IN MEMORIAM Acad. Eugen Simion: "Să fim români. Să fim români europeni"

Vineri 21 octombrie, de la ora 0:00, sub genericul "Oameni de aproape", realizatoarea Ileana Ploscaru Panait ne propune un program In memoriam Eugen Simion, o întâlnire mai puţin convenţională cu regretatul Acad. Prof. Univ. Dr. Eugen Simion.

Personalitatea ediţiei: Acad. Prof. Univ. Dr. Eugen Simion – critic şi istoric literar, fost preşedinte al Academiei Române, Preşedinte al Secţiei de Filologie şi Literatură a Academiei Române

Invitaţi: Fănuş Neagu – scriitor, Alexandru Mironov – scriitor, preşedintele Comisiei UNESCO pentru România, Alex Ştefănescu – istoric şi critic literar; Răzvan Voncu – scriitor şi critic literar şi Mihaela Constantinescu – profesor universitar, fiica acad. Eugen Simion.

Filmul prilejuieşte o întâlnire mai puţin convenţională cu Acad. Prof. Univ. Dr. Eugen Simion. Un periplu printre amintiri, cărţi, cronici, dicţionare, mărturii despre prieteni şi duşmani. Un parcurs de la casa părintească din Chiojdeanca, la Academia Română.

Din păcate, ieri, la amiază, am aflat cu mare tristeţe că Acad. Prof. Univ. Dr. Eugen Simion, fost preşedinte al Academiei Române şi Preşedinte al Secţiei de Filologie şi Literatură a acestei prestigioase instituţii s-a săvârşit din viaţă.

În astfel de momente căutăm, mai mult decât de obicei, informaţii despre cel plecat dintre noi. Mi-am adus aminte de prietenul său, scriitorul Fănuş Neagu care a scris câteva rânduri pentru una dintre cărţile sale şi care cred că sunt foarte potrivite: ’’Ceea ce stimez mai mult la Eugen Simion este faptul că-şi duce viaţa la altitudinea pe care i-au sugerat-o munţii ce i-au înconjurat copilăria... Critic literar de primă linie, (...) s-a instalat încă din adolescenţă în falanga celor care impun valoarea şi o susţin. A ocolit cu îndrăzneală uimitoare, chiar şi în vremurile cele mai de netrăit, să se pronunţe favorabil în sprijinul mediocrităţii de orice fel. (...) Fascinanta nobleţe a Cuvântului apărând Cuvântul ca să învingă Timpul şi să atingă nemurirea. (Sursa: Editura Tracus Arte, ’’Convorbirile mele’’ , vol. I şi II de Eugen Simion, 2021).

Ştiam de mult timp că-şi purta anii cu demnitate dar şi cu suferinţă. I-am adresat în câteva rânduri invitaţia de a ne onora cu prezenţa la "Mic Dejun cu un Campion". Din păcate, cei doi ani de întrerupere a vieţilor tuturor, apoi problemele sale de sănătate au tot amânat un răspuns pozitiv. Dar s-a exprimat că urmărea cu interes emisiunea şi ar fi dorit să vină. Din nefericire, iată, amânarea şi-a găsit astăzi un răspuns definitiv.

L-am cunoscut mai îndeaproape în 2006, când în grila TVR Cultural exista o emisiune – portret, în format de film documentar despre oamenii importanţi din cultura română. Oameni care dincolo de statutul lor de excelenţă profesională, aveau o viaţă personală pe care erau deschişi s-o împărtăşească cu noi. Aceasta a fost ocazia cu care, la una dintre expoziţiile deschise la sediul Bibliotecii Academiei, prietenul meu Mircia Dumitrescu, graficianul şi artistul vizual care s-a ocupat de proiectul Manuscriselor lui Eminescu, mi l-a prezentat pe domnul Eugen Simion.

