Italia: Participanții la Sanremo 2021 au fost dezvăluiți

Rai a dezvăluit participanții la Sanremo Giovani 2021.

Comisia artistică din Sanremo a ascultat peste 700 de melodii primite și a selectat 46 pentru a trece în runda următoare.

Comisia a fost compusă din Amadeus, Claudio Fasulo, Gianmarco Mazzi, Massimo Martelli și Leonardo De Amicis.

Inițial, doar 30 de piese trebuiau să treacă în runda următoare, dar datorita nivelului ridicat de cereri, au fost selectate 46.

Participanții la Sanremo Giovani 2021 sunt:

Bais – Che fine mi fai (What happened to me)

Federico Baroni – Chilometri (kilometri)

Martina Beltrami – Parlo di te (vorbesc despre tine)

Berna – Re Artù (Regele Arthur)

Orb – Non mi perdo più (Nu mă mai pierd)

Edoardo Brogi – Pioveranno sassi (Va ploua cu pietre)

Carolina – Nemmeno le nuvole (Nici măcar norii)

Thomas Cheval – Vânzare (Sare)

Ditta Marinelli – Male malo mala (Rau rău rău)

Dramă – Ma tu lo sai che (But you know that)

Elasi – Lap dance

Enula – Il buio (mi calma) (The dark (calms me))

Esa – Come mai (Cum se face)

Esseho – Arianna

Francesco Faggi – Mentalmente instabile (Instabil mental)

Matteo Faustini – Autogol (Autogol)

Marta Festa – Tiberio (Tiberius)

Diego Formoso – Anche una sola notte (Chiar și doar o noapte)

Fusaro – Senza coloranti aggiunti (Fără coloranți adăugati)

Giuse The Lizia – Bee Gees

Kaze – Volevo portarti al mare (Am vrut să te duc la mare)

Malvax – Zanzare (Tânțari)

Angelina Mango – La mia buona colazione (Micul dejun bun)

Manitoba – Pesci (Pește)

Matilde G – Lasciami qui (Lasă-mă aici)

Mida – Lento (Slow)

Melissa Morandini – Zvonuri (zgomot)

Giulia Mutti – Notte fonda (Noaptea târziu)

Mydrama – Soli (Singur)

Nebraska – Jonio

Nuvolari – Farabutto (Necinstiți)

Obi – Ispirazione (Inspirație)

Oli? – Smalto e tinta (smalț și tentă)

Vizavi – Settembre (septembrie)

Quomo – Animali (Animale)

Matteo Romano – Testa e croce (Cap și cruce)

Royahl – Băiat capcană

Samia – Fammi respirare (Lasa-ma sa respir)

Santi Francesi – Signorino (Maestru)

Scozia – Britney

Tananai – Esagerata (exagerat)

Aurora Tumiatti – Maschere (Măști)

Viito – Naturale (Natural)

Yuman – Mille notti (O mie de nopți)

Zo Vivaldi – Spero di star male (sper că sunt bolnav)

Simo Veludo – Anni ’60 (Anii 60)

Cele 46 de piese trec la următoarea rundă de audiții în noiembrie. Din acele audiții, 8 trupe vor trece la finala live din 15 decembrie pe Rai1, unde li se vor alătura încă patru trupe din Sanremo Area.

Cei doi câștigători ai Sanremo Giovani vor participa la Sanremo 2022 cu melodii diferite și vor fi în cursa pentru a reprezenta Italia la Eurovision 2022.