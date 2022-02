„Internetul tuturor lucrurilor”, un documentar de excepţie la TVR 1

Ne va aduce Internetul lumea ideală în care vom fi cu toţii conectaţi, ori lipsa intimităţii ne va face să declarăm război tehnologiei? Multi-premiatul realizator Brett Gaylor prezintă Internetul cu bune şi cu rele, pe 3 februarie, ora 22.00, la TVR 1.

Internetul ne invadează toate aspectele vieţii. Nemaifiind limitat la computer sau telefon, internetul este acum în toate aparatele electrocasnice şi în infrastructura oraşelor noastre. Viitorul pare să se aştearnă ori ca un coşmar al supravegherii şi controlului total, ori ca o eco-utopie, direcţia fiind dată de startup-urile din Silicon Valley şi Shenzhen. Documentarul „Internetul tuturor lucrurilor” (THE INTERNET OF EVERYTHING, Canada - Franţa, 2020) surprinde momentul prezent, în care ambele direcţii par posibile. Urmărim filmul realizat de Brett Gaylor joi, 3 februarie, de la ora 22.00, la TVR 1.

Caracterizându-se drept un „tehno-utopist reconvertit”, Brett Gaylor lucrează în industria tehnologiei şi a petrecut un deceniu criticând-o. Documentarele sale premiate „Rip! A Remix Manifesto” şi „Do Not Track” au cartografiat relaţia publicului cu Internetul: mai întâi fascinaţie şi obsesie, apoi un disconfort tot mai mare din pricina intruziunii în viaţa privată, iar acum un sentiment de confuzie şi chiar groază. „Dacă ritmul schimbării şi lipsa acţiunii conştiente a oamenilor sunt confuze chiar şi pentru un tehnic ca mine, probabil că şi toţi ceilalţi se simt nedumeriţi. Dar acum, odată cu conectarea lumii fizice la „Internetul lucrurilor”, mizele au fost ridicate - nu mai sunt doar abstracţiile spaţiului cibernetic care scapă de sub control, ci casele noastre, corpurile şi oraşele noastre. sunt în curs de transformare”, atenţionează realizatorul.

Filmul ne prezintă personaje precum Kristina, care dezvoltă un dispozitiv ce transmite într-un spaţiu virtual date privind fertilitatea chiar din interiorul corpului femeilor. Nellie Bowles, jurnalist pentru New York Times, ne face cunoştinţă cu o supravieţuitoare a abuzului domestic, care a fost absolut terorizată de casa inteligentă a partenerului ei. Vom vedea viziunea Chinei asupra oraşului inteligent, în care cetăţenii sunt recompensaţi pentru comportamentul conform normelor sociale - precum şi viziunea Alphabet pentru un cartier corporatist construit „de la Internet în sus”.

Autorul de best sellers şi economistul Jeremy Rifkin sugerează că aceste perturbări digitale sunt semnul unei revoluţii industriale şi că Internetul este o realizare la fel de importantă ca şi căile ferate sau motorul cu ardere internă.

Într-o interpretare rapidă, amuzantă şi lămuritoare a schimbării uluitoare pe care a produs-o Internetul, documentarul „Internetul tuturor lucrurilor” priveşte cu un ochi critic asaltul tehnologic, reflectând, în acelaşi timp, asupra imaginii de ansamblu a unei lumi în care suntem cu toţii conectaţi.