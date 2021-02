„Investiţi în România!”, 20 de ani de excelenţă în jurnalism

De 20 de ani, echipa „Investiţi în România!” promovează în lumea întreagă mediul de afaceri autohton și aduce în casele românilor de pretutindeni locuri de suflet de acasă.

Timp de două decenii, gazda emisiunii, regretatul jurnalist Sorin Burtea, i-a convins pe telespectatori să iubească România.

În fiecare ediție pe care a moderat-o şi realizat-o a transformat țara noastră în cea mai frumoasă destinație de vacanță de pe tot globul. A promovat peste hotare, pe lângă peisajele de o frumuseţe aparte, investiţiile, tradițiile, obiceiurile specifice spaţiului românesc, gastronomia, valorile naţionale.

Împreună cu invitații săi a discutat de nenumărate ori despre importanța educației, despre dragostea de patrie, despre mândria de a fi român, încercând să-i determine pe cei plecați în afara granițelor să se întoarcă acasă și să investească în România.

În timpul emisiunii s-au pus bazele unor afaceri, comisionul fiind încrederea şi credibilitatea câştigate. Cei interesați de programe și proiecte din industrie, turism, agricultură, sănătate, educație și cercetare, relația României cu Republica Moldova au aflat răspunsul la întrebările lor de la specialiști.

De-a lungul timpului, oameni de excepție care s-au remarcat în lumea întreagă prin realizările lor, români care au scris istorie în diverse domenii au venit la „Investiţi în România!”, pentru a împărtăși din experiența acumulată.

În prezent, emisiunea este moderată de Octavian-Dragomir Jora, publicist, jurnalist, conferențiar universitar doctor în domeniul relațiilor economice internaționale.

Cristina Leorenţ, producător tv:

„Timp de 20 de ani, alături de echipa coordonată de unul dintre cei mai experimentați jurnaliști ai Televiziunii Române, am învățăt definiția practică a performanței. Produsul media „Investiţi în România!” vorbește, tot de 20 de ani, de țara unde se întâmplă și lucruri bune și despre oamenii ei. Să promovezi cu tărie, empatie și perseverență munca şi poveștile compatrioţilor, să-ți dăruieşti viața acestor simțăminte, să crezi în forța nemărginită a postului TVR Internațional este ceea ce a reuşit Sorin Burtea de 25 de ani pe această frecvență. Continuăm, cu aceeași tenacitate şi mândrie, proiectul ce-i poartă semnătura.”

Raluca Amzăr, jurnalist tv:

„Pasiune, determinare, multă muncă în echipă, uneori contracronometru, bucurie la sfârşitul fiecărei zilei în care vezi rezultatele obţinute....asta înseamnă pentru mine activitatea în Televiziunea Română. O evoluţie profesională de care sunt foarte mândră, câştigată în cei aproximativ 18 ani de când alături de colegii mei construim o emisiune ce aniversează 20 de ani de existenţă – „Investiţi în România!”. Am învăţat foarte multe şi cu siguranţă că vor mai fi multe de învăţat, iar când l-ai avut ca mentor pe regretatul jurnalist Sorin Burtea, producătorul emisiunii, „a construi” este mai puternic decât orice altceva, iar „nu se poate” nu există. Recunoaşterea profesionalismului este demonstrată de sutele de premii obţinute alături de colegii mei, iar asta mă motivează să-mi depăşesc performanţele şi pe viitor. Pentru că suntem într-o competiţie permanentă cu alte formate tv din piaţa media, acest lucru ne obligă să fim mereu atenţi şi să ne consolidăm echipa, să fim obiectivi şi echidistanţi.”

Ana Maria Ghiur, jurnalist tv:

„Investiţi în România! a însemnat şi înseamnă şcoala mea în televiziune. Primii paşi în această emisiune, aflată de 20 de ani în grilele TVR Internaţional, i-am făcut undeva pe la jumătatea anului 2013. Șapte ani de muncă neîntreruptă și o echipă căreia îi datorez enorm. Mi s-au acordat multă încredere, sprijin nemăsurat, am învăţat enorm, mi s-a oferit libertatea de a crea, sunt primii oameni care au crezut cu adevărat în talentul meu și în puterile mele, a fost prima oară când vocea mea s-a auzit pe posturile Televiziunii Naționale. Suntem o echipă, așa am fost și așa vom fi mereu, pentru că mentorul nostru, Sorin Burtea, ne-a învățat să fim așa. Era un om dedicat cu totul acestei meserii, care punea jurnalismul pe primul loc. Un profesionist, poate unul dintre puținii din țara noastră, dacă nu singurul care considera că România înseamnă și frumos și tocmai de aceea promova o imagine idilică a plaiurilor mioritice. Îi vom duce proiectele mai departe, speranțele, așa cum ne-a învățat, urmând exact pașii acelei „școli de televiziune" pe care a sădit-o pentru totdeauna în sufletele noastre.”

