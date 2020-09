Începe un nou sezon al emisiunii MIC DEJUN CU UN CAMPION

Academicianul Nicolae Zamfir deschide al doisprezecelea sezon al emisiunii ’’Mic Dejun cu un Campion’’ sâmbătă, 12 septembrie, ora 10.00, la TVR 2.

Vom avea o toamnă lungă, cu un sezon ce numără nu mai puţin de 16 invitaţi, cel mai lung de când ne-am dat întâlnire pentru prima oară.

Copiind parcă ritmul fracturat al naturii şi al vremurilor, şi viaţa noastră este în extreme. Pandemia din primăvara acestui an, ce se dorea atât de promiţător, ne-a tăiat aripile. Rezultatul? Cel mai scurt sezon de la Mic Dejun, doar patru episoade, filmate repede, ca de pe marginea prăpastiei. Am suferit pentru asta, pentru că, toţi invitaţii care fuseseră de acord să ne întâlnim au trebuit să fie contramandaţi. Tot răul spre bine, am zice. Şi aşa, plonjăm în cealaltă extremă, aceea a unui sezon de toamnă prelungit, cu o ultimă ediţie specială, în decembrie, pentru Sărbătorile de Crăciun.

Ca de fiecare dată, dorim să aducem în faţa publicului oameni remarcabili, împliniţi în plan personal şi profesional, care să ne inspire şi să ne motiveze. Nu căutăm detaliul controversat ci, excelenţa şi performanţa sub toate formele lor. Oameni frumoşi, care au ceva de spus cu adevărat, iar timpul petrecut alături de ei să fie cu folos.

În acest sezon reluăm o idee mai veche, aceea de a crea la Cafeneaua Verona de la Librăriile Cărtureşti un HUB cultural care acum, mai mult ca altădată, este cu atât mai necesar.

Pandemia a lovit puternic în prezenţa artiştilor în faţa publicului care-i urmărea şi îi căuta în sălile de spectacole, expoziţii sau concerte. Cartea a fost un partener de nădejde, aşa că, la ceas de mare nevoie, suntem din nou alături, propunându-vă mai multe întâlniri cu creatorii români.

Inaugurăm, aşa cum am mai făcut-o, un scurt portret de artist al fiecărei ediţii şi o campanie de lectură constituită din câteva recomandări ale celor mai noi editări ale scriitorilor contemporani, la finalul fiecărui episod.

Dorim să formăm o comunitate a frumosului, a artei şi culturii în deplinătatea sensului acestora în devenirea noastră ca oameni educaţi ai cetăţii. O opţiune care reprezintă un bun prilej pentru a vă trimite să vizitaţi o expoziţie, să audiaţi un concert, să fiţi alături de actorii preferaţi sau de scriitorii ale căror volume le puteţi găsi pe rafturile Librăriilor Cărtureşti şi nu numai.

Iar pe noi – scriitorul şi jurnalistul Daniela Zeca Buzura şi artistul vizual şi producătorul de televiziune, Ileana Ploscaru Panait - ne găsiţi tot aici, în grădina secretă din centrul Bucureştiului, în fiecare sâmbătă dimineaţa de la ora 10:00, să depănăm amintiri şi poveşti care să ne încânte şi să ne mişte sufletele. Avem nevoie!

Urmăriți-ne, din 12 septembrie, la TVR2, TVR3, TVR Internaţional, TVR Moldova şi TVR+.

***

Prima ediție din noul sezon este dedicată lui NICOLAE ZAMFIR, prin excelenţă, savant.

’’Uneori, realitatea o ia înaintea ficțiunii.’’ – acad. Nicolae Zamfir

Moderator: Daniela Zeca Buzura

Invitat: acad. Nicolae Zamfir - profesor cercetător în fizică nucleară, 2004 - 2020, director general al Institutului de Cercetare pentru Fizică şi Inginerie Nucleară „Horia Hulubei“, coordonatorul unuia dintre cele mai importante proiecte ştiinţifice din România: ELI-NP; din 2015 - membru titular al Academiei Române.

O performanţă tehnologică de talia celei de la institutul ce deţine unul dintre cele mai puternice lasere din lume, ca şi implementarea unor soluţii şi infrastructuri de proporţii şi de o precizie fără precedent, nu-i putea face faţă decât o personalitate ştiinţifică, un savant şi un lider cu o reputaţie indiscutabilă. Acesta este academicianul Nicolae Zamfir.

O pasiune – fizica nucleară, transformată într-o meserie pe viaţă, curiozitatea, forţarea graniţelor cunoaşterii şi ale experimentării, rezultatele obţinute, l-au propulsat pe profesorul Nicolae Zamfir în elita mondială.

Membru al Academiei Române, dar şi al Academiei Europene, savantul român a dobândit o experienţă de peste 40 de ani în cercetarea ştiinţifică la cel mai înalt nivel. A lucrat în străinătate, în Germania, la Universitatea din Köln, şi în Statele Unite, la Brookhaven National Laboratory şi Wright Nuclear Structure Laboratory – Yale University.

