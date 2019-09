Închiderea Festivalului Enescu, în direct la TVR

TVR 1 şi TVR 3 transmit duminică, 22 septembrie, de la ora 19.30, în simulcast cu TRINITAS TV, concertul de închidere a Festivalului Internaţional George Enescu - susţinut de Orchestra Regală Concertgebouw din Amsterdam. Dirijor Tugan Sokhiev

Duminică, 22 septembrie, de la ora 19.30 urmăriţi în simulcast la TVR 1, TVR 3 şi TRINITAS TV, în transmisiune directă de la Sala Palatului: concertul de închidere a Festivalului Internaţional George Enescu, susţinut de Orchestra Regală Concertgebouw din Amsterdam, dirijor Tugan Sokhiev

În program:

Johannes Brahms - Variaţiuni op. 56 pe o temă de Haydn,

George Enescu - Uvertura de concert op. 32 pe teme populare româneşti

Piotr Ilici Ceaikovski - Simfonia I op. 13 în sol minor, "Visuri de iarnă".

Orchestra Regală Concertgebouw este cotată drept una dintre cele mai bune orchestre din lume. Ce o face să fie atât de specială? Criticii i-au lăudat dintotdeauna sunetul unic: secţiunea de corzi a orchestrei este „catifelată”, sunetul instrumentelor de suflat din alamă e „de aur”, al celor din lemn „deosebit de personal”, iar instrumentele de percuţie au o reputaţie internaţională.

Orchestra Concergebouw a fost fondată în anul 1888. Cu ocazia aniversării a 100 de ani în 1988, orchestra a primit oficial apelativul „Regală”. Susţine annual 80 de concerte la Concertgebouw, în Amsterdam, şi multe altele în săli de concert de renumite din toată lumea. Are parte de aproximativ 250.000 de spectatori pe an, la care se adaugă publicul transmisiunilor regulate la radio și televiziune. A înregistrat peste 1100 LP-uri, CD-uri și DVD-uri, multe dintre ele câştigând distincţii internaţionale. Din 2004, orchestra are propria marcă, „RCO Live”.

Festivalul Internaţional George Enescu 2019 se desfăşoară în perioada 31 august - 22 septembrie 2019.

Trinitas TV este Broadcaster Oficial al Festivalului, iar Televiziunea Română este Partener Media Principal.

