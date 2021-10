Seria de reportaje ”Case si idei”, în premieră la TVR2

De luni până vineri, de la ora 17:30, pe TVR2, suntem invitații unor pasionați de decorațiuni interioare, care ne dau o mulțime de idei pe care să le punem în practică în casele noastre.

”Case si idei” (Of Houses and Ideas/ Faites comme chez eux - Franţa, 2014)

Producători executivi: Jean Moncaut şi Severin Delpon

Realizator: Frederic Planchenault

Luni, 4 octombrie, s-a transmis pe TVR 2 primul episod al seriei. Am vizitat atunci o artistă care amestecă cu eleganță stilurile. Apoi am urcat într-un mini-studio amenajat minimalist. Și, în încheiere, un arhitect ne-a arătat cum putem transforma un apartament într-un micro-sat.

Pe 5 octombrie, am intrat într-un fost grajd transformat de un decorator într-o casă foarte elegantă. Apoi am schimbat complet genul şi ne-am strecurat într-un micro-studio. În cele din urmă, am ajuns la o decoratoare care a transformat o moară de la începutul secolului al XX-lea într-o locuință foarte comodă.

Miercuri 6 octombrie, facem o primă vizită într-o veche școală de țară transformată într-o locuință contemporană cu accente industriale. Apoi, în suburbiile Parisului, descoperim un apartament intens colorat și eclectic. Și ne întoarcem în Paris ca să vizionăm un apartament de două camere plin de idei care ne pot inspira.

Joi, 7 octombrie, păşim cu grijă într-un castel mobilat şi decorat acum două secole şi apoi într-un apartament plin de culoare aflat într-o clădire în stil Haussmann. Vizitele de azi se încheie într-o fostă fermă transformată într-o locuinţă.

Vineri, 8 octombrie, avem trei interioare fermecătoare, de unde putem să ne inspirăm din plin! În Normandia, mergem la o fermă ai cărei proprietari sunt mari colecţionari de obiecte mici. Întorşi la Paris, admirăm o impresionantă colecţie de obiecte de designer. Şi ne destindem într-o casă adorabilă decorată într-un spirit ludic.

Luni, 11 octombrie, facem o primă vizită într-o veche casă din apropiere de Paris, reamenajată în stil industrial, a cărei proprietară a decorat-o cu nenumărate chilipiruri. Ne îndreptăm apoi către arondismentul 4 din Paris, pentru a vizita un apartament împodobit într-o manieră extrem de personală şi cu o tentă accentuată de fucsia. Şi, în final, pătrundem într-un apartament din arondismentul 10, unde facem o baie de culori.

Episodul 7, ce se difuzează marți, 12 octombrie, ne arată un apartament parizian, un amestec de design şi de amintiri din călătorii. Tot în capitală, descoperim locuinţa unei foste proprietare a unei galerii de artă, care nu se teme de amestecul de culori. Şi, în suburbia oraşului Lyon, descoperim o casă al cărei proprietar a avut năştruşnica idee să transforme un container într-o baie.

Miercuri, 13 octombrie, petrecem ziua în arondismentul 9, unde descoperim un apartament decorat vintage. Iar la Lyon, ne petrecem timpul într-o mare garsonieră ce expune nenumărate nuanţe de alb.

Joi, 14 octombrie, în episodul 9, trecem prin suburbiile Parisului, unde vedem o veche moară reamenajată de o profesionistă în decoraţiuni interioare. În centrul capitalei, vom găsi inspiraţia într-un apartament plin de inovaţii, în care fiecare colţişor are povestea lui. Iar în sudul Parisului, vizităm un frumos hambar renovat în alb cu tonuri pastelate.

Vineri, 15 octombrie, facem o oprire în cartierul Batignolles, într-o atmosferă vintage fermecătoare dintr-un apartament de mansardă. Apoi, în suburbii, o pasionată de bricolaj ne deschide larg uşile casei sale luminoase. În final, vizităm o casă aranjată în stil contemporan a unei arhitecte de interior.