În 2004 a fost numit director general al Institutului Naţional de Fizică şi Inginerie Nucleară fiind unul dintre principalii responsabili pentru dezvoltarea, în România, a proiectului ELI-NP - centrul de cercetare ştiinţifică - ce urmează să devină operaţional începând cu anul acesta, un centru în care vor lucra peste 200 de oameni de ştiinţă din peste 30 de ţări. Sistemul Laser de Mare Putere (două lasere de câte 10 PW fiecare) şi Fasciculul Gamma de energie variabilă sunt două instalaţii unice în lume prin parametrii lor.

În cadrul Laserului de la Măgurele vor putea fi efectuate cercetări din domeniul ştiinţei fundamentale şi aplicative cu un spectru extins, de la studiul materialelor, la medicină.

Un motiv de mândrie şi de testare a capacităţilor României de implemetare a unor proiecte de anvergură. Şi cum aceste performanţe nu pot fi atinse fără ca omul potrivit să nu fie la locul potrivit, acad. Nicolae Zamfir s-a implicat total în ceea ce poate fi considerat proiectul vieţii sale.

"Nu există un manual al cercetării … rigoarea ştiinţifică şi metoda se deprind, în mare parte, în practică" - susţine Domnia Sa.

"CV-ul său este impresionant şi cred că este inutil a repune în discuţie meritele sale atât de amplu prezentate în presă până acum. Orice om de bună credinţă nu are cum să nu se încline în faţa competenţei şi probităţii profesionale ale unui compatriot recunoscut la nivel mondial ca făcând parte dintr-o elită ştiinţifică atât de prestigioasă.

Cu toate acestea, în 14 august 2020, acad. Nicolae Zamfir a fost revocat din funcţie. Am avut privilegiul de a fi cunoscut un om special, parcă încurcat de importanţa care i se acordă de către cei din jur. O modestie, o normalitate a discursului, o bucurie a reuşitei, o mândrie interiorizată cu grijă, poate şi un orgoliu justificat de parcursul profesional atât de invidiat de mulţi. Cu toate acestea, acad. Nicolae Zamfir rămâne un om cu simţul umorului care arată încă o dată că, înţelepciunea se măsoară nu numai în ani, ci şi la felul în care te raportezi la cei din jur." – Ileana Ploscaru Panait (producătorul emisiunii)



***

Portret de artist: VALERIU ŞUŞNEA

Reprezentant valoros al generației ’80, pictor de șevalet, grafician, restaurator și iconar, Valeriu Șușnea se revendică, după părerea criticului de artă Virgil Mocanu, din “efectele culturale ale modelului bizantin reformulat și actualizat”.

Atât grafica de șevalet cât mai ales pictura sa reiterează, în egală măsură, şi influențe expresioniste în gest și culoare care aduc în prim plan angoasele societății actuale desacralizate și golite de conţinutul său umanist.

Valeriu Șuşnea contracarează realitatea prin seria de “Călătorii imaginare“ şi “Vămile văzduhului“ atât de dificil de abordat de sensibilitatea pervertită de tehnologie a omului contemporan.

“Nu-mi plac oamenii care trec indiferenţi pe lângă o lucrare de artă. Nu-mi place în general prostia şi nu suport ignoranţa. Acestea sunt principalele cauze ale faptului că oamenii se mulţumesc cu puţin, şi nu mai încearcă să-şi îmbunănătăţească modul de viaţă” – mărturisește artistul.

Pictorul Valeriu Șușnea a fost onorat în 2002 cu Premiul UAP pentru pictură şi cu Distincţia Naţională “Profesorul anului 2005” la secţiunea Arte.

***

Recomandare de lectură din raftul Librăriei Cărtureşti: ’’Enescu - Caiete de repetiţii’’ de Dan Coman, apărută în Colecţia ’’Biografii romanţate’’ la Editura Polirom/Iaşi, 2019

Dan Coman a debutat în 2003 cu o culegere de poezii, ’’Anul cârtiţei galbene’’, urmată de alte trei apariţii de succes dar scrie cu la fel de mare pasiune şi proză, cel mai recent volum, "Aceste lucruri care nu se vor schimba niciodată" sau biografia romanţată a lui Enescu, ambele apărute în 2019.

Este un scriitor care se bucură de popularitate şi premii: Premiul Radio România Cul¬tural (2010), Premiul ’’Observator cultural’’, Premiul ’’Cartea de poezie’’ a anului 2017 la Gala tinerilor scrii¬tori, Premiul Naţional de Poezie ’’Mihai Eminescu“, Opera Prima (2004) şi Premiul de Debut al Uniunii Scriitorilor din România; Vilenica Crystal Prize/Slovenia (2011).

***

