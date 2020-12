Împreună lângă brad | VIDEO

Vor veni în studio oameni valoroşi, modele numai bune să ne inspire şi să ne redea strălucirea în ochi.

Invitata de luni a fost actriţa Puşa Darie, câştigătoarea din acest an a premiului UNITER pentru cea mai bună actriţă în rol secundar. Am vorbit despre teatru şi viaţă, despre cadouri sub brad sau cadouri din suflet, despre liste de dorinţe şi generozitate.



La “Împreună lângă brad” a venit, desigur, şi Moş Crăciun. El va trimite cadouri copiilor, aşa cum o face an de an.



Sunaţi la TVR Iaşi, la numărul de telefon 0232 20 90 30 şi înscrieţi-vă la concurs.