INTERVIU cu actrița IRINA RĂDULESCU

Îi place să spună că dragostea de a juca îi vine de la părinții săi: Adriana Șchiopu și regretatul Dem Rădulescu.

Irina Rădulescu este actriță la Teatrul Mic din București.

Pe scenă, a jucat în „Escu”, „Nevermore”, „Visul unei nopți de vară”, iar de curând, a făcut pasul spre film, cu lung-metrajul „Urma”. O premieră ce s-a nimerit, din păcate, să aibă loc loc fix înaintea pandemiei în care ne aflăm cu toții.

Irina nu se lasă. Dacă mai toate teatrele își țin publicul aproape redând, pe rețelele sociale, piesele înregistrate, ce fac oare actorii?!

Irina recită.

Ana-Maria Sandu

Eu însămi am rugat-o, pentru ceva din Yeats, irlandezul meu preferat.

După care i-am dat un telefon.

Întrebare:

- Tam-nesam, te-am văzut recitând și nu oricum, ci în limba maternă a poetului ales și …răspunzând dorințelor prietenilor. De ce te-ai apucat să faci asta?

Răspuns: Irina Rădulescu

De fapt, ideea unei “pastile” de poezie mi-a venit acum câțiva ani. Atunci, însă, nu mi se părea că lumea are răgazul de a asculta, acolo, câteva versuri. Acum, cu această izolare, am făcut o încercare, spontană. Și…prima dată a fost Lord Byron. Feed back-ul a fost dincolo de orice așteptare…așa am prins curaj.

Știu că nu e un “content” care să genereze mult trafic pe net (a se nota că stăpânesc termenii). Tocmai de aceea am fost plăcut surprinsă!

Apoi, o prietenă comună, mi-a cerut poezia ei de suflet, “Annabel Lee”.

Dupa Poe, ai vrut tu ceva, Yeats. Si a fost gând la gând cu bucurie!

A urmat un moment tribut sopranei Angela Gheorghiu, un artist care m-a inspirat întotdeauna.

Apoi, a fost Paul Verlaine, în minunata sa limbă franceză, pentru amicii mei de la Paris, un Paris, acum, gol…și “am coborât dându-ți brațul meu”, din Eugenio Montale, pentru Italia cea greu încercată.

Întrebare:

- Vei rămâne la aceste postări, inedite?

Răspuns: Sunt mici gesturi prin care, cred eu, aduc bucurie. Da, mai urmează și altele. Doresc din tot sufletul să răspund dorințelor prietenilor mei dar să și continui momentele-dar, în onoarea scriitorilor mei de suflet.

Întrebare:

- E un gest altruist?

Răspuns: Este, pur și simplu, o pornire lăuntrică.

***

Un interviu de Ana-Maria Sandu

Sursa foto, video: facebook.com/irina.radulescu.16

***

Irina Rădulescu recitând din Ion Minulescu - „Drum crucial”.