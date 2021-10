Inaugurarea Pavilionului național al României la Expo Dubai 2020

Evenimentul este reflectat sâmbătă, 30 octombrie, de la ora 16:00, la TVR3.

Live performance inovativ pregătit de Zoli Toth & Young Beats pentru Expo Dubai 2020. La acest mare eveniment de diplomaţie publică, România participă cu un pavilion național dezvoltat în jurul conceptului „New Nature”, ce sugerează ideea de echilibru fragil între natură și tehnologie, aducând în atenția publicului internațional istoria culturală și științifică a relației României cu Natura.

O cutie mergătoare cu tricolorul românesc, creație a echipei de robotică a Auto Vortex spune: „Welcome to the Romanian pavilion, please come in and visit us!” („Bine ați venit la pavilionul României, vă rog să intrați și să ne vizitați!”). Vizitatorii pot degusta ape minerale românești, ghidați de un somelier de ape, când afară sunt 38-40 de grade.

Comisarului General al Secțiunii Române la Expo 2020 Dubai, Ferdinand Nagy, a fost președinte al Biroului Internațional pentru Expoziții şi a făcut parte din echipa de evaluare a țărilor care au participat la concurs: Thailanda, Turcia, Brazilia, Rusia și Emiratele Arabe.

Foto: Comisarul General al Secțiunii Române la Expo 2020 Dubai, Ferdinand Nagy, cu Șeicul Nahyan bin Mubarak Al Nahyan, Comisar General al Expo 2020 Dubai, Ministrul Toleranței și al Coexistenței din Emiratele Arabe Unite (EAU)