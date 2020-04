ISTORIE: O călătorie virtuală la Apulum (II)

Apulum a fost cel mai întins sit roman din Dacia, iar în prezent, „Orașul de sub oraș” reprezintă acel loc unde arheologi, restauratori și muzeografi dedicați descoperă obiecte... cu povești.

Mai există încă - puțini ce-i drept -, temerari pasionați care salvează, documentează și valorifică relicve arheologice, dorind să protejeze orice urmă, oricât de mică, a trecerii noastre pe aceste meleaguri.

Și, pentru că istoria e a noastră, a tuturor românilor, din mâinile dibace ale specialiștilor, aceste artefacte, mai precis dovezile viețuirii noastre milenare pe aceste plaiuri, abia așteaptă să le fie dezvăluite secretele. Unul dintre oamenii care s-au dedicat trup și suflet descoperirilor de la situl Apulum este dr. Anca Timofan, arheolog - Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, ghidul nostru în călătoria virtuală către marele centru cosmopolit al Daciei romane.

„Ca urmare a marii colonizări care a avut loc după cucerirea regatului lui Decebal de către Traian, aici s-au stabilit comunități de pe întreg cuprinsul Imperiului Roman. În perioada de maximă urbanizare, populația orașului ajungea la cca 30000 - 40000 de locuitori.

Apulum este numele generic al unui complex de situri care cuprinde: castrul Legiunii a XIII-a Gemina, Palatul guvernatorilor consulari ai Daciei care a fost sediul oficial al administrației provinciale, două centre urbane și necropolele. Primul oraş a fost inițial un pagus (sat) care aparținea administrativ capitalei provinciei – Colonia Ulpia Traiana Augusta Dacica Sarmizegetusa. Apoi, în timpul lui Marcus Aurelius (161 – 180 p.Chr.), devine municipium (Municipium Aurelium Apulense), iar sub Commodus (180 -192 p.Chr.) i se acordă un statut urban superior, cel de colonia (Colonia Aurelia Apulensis), fiind localizat sub actualul cartier Partoş. Al doilea oraş, Municipium Septimium Apulense, a apărut sub Septimius Severus (193 – 211 p.Chr.) şi a coexistat cu primul centru urban amintit. Cele două orașe de la Apulum și castrul legiunii a XIII-a Gemina sunt înscrise pe Lista Monumentelor Istorice la categoria A.

Păstrarea in situ și valorificarea monumentelor de epocă romană prin restaurare/conservare, acolo unde acestea spun o poveste importantă despre orașul antic, sunt direcții care trebuie asumate și urmate necondiționat. Tocmai de aceea, documentarea digitală a patrimoniului cultural tangibil bazată pe scanare, prelucrare, modelare și printare 3D capătă o importanță incontestabilă în cadrul măsurilor urgente de protejare, recuperare și restaurare ale patrimoniului cultural din zonele cu risc (ex. Siria, Irak) sau în contextul unor catastrofe.

Aproape 300 de piese arheologice au fost scanate 3D, modelele putând fi vizualizate în cadrul colecției virtuale a Muzeului Național al Unirii Alba Iulia, pe platforma Sketchfab."

În zilele viitoare, călătoria... virtuală va continua cu povestea statuetei din bronz reprezentând-o pe zeița Venus, găsită în casa romană de la Apulum. Avem multe de descoperit stând, acum, acasă!

Roxana Iordache