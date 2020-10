“Investiţi în România!”, 20 de ani de excelenţă, un nou sezon la TVR Internaţional

Marţi, 20 octombrie, la ora 21.00, dăm startul unui nou sezon „Investiţi în România!” cu invitaţi de marcă şi subiecte interesante! Conf. univ. dr. Octavian Jora se alătură echipei emisiunii şi va fi gazda dumneavoastră, săptămânal, la TVR Internaţional.

De 20 de ani, sub semnătura îndrăgitului jurnalist Sorin Burtea, am promovat în lumea întreagă mediul de afaceri autohton și am adus în casele românilor de pretutindeni locuri de suflet din țara noastră. De-a lungul timpului am discutat despre importanța educației, dragostea de patrie, mândria de a fi român, iar cei interesați de programe și proiecte din industrie, turism, agricultură, sănătate, educație și cercetare, relația cu Republica Moldova au aflat răspunsuri la întrebările lor de la specialiști în domeniu.

De marţi, 20 octombrie, de la ora 21.00, revenim în direct, la TVR Internaţional!

În prima parte a acestei ediții vorbim despre „20 de ani de Investiţi în România!” cu Cristina Leorenţ, director TVR Internaţional şi unul dintre membrii echipei încă de la începutul proiectului şi călătorim în mai multe locuri frumoase din ţară.

În a doua parte a emisiunii discutăm despre efectele pandemiei de coronavirus asupra turismului internaţional și implicit asupra celui românesc cu prof. univ. dr. Răzvan Teodorescu, prorectorul Universităţii de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti.

Așteptăm opiniile și sugestiile dumneavoastră pe pagina de Facebook a emisiunii!