiecărui semn cusut și care este alfabetul așezat pe ie. De ce este important să prețuim o cămașă cusută cu mâna față de cea creată de mașina de cusut.

Difuzată pe parcursul a cinci săptămâni la TVR 1, duminica, de la 16.30, producția „Port Valoare și Splendoare” debutează, nu întâmplător, de Ziua Națională a României. „Filmul ‘Port Valoare și Splendoare’ este darul meu pentru România. Când am început filmările, atât eu, cât și echipa am avut credința că facem un lucru cu rost pentru țară. Ceva necesar, care să răspundă măcar în parte la întrebarea ‘cine suntem?’. Dacă acest film există astăzi este pentru că am așezat acolo tot ceea ce înseamnă pentru mine rădăcini și frumos în țara mea”, explică Iuliana Tudor, mărturisindu-și dorința de a trezi în sufletul privitorilor sentimentul mândriei naționale: „Îmi doresc ca întâlnirea cu filmul ‘Port Valoare și Splendoare’ să aducă în fiecare conștiința apartenenței față de acest loc și de această națiune. A fost un privilegiu fiecare clipă în care am construit, alături de colegii mei, această producție. La mulți ani, România, mulțumesc!”

Primul episod este o întâlnire cu trecutul și cu noi înșine. Filmul pornește de la prietenia de o jumătate de secol dintre Theodor Pallady și Henri Matisse, o prietenie rodnică în istoria picturii și care e oglindită în lucrările dedicate iei de către artistul francez. Șase luni a muncit pentru „La Blouse Roumaine”, ca să aducă splendoare în vremurile răvășite de al Doilea Război Mondial. Matisse nu a dat numele lucrării după frumoasa Lydia, modelul și asistenta care îi organiza viața în acea perioadă, ci a ales să omagieze cămașa românească, făcând-o astfel celebră în toată lumea.

De la atelierul din Nisa al lui Matisse din prima jumătate a secolului XX, revenim în secolul al XXI-lea, în mijlocul Bucureștiului agitat, la „Semne Cusute”, atelierul de ii al Ioanei Corduneanu. Este un spațiu în care femeile de azi, cu studii superioare și preocupări predominant urbane, învață să coasă cămăși tradiționale după izvoade vechi, adunate de Ioana pe un blog – peste 2000 de izvoade din toate zonele țării. De-a lungul celor cinci episoade, vom vedea recreându-se sub ochii noștri, în acest atelier, celebra ie care l-a inspirat pe Matisse atunci când a pictat „La Blouse Roumaine”.

„Bunicile noastre întâmpinau noaptea de Paști cu o cămașă nouă, cusută de mâinile lor. Era modul în care își oglindeau sufletul în fața Învierii Domnului. Noi, copii de asfalt ai marilor orașe, știm doar să cumpărăm haine. În inima Bucureștiului și în alte orașe din țară sunt ateliere unde învățăm cum coseau bunicile, ca să ne întâlnim mai ușor cu trecutul nostru și cu noi înșine. Acest film ne readuce aproape de simplitate, de ceea ce contează cu adevărat pentru fiecare dintre noi, de valorile și splendorile românești. Căutați-vă rădăcinile și trăiți simplu!”, este mesajul Iulianei Tudor.

Filmul „Port Valoare și Splendoare” este o co-producție Creart – Centrul de Creație, Artă și Tradiție, instituție publică aflată în subordinea Primăriei Municipiului București și Premium Agency, în parteneriat cu Televiziunea Română.