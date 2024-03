In memoriam: Portretul Adinei Cezar, una dintre cele mai importante coregrafe din România, difuzat la TVR Cultural

Luni, 18 martie, de la ora 23.30, TVR Cultural le oferă telespectatorilor, din arhiva Televiziunii Române, portretul coregrafei Adina Cezar, realizat de Silvia Ghiață (Ciurescu), în cadrul emisiunii „Lumea dansului” (2001). Adina Cezar s-a stins din viață în 17 martie, la 82 de ani.

Adina Cezar (1941-2024) a revoluționat arta dansului în România, punând bazele grupului de avangardă „Contemp” în 1973. În 1982, a primit Premiul Uniunii de Teatru și Muzică pentru „meritele sale în impunerea unui nou stil interpretativ în coregrafia românească”.

„A fost un fel de întâlnire pasională. Eram cu toţii tineri şi sălbatici, eu, Sergiu Anghel, Nataşa Trăistaru şi mai târziu Liliana Iorgulescu. Obișnuiam să petrecem nopți repetând și, chiar și când mergeam să bem o cafea sau să mâncăm ceva, o făceam cu entuziasm. Până la urmă, am devenit populari pe piața din România. Miriam Rădulescu lucra pe atunci la Teatrul „Țăndărică”. După cum am menționat deja, am făcut tot ce am putut și, în mare parte, am reușit să țin în jurul meu oameni grozavi. Desigur, m-am dus acasă și mi-am ros unghiile, dar în fața lor mi-am ținut mereu ascunse sentimentele. Relația mea cu Sergiu Anghel a devenit, la un moment dat, prea complicată, atât profesional, cât și emoțional, iar în 1989 am decis să ne despărțim. Ani de zile oamenii au spus că Sergiu este motorul acestei firme, dar, de fapt, eu am fost”, îi mărturisea Adina Cezar Silviei Ghiață, într-un interviu, a cărui transcriere a fost publicată pe site-ul Institutului Cultural Român în 2002.

A debutat pe scena Operei Române din București în 1957, notabilă rămânând participarea ei ca prim-balerină în spectacolul „Le Marteau sans maître”, de Pierre Boulez, în premieră mondială, la Festivalul Champs-Elysees, Paris (1965).

„Acea performanță, vă pot spune acum, a reprezentat o deschidere în cadrul constituit al coregrafiei la acea vreme. Îmi amintesc cum toți colegii mei au dispărut de pe scenă și doar eu și Mihai Brediceanu stăm în picioare și înfruntăm publicul la sfârșitul spectacolului. Reacția publicului a fost extraordinară; aproape că uitasem că sunt pe scenă și deja dansasem. A fost un moment semnificativ al vieții mele”, spunea Adina Cezar, potrivit interviului citat.

Începând cu anul 1985, a semnat coregrafia și regia mai multor spectacole la Opera Română, Teatrul de Dans Clasic și Contemporan „Oleg Danovski” din Constanța, Opera Română din Cluj-Napoca, Teatrul de Revistă din București, Teatrul de Revistă din Constanța și la Casino Victoria. A lucrat îndeaproape cu regizorii Liviu Ciulei, Cătălina Buzoianu, Cornel Todea, Silviu Purcărete, Iulian Mihu. Din anul 2014, a fost profesoară asociată la Universitatea Naţională de Arte Bucureşti.

