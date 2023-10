„Înapoi la argument”: Pictorul Paul Gherasim, despre expoziția „Copilul, între diavol și Dumnezeu” (ediție din 2006)

Între 23 și 29 octombrie, TVR Cultural difuzează dialogurile de colecție ale lui Horia Roman Patapievici cu istoricul și teoreticianul literar Sorin Alexandrescu, pictorii Paul Gherasim (1925-2016) și Vladimir Zamfirescu (1936-2020), scriitoarea și poeta Annie Bentoiu (1927-2015) și cercetătorul Ion Pogorilovschi (1938-2009).

Sorin Alexandrescu, istoric și teoretician literar - ediție din anul 2005

În anul 2005, Horia Roman Patapievici și Sorin Alexandrescu, critic, istoric și teoretician literar, au dezbătut care este cel mai inspirat mod de a alege brandul de țară. Dialogul dintre cei doi intelectuali a alunecat și spre alte teme:

„Viața are un sens pentru tine?”, l-a întrebat Patapievici pe invitatul său. Alexandrescu i-a răspuns: „Da, dar mai curând aș spune că are pentru că eu vreau să îi dau un sens, nu pentru că are în mod obiectiv. În mod obiectiv nu are. În mod obiectiv este un mare haos.”

În 2001, Sorin Alexandrescu, împreună cu Dan Grigorescu, Mihai Zamfir, Laura Mesina, Vlad Alexandrescu, Vasile Morar și Zoe Petre, a pus bazele Centrului de Excelență în Studiul Imaginii, pe lângă Universitatea din București, o instituţie de prestigiu care funcţionează şi astăzi cu mare succes. Este membru de onoare al Academiei Române, din anul 2022. Are nu mai puţin de 17 volume publicate și este un colaborator fidel al revistei „Observator cultural”.

Sursă foto: Arhiva TVR

Pictorul Paul Gherasim (1925-2016) - ediție din anul 2006

Pornind de la expoziția organizată la Institutul Cultural Român în 2006 și intitulată „Copilul, între diavol și Dumnezeu”, Horia Roman Patapievici l-a invitat la dialog pe Paul Gherasim, unul dintre cei mai mari pictori contemporani români, plecat dintre noi în 2016. Debutul discuției dintre cei doi este declanșat de o simplă întrebare: dacă cei mai mici artiști plastici exponanți sunt buni.

Sursă imagine: fusion-of-horizons - Domnul Paul, ">CC BY 2.0, Legătură" target="_blank">Wikipedia/ Flickr

Ion Pogorilovschi (1938-2009), cercetător specializat în opera lui Brâncuși - ediție din anul 2007

Și-a făcut debutul literar în revista de filosofie a Academiei Române. A continuat să publice în „Astra”, „Ateneu”, „Dacia literară”, „Contemporanul” sau „Luceafărul”. A devenit specialist în opera și viața „părintelui sculpturii moderne”, Constantin Brâncuși, fiind considerat unul dintre cei mai importanți filosofi ai creației brâncușiene.

Scriitor, filosof și cercetător, Ion Pogorilovschi (1938-2009) a iniţiat şi coordonat colecţia de carte „Brâncuşiana”, a susţinut comunicări şi conferinţe despre Brâncuşi în România şi în străinătate; a fost redactor-şef al publicaţiei trimestriale de specialitate Brâncuşi (1995-2000).

Ion Pogorilovschi a fost oaspetele emisiunii „Înapoi la argument” în 2007.

Pictorul Vladimir Mihai Zamfirescu (1936-2020) - ediție din 2006

A absolvit ca șef de promoție pe țară Institutul de Arte „Nicolae Grigorescu”, unde i-a avut profesori pe maestrul Corneliu Baba, pe Tiberiu Krausz şi Aurel Vlad. A semnat lucrări de patrimoniu și este considerat o personalitate marcantă a artei plastice românești și europene. Pictorul și desenatorul Vladimir Mihai Zamfirescu a fost interlocutorul lui Horia Roman Patapievici în 2006. Cei doi au discutat și despre maestrul Corneliu Baba.

În 2003, a pictat alegoria „Ioan Botezătorul”, care a fost trimisă de statul român la Vatican, cu ocazia împlinirii a 25 de ani de pontificat al Papei Ioan Paul al II-lea.

Vladimir Mihai Zamfirescu s-a stins din viață în 2020.

Sursă imagine: Muzeul Național al Literaturii Române

Scriitoarea și poeta Annie Bentoiu (1927-2015) - ediție din 2007

Impresionat de prospețimea și acuratețea cu care scriitoarea și traducătoarea Annie Bentoiu a reușit să redea anii 1944-1959 în „Timpul ce ni s-a dat”, Horia-Roman Patapievici a invitat-o, în 2007, pe autoarea cunoscutelor volume de memorii la o discuţie despre generațiile sacrificate, „bestiile” moșierești, experimentul comunist și frică. Cei doi au mai discutat și despre alte volume ale scriitoarei - „Strada mare”, „Pseudonim Adriana Vlad” și „Fraze pentru viața de zi cu zi”.

Annie Bentoiu (1927-2015), soția ilustrului compozitor Pascal Bentoiu, a publicat în franceză traduceri din literatura română şi (la Lausanne, Éditions de l'Aire) mai multe volume de poezie şi proză poetică: „Poèmes I”, „Poèmes II”, „Dix méditations sur une rose”, „Phrases pour la vie quotidienne”, „Voyage en Moldavie”. În limba română i-au apărut un roman de debut („Strada Mare”, EPL, Bucureşti, 1969) şi câteva traduceri din franceză. A publicat două extraordinare volume de memorialistică intitulate „Timpul ce ni s-a dat” (Editura Vitruviu, 2000, respectiv 2006; Editura Humanitas, 2007, respectiv 2009), nota ICR.

„Annie Bentoiu face parte din ceea ce se numea înainte, cu orgoliu sau dispreţ (după natura, clasa, blazonul sau resentimentele vorbitorului) «publicul de la Ateneu». Câteva sute de foşti, cum îi numeau, cu sadică derâdere, trepăduşii de partid veniţi din fundul văii. Sau «adevărata aristocraţie a Bucureştilor», după cum suspinau, invariabil la un pas de extincţie, ultimele reflexe ale «Arnotenilor»”, scria Dan C. Mihăilescu în volumul „Castelul, biblioteca, puşcăria. Trei vămi ale feminităţii exemplare”, potrivit Humanitas.

Sursă imagine: ICR