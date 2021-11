„A doua Românie": Întâlnirile artiştilor cu publicul din diaspora

Pe 4 noiembrie, de la ora 21.00, la TVR Internațional ați fost invitați la o nouă ediție „A doua Românie", unde ați putut cunoaște emoția întâlnirilor dintre artiştii români și publicul din diaspora.

„Muzica mea este respirația sufletului meu!”, mărturisește invitata emisiunii A doua Românie din această săptămână.

Paula Hriscu are o poveste de viață emoționantă și motivantă în același timp, pentru că a reușit să depășească numeroase obstacole, să-și descopere și să-și urmeze cele două pasiuni: folclorul și fitness-ul!

Videoclipurile sale au devenit virale pe internet, iar zilele trecute a revenit dintr-un turneu de promovare a valorilor și tradițiilor romanești în Statele Unite ale Americii. Despre întâlnirile cu românii de acolo, povestește în interviul acordat Corinei Dobre.

S-a născut în România, la Iași, și-a descoperit pasiunea cântând în corul bisericii, împreună cu bunicii ei. Astăzi este recunoscută, în țară, dar mai ales în străinătate, drept una dintre cele mai versatile și expresive soprane. A fost invitată să cânte pe unele dintre cele mai importante scene internaționale, i s-au decernat multe distincții și premii prestigioase, iar recent a deschis, cu Norma lui Bellini, stagiunea „Opera 100”, dedicată aniversării a 100 de ani de activitate a Operei Naționale din București.

Elena Moşuc a vorbeit la A doua Românie despre bucuria de a reprezenta România pe marile scene lirice ale lumii și despre emoția reîntâlnirii cu publicul din țara ei natală.

Trei dintre membrii generației de aur Phoenix, Ovidiu Lipan, Mircea Baniciu și Josef Kappl, împreună cu alți trei muzicieni de excepție, Nicu Patoi, Sorin Voinea și Narcis Tran Korsar, s-au întors recent dintr-un turneu în Canada, acolo unde s-au întâlnit cu românii care i-au așteptat aproape doi ani. Despre aventura turneului ROCK&FOLK LEGENDS, povestesc muzicianul Josef Kappl din Germania și Marius Bălan, fondatorul postului de televiziune ESCU Tv din Canada, organizatorul turneului.

Vă prezentăm povestea Teodorei Ana Mihai, care trăiește în Belgia și a câștigat numeroase premii internaționale cu filmele pe care le-a regizat. Cel mai recent film al său a primit un premiu important în această vară la Festivalul de la Cannes. Teodora Ana Mihai a venit la București să își lanseze ultima creație în cadrul festivalului „Les Films des Cannes à Bucarest”, iar publicul român a primit-o cu admirație și interes.

Născut la Alba Iulia, artistul independent George Bodocan trăiește și lucrează în Franța, fiind cunoscut în lumea artistică sub numele de Bodo. Sandrino Gavriloaia vă invită la o incursiune în lumea acestui pictor, desenator, designer și street-artist atașat de cotidian și social.

La Cetate, pe Dunăre, s-a finalizat recent proiectul expozițional "Young Artists, Young Friends. Old and New. Accrochage 3", incluzând, într-o expunere hibridă, lucrările a 10 artiști, români și străini. Despre atmosfera datorată intervențiilor artistice contemporane în spațiile arhitecturale de secol XIX ale moșierului și industriașului Barbu Drugă, precum și despre proiectele istoricului de artă Joana Grevers, stabilită în Germania, aflați din reportajul realizat de Sandrino Gavriloaia.

***

Ediția este disponibilă online pe TVR+.