ISTORIE: O călătorie virtuală la Apulum (III). Statueta zeiței Venus

Călătoria virtuală la Apulum continuă și ghidul nostru avizat, dr. Anca Timofan, arheolog - Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, ne destăinuie o nouă poveste din vremuri de demult. Astăzi, în centrul atenției va fi zeița frumuseții și a iubirii.

„Statueta din bronz reprezentând-o pe zeița Venus a fost descoperită în toamna anului 2019, într-o casă romană din așezarea civilă a castrului Legiunii a XIII-a Gemina, în cursul unei cercetări arheologice preventive efectuate de către specialiștii Muzeului Național al Unirii Alba Iulia. Ne aflăm, așadar, într-o zonă rezidențială importantă a orașului roman Apulum unde, o familie înstărită și influentă, probabil cea a unui oficial local, și-a construit o luxoasă casă de tip domus.

Este vorba despre locuința particulară romană, situată în mediul urban, cu plan rectangular și numeroase încăperi cu destinație specială pentru folosința membrilor familiei. Aici fusese amenajat un mic loc de cult, în care se afla statueta din bronz reprezentând-o pe zeița frumuseții și a dragostei, în ipostaza Pudica - tipul Cnidos nudă. Venus este reprezentată acoperindu-și zona pubiană cu palma stângă, întinzând brațul drept în față, cu palma deschisă. Are greutatea corpului pe piciorul drept întins, stângul fiind îndoit din genunchi.

Zeița are capul întors ușor spre dreapta, privește înainte, are nasul lung și drept, iar gura este mică, întredeschisă. Părul bogat este pieptănat cu cărare la mijloc, două rulouri încadrând fața, acoperind urechile și mascând marginile diademei în formă de semilună. La ceafă, părul este strâns în coc. Două șuvițe cârlionțate cad de o parte si de cealaltă a gâtului până la umeri. Corpul este al unei femei tinere cu abdomenul și fesele rotunjite, sânii sunt mici, iar ombilicul este marcat printr-o incizie. Piesa are o înălțime de 13 cm și este datată în a doua jumătate a sec. II – sec. III p.Chr.

După descoperire, statueta a fost adusă la muzeu și restaurată de către Dan Anghel, fiind apoi scanată 3D de dr. Călin Șuteu și prezentată online în cadrul Colecției virtuale a Muzeului Național al Unirii Alba Iulia de pe platforma Sketchfab.

Situl Apulum a fost declarat zonă de interes național, respectiv zonă de interes arheologic prioritar, regim care se instituie asupra unui teritoriu cu situri a căror cercetare arheologică, protejare și punere în valoare au o importanță excepțională pentru istoria și cultura națională. Cele două orașe de la Apulum și castrul legiunii a XIII-a Gemina sunt înscrise pe Lista Monumentelor Istorice la categoria A.”

Marele centru cosmopolit al Daciei romane mai are multe alte comori care abia așteaptă să-și depene poveștile. Avem atâtea de descoperit stând, acum, acasă!

Roxana Iordache