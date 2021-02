Gabriel Garko este "Rudolf Valentino: destinul unei legende" la TVR 2

TVR 2 a programat în 10 şi 11 februarie, de la ora 21.10, miniseria în două părţi "RUDOLF VALENTINO: DESTINUL UNEI LEGENDE", cu îndrăgitul actor italian în rolul principal.

Elegant, fermecător și carismatic, Rudolf Valentino a strălucit în aparițiile sale pe marele ecran, iar viaţa sa controversată şi plină de aventură a lăsat în urma sa un mit care stârneşte şi astăzi curiozitatea. În această săptămână, telespectatorii TVR 2 sunt invitaţi să urmărească „RUDOLF VALENTINO: DESTINUL UNEI LEGENDE”, o miniserie biografică în două părţi despre fascinantul actor al filmului mut care a reuşit a reușit să schimbe istoria cinematografiei mondiale.

Producţie a anului 2013, în regia lui Alessio Inturri, drama biografică cu Gabriel Garko, Giuliana de Sio, Victoria Larchenko, Cosima Coppola şi Asia Argento în distribuţie a fost difuzat de Canale 5, pe 17 aprilie 2014. Lansarea miniseriei TV a prilejuit o mare petrecere în stilul anilor 20, la care bărbații au purtat părul dat cu gel și pantofi cu două tonuri, iar femeile coliere lungi de perle.

Pentru rolul său din "RUDOLF VALENTINO: DESTINUL UNEI LEGENDE", dar şi pentru interpretarea inconfundabilă a personajului Tonio Fortebracci, din seria TV "ONOARE SI RESPECT", Gabriel Garko a primit, în 2014, Premiului de excelenţă "Rodolfo Valentino", oferit de Fundația care poartă numele faimosului actor italian născut la Castellaneta, în 6 mai 1895.

În Italia anilor 1910, adolescentul Rodolfo Guglielmi visează la o carieră de artist, dar nu reuşeşte să obţină nici măcar slujbe umile. Emigrarea în America este şansa lui de a-şi schimba destinul: ajuns dincolo de Ocean, tânărul devine dansator de cabaret şi primeşte roluri mici în filme.

Rolul principal din filmul „Şeicul”- rămas până în ziua de azi un clasic al cinematografului mut – îl transformă în star. Rodolfo Guglielmi devine Rudolf Valentino, un „latin lover” cu privire languroasă, idol al femeilor din toată lumea, care aşteaptau cu sufletul la gură fiecare nouă apariţie a vedetei. În ciuda poveştilor scandaloase care circulau despre viaţa sa privată, excelenţa, frumusețea și magnetismul îl transformă rapid într-un model de perfecțiune. Stilul său este copiat de admiratori, iar ţinutele purtate de el fac moda timpului. Renumele lui de amant cu temperament meridional, idol al sexului frumos, s-a conturat prin rolurile jucate în filme precum L'aquila (Acvila), The Son of the Sheik (Fiul șeicului), The Four Horsemen of the Apocalypse (Cei patru cavaleri ai Apocalipsei) etc.

În 1926, la numai 31 de ani, în culmea gloriei şi a popularităţii, Rudolf Valentino moare în urma complicaţiilor provocate de peritonită. Evenimentul stârneşte o adevărată isterie în masă printre admiratoare şi este urmat de zeci de sinucideri.

"M-am simţit foarte bine în rolul lui Rudolf Valentino. A fost prima dată când am interpretat un personaj care a existat în realitate, lucru care m-a fascinat, pentru că trebuie să respecţi anumite lucruri pe care publicul le cunoaşte. Chiar dacă Rudolf Valentino a fost un personaj care a devenit un mit în timp şi îţi poţi permite unele schimbări. Nu trebuia să fiu chiar identic, în serial au apărut lucruri reale, dar şi lucruri inventate. Dificultatea pe care am întâmpinat-o a fost dansul. A trebuit să studiez foarte mult coregrafia din film. A fost un film deosebit prin atmosfera care s-a creat pe platou, cu toţi membrii echipei. A fost foarte frumos!”, a povestit actorul italian, Gabriel Garko, într-un interviu acordat în exclusivitate TVR 2 cu prilejul prezenței sale la Cerbul de Aur 2018.