Răzvan Onesa, jurnalist tv:

„În aceşti ani mi-am făcut meseria cu foarte mare plăcere și mi-am respectat condiționalitatea eticii jurnalistice. Chiar dacă au fost zile încărcate şi câteodată am redactat reportaje chiar şi noaptea, nu m-am simţit epuizat. Şi asta pentru că lucrez într-o echipă unde fiecare ştie ce face celălalt şi, poate cel mai important, ne completăm fără a ne cere ajutorul. Este extraordinar să ştiu că mă pot baza pe un coleg şi că atunci când strig are cine să-mi răspundă. Dar esenţiale sunt rezultatele şi faptul că producătorul m-a sprijinit să devin mai bun şi mi-a recunoscut meritele.”

Roxana Segneanu, jurnalist tv:

„Am venit în această echipă în luna noiembrie 2016. Încă de la început am fost primită cu brațele deschise, m-am simțit ca într-o familie. Aici m-am format ca jurnalist, având șansa să lucrez cu Cristina Leorenț și cu regretatul jurnalist Sorin Burtea, adevărați profesioniști în domeniu, care m-au susținut necondiționat. Promitem să continuăm să aducem în casele românilor de pretutindeni, prin intermediul reportajelor pe care le realizăm, cele mai frumoase locuri din țara noastră, povești de suflet, să promovăm tradițiile autohtone şi valorile naţionale.”

Giorgiana Şuşurincă, documentarist:

„2010 a fost anul în care am avut onoarea de a fi primită în sânul echipei, familia mea de la locul de muncă, așa cum îmi place să o numesc. Și nu îi zic așa doar de dragul de a o spune, ci pentru că aici am descoperit o mână de oameni care, indiferent cât de mult aveau de lucru, erau întotdeauna dispuși să ajute la nevoie. Am învățat de la fiecare câte ceva. Indiferent de greutățile întâmpinate în decursul anilor, echipa a rămas unită, iar emisiunea „Investiți în România!" este prezentă în grila de programe a postului TVR Internațional datorită unui profesionist în adevăratul sens al cuvântului, domnul Sorin Burtea, care mereu și-a dorit ca românii din întreaga lume să privească reportaje cu imagini frumoase ale țării noastre și oameni de calitate. Cu o experiență vastă în domeniu, responsabilitate și devotament, punea pasiune în tot ceea ce făcea, iar ca rezultat, echipa a cărui lider a fost, a primit drept răsplată sute de premii. Din nefericire, Şefu’ a plecat dintre noi, dar ne vom aminti cu drag tot ceea ce ne-a insuflat, continuând proiectul ce a prins viață acum 20 ani.”

Manuela Apostol, regizor tv:

„O emisiune dragă mie, o colaborare onorantă cu regretatul om de televiziune Sorin Burtea. Mă bucur că proiectul său continuă şi după aceşti 20 de ani, la nivelul exigențelor impuse, iar sintagma Rămâneți pe canalele Televiziunii Române, pentru că nu pierdeți nimic, nici măcar timpul! rămâne cât mai mult timp în mintea și în sufletul telespectatorilor.”

Octavian-Dragomir Jora, moderator „Investiţi în România!”

„Economia are darul de a fi o știință „populară”, fiind accesibilă celor care obișnuiesc să judece cu mintea lor, dar investițiile au o componentă „eroică”, accesibilă celor care au în plus curajul. Ca jurnaliști economici/economiști, aplicăm, după cum ni se și aplică încontinuu, „logica economiei” – este în noi și suntem parte din ea.

Bunăoară, logica asta ne spune că suntem un soi de co-producători, chiar dacă într-o manieră tăcută (paradoxal, în ciuda vocalității profesiei), cu investitorii-sadea. Suntem implicați în diviziunea extinsă a muncii, amestec rodnic de specializare și cooperare, în care jurnalismul este necesar și fiecare jurnalist poate fi oportun.

Indiferent că facem jurnalism de investigație sau de inspirație, că săpăm după cauzele ascunse ale problemelor sau revelăm soluții aflate deja sub ochii noștri, că oferim știri de ultimă oră (breaking news) sau aserțiuni așezate (bridging news), investitorii au nevoie de perspective documentate și argumentate, facilitate de presă.

M-am alăturat echipei excepționale de la Investiți în România! cu gândul că am un rost în ea, că emisiunea are un rost în presa din România și că aceasta din urmă are un rost în comunitate. Informativ, inspirațional. Profesional, sunt de-o vârstă cu emisiunea (vreo 20 de ani de mass-media) și aș fi încântat să... întinerim împreună.”

Echipa Investiți în România!