Am aflat atunci, din culise, toate caznele la care au trebuit să facă faţă pentru a duce la bun sfârşit acest proiect monumental şi încă alte multe idei ce se înfăptuiseră deja, altele ce se aflau pe agenda de lucru. Pentru că, Eugen Simion nu s-a oprit nicio clipă din activitate. Aceasta era menirea sa, iar determinarea, ambiţia, dorinţa de a lăsa cât mai mult celor ce aveau să vină după el, era un crez de la care nu s-a abătut niciodată.

Mi-au plăcut mult, nu doar filozofia sa de viaţă cât, mai ales, atitudinea sa pozitivă, modul apropiat în care am colaborat, disponibilitatea, alerta în care trăia la cote înalte ca şi cum zilele, orele, minutele s-ar fi înjumătăţit şi nu ar mai fi avut timp să termine tot ce şi-a propus. Cred totuşi, că momentele în care am stat de vorbă şi am filmat peste tot - la casa părintească de pe deal, învelită într-un verde profund şi parfumat, în sălile sobre ale Academiei, la casa sa din Cotroceni plină de cărţi şi opere de artă – în apropierea fiicei şi a nepoţilor săi, toate acestea au fost un răgaz binemeritat. O pauză ce l-a bucurat. Am văzut asta când am păşit în curtea de la Chiojdeanca. Privirea sa de-o expresivitate aparte lăsa să se vadă amintirea copilăriei: ’’Uite, aici ne furişam să mâncăm cireşe!’’, apoi zilele de şcoală, prietenia sa cu Nichita Stănescu, tinereţea, iubirile, primele cronici, cărţi, emisiuni. Dar mai presus de toate, familia, prietenii – nu foarte mulţi -, şi cei cu care nu era de acord dar cărora nu le purta gânduri de ocară.

A rezultat un film care cred că spune multe mai ales despre "Omul" Eugen Simion, dublat de profesorul, academicianul, omul de cultură de mare anvergură care a fost. Iată, folosirea verbului la timpul trecut încă nu-mi este familiară. La întrebarea din final: ''Vă simţiţi împlinită viaţa, domnule profesor?'' răspunsul s-a lăsat un pic aşteptat: ''Cred că, da. Am făcut ceea ce am vrut să fac''. Punct.

L-am urmărit mereu în viaţa publică, chiar dacă în ultima vreme se retrăsese din prim planul luării de poziţie faţă de feluritele imposturi care cotropesc ştirile din presă. Totuşi, în 2018 la omagierea Centenarului, în aula Palatului Patriarhal din Bucureşti a ţinut o alocuţiune ce trebuie să ne atragă atenţia, nu doar pentru că este crezul său cel mai profund ci pentru mesajul puternic pe care îl conţine: "Elitismul este o noţiune care mie nu-mi place. Elitismul miroase, cum spuneau românii în secolul XIX, a ciocoism. Îmi place în schimb elita. Elita este aceea care face ceva pentru naţiune. Elita este aceea care primeşte recunoştinţă şi posteritate din partea naţiei... Ca să creăm elita avem nevoie de elită. În primul rând în clasa politică. Şi naţiile civilizate şi vechi, democrate, îşi construiesc aceste elite în şcoli de renume care îi pregătesc pe aceşti oameni. Nu numai pentru a fi buni vorbitori. Nu. Să fie buni administratori în profesiuni diferite. Elita, după părerea mea nu are o justificare dacă nu se pune în slujba naţiei. Doamnelo şi domnilor, să fim români. Să fim români europeni" – Acad. Prof. Univ. Dr. Eugen Simion (sursa: Conferinţa ’’Unire/Unitate’’ ce a avut loc la Palatul Patriarhiei Române, 26 ianuarie 2018).

Îi păstrez o amintire plină de emoţie pe care doresc s-o împărtăşeşc tuturor celor care vor urmări acest film. Suflet împăcat şi o plecată reverenţă, domnule profesor!

Un articol de Ileana Ploscaru Panait

