Italia: Diodato a cântat "Fai rumore" pentru "Eurovision: Europe Shine a Light" singur în Arena di Verona | VIDEO

„Pentru a putea cânta„ Fai rumore” de unul singur în altar, templul, cum ar fi Verona Arena, posibilitatea de a arunca lumina, de a pune lumina reflectoarelor asupra importanței muzicii, este o sursă de mândrie.”

"A fost un sentiment atât de puternic să aud vocea mea în acest loc. Să ne întoarcem și să ne gândim la moștenirea noastră culturală este ceva cu adevărat copleșitor.”

"Am avut impresia că timpul a fost suspendat, timpul s-a oprit și sper să vă simțiți la fel când veți vedea aceste imagini."

„Când am scris această melodie am început cu sentimentele mele personale. În noaptea în care l-am prezentat la festival [Sanremo] am spus că este o invitație de a anula toate zidurile, de a-ți scoate umanitatea. Am crezut că am atins apogeul meu emoțional câștigând festivalul și oamenii trimițându-și toată dragostea. Nu mi-aș fi imaginat niciodată ... Căutarea acestei piese va deveni un imn, un strigăt de libertate, dorința de a-ți exprima umanitatea, dorința de a cânta asta din balconul tău. Am fost atât de emoționat de asta, deoarece mi-a amintit ce ar trebui să facă muzica.”

„S-a dat un sens foarte profund tuturor. M-a reconectat cu dorința de a face muzică pentru a comunica ceva. A spune o poveste. Să vorbesc despre sentimentele și emoțiile mele, astfel încât acestea pot deveni sentimentele și emoțiile altcuiva."

„Este adevărat că nu vom avea Eurovision. Este adevărat că aș fi putut participa la cel mai văzut spectacol de muzică din lume. Dar, din cauza naturii mele, nu pot vedea paharul pe jumătate gol. Nu văd aspectele negative ... nu pot ignora cadourile pe care mi le-a oferit viața. "

Vorbind despre Eurovision: Europa Shine a Light, a spus: „Șterge barierele. Șterge toți pereții. Muzica poate uni într-adevăr oamenii. Suntem la fel în această privință.”

Scriind pe Instagram, Diodato a elaborat experiența sa filmând la Arena.

„Poate că îl știți deja, dar, în ultimele zile, am avut privilegiul să văd luminile de la Arena di Verona și să cânt „Fai rumore” în acest templu al muzicii mondiale, singur, înconjurat de tăcere. Am auzit cum vocea mea călătorește prin piatră. ”

„Puteți vedea și auzi totul în timpul Europa Shine A Light. Evenimentul, destinat înlocuirii Eurovisionului, va fi o demonstrație suplimentară a felului în care muzica ne unește și ne ajută să depășim granițele. "

***

Antonio Diodato (născut la 30 august 1981), cunoscut simplu ca Diodato, este un compozitor italian. El a câștigat cea de-a 70-a ediție a Festivalului de muzică din Sanremo cu piesa „Fai rumore” și a fost programat să reprezinte Italia în Eurovision Song Contest 2020 la Rotterdam, Olanda, înainte de a fi anulat de EBU la 18 martie 2020.