Început de stagiune muzicală, la Tg. Mureș | VIDEO

Trei capodopere ale genului baroc englez, francez și german compun programul de deschidere a noii stagiuni a Filarmonicii de Stat Tg. Mureș.

Concertul simfonic are loc joi, 16 septembrie, de la ora 19:00 și se va desfăsura sub bagheta dirijorului Cristian Sandu, într-un program compus din lucrări ale compozitorilor G.F.Händel, J.S.Bach și M.A.Charpentier. Ultima lucrare, celebra „Te Deum” îi are ca soliști pe sopranele Borsos Edith și Beatrice Iordache, mezzo-soprana Duffner Melinda, tenorul Szabó Levente și baritonul Balla Sándor.