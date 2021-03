Iar câștigătorii sunt ...

Peste 200 de candidați din întreaga lume au participat la Concursul Show Us Your Style, toți concurând pentru șansa de a face parte din echipa Moroccanoil de profesioniști mondiali ai hair styling-ului la Eurovision Song Contest 2021.

Competiția a fost foarte strânsă și interesantă, dar în cele din urmă, nu puteau fi decât trei câștigători.

IOANA TODORAN

„Lucrez la un mare centru de înfrumusețare, Vestige Centre Ville, în orașul Cluj-Napoca, România și sunt Master Stylist. Îmi place foarte mult acest domeniu și lucrez din 2009. În anii de atunci, am avut experiențe extraordinare întâlnindu-mă și lucrând cu colegi profesioniști din industrie și am câștigat mai multe concursuri. Munca mea cu o astfel de varietate de oameni minunați pentru reviste de modă, reviste din industrie, spectacole de înfrumusețare și editoriale m-a ajutat să devin persoana și stilista care sunt astăzi.

„Aș dori să mulțumesc Topline România și Moroccanoil pentru oportunitatea de a participa la acest concurs. Sunt încântată să reprezint România la Rotterdam ca parte a echipei Moroccanoil x Eurovision. Mă simt atât de norocoasă că am câștigat această competiție majoră la care au participat atât de mulți coafori, mai ales atunci când mă gândesc că înseamnă expunere la un mare eveniment internațional, difuzat în toată lumea. Așadar, primul meu gând de participare a fost - vreau să fiu acolo, pe acea scenă, pe care o vedeam în fiecare an la televizor din copilăria mea. Vreau să câștig și să fac parte din echipa creativă Moroccanoil la Eurovision 2021! ”

Concentrarea intensă și personalitatea ei deosebită au ieșit în evidență în fața judecătorilor, dar ceea ce a fost cel mai extraordinar la Ioana au fost abilitățile sale de stil impecabile, execuția finală a look-ului ales, precum și înțelegerea și punerea in valoare a produselor Moroccanoil.

JUDECĂTORII POVESTESC DESPRE IOANA:

"Înțelegere și explicații excelente ale produselor. Ne-a plăcut stilul Ioanei de a coafa și rezultatul final. Frumoasa execuție a coafurii în sine. Era plină de viață și se concentra asupra a ceea ce ar fi important pentru publicul ei. ”

ANASTASIA VARLAMOVA

„Sunt coafor de la 14 ani și îndrăgostită de profesie de la 17 ani. Am câștigat mai multe premii la concursuri de stiliști și lucrez la multe proiecte diferite, inclusiv fotografii și clipuri.

„Când participi la un concurs, poți fi un creator, nu doar un maestru al profesiei tale. Vă puteți realiza potențialul de a inspira lumea și de a primi inspirație chiar dumneavoastră. ”

JUDECĂTORII SPUN:

„Acesta este un videoclip foarte frumos, puteți spune că a fost un efort real de echipă. Se arată aspectul elegant. Cool! Modele grozave. Execuție foarte bună a lucrării. Știe să se descurce într-un salon! ”

MATEUSZ MYSLEK

„De când eram copil, fiecare ocazie care îmi permitea să fac ceva cu părul meu îmi dădea bucurie. Am practicat tot felul de coafuri pe prietenii și familia mea. Când m-am confruntat cu alegerea unde să merg la școală, am ezitat mult timp între gastronomie și coafură, dar părinții mi-au amintit repede de ceea ce a fost întotdeauna pasiunea mea. Mi-am început aventura cu practica într-un salon local. După un an și jumătate, m-am mutat într-un salon mai mare chiar în centrul orașului meu. În prezent lucrez la Atelier Piękna Bożena Matyszkiewicz, unde șeful pune mare accent pe instruirea angajaților, fapt pentru care sunt foarte recunoscător. Următorul meu obiectiv este să-mi dezvolt în continuare cariera în Varșovia pentru a-mi lărgi într-o bună zi orizonturile în străinătate și a-mi deschide propriul salon.”

„Am luat parte la competiție pentru că am crezut că va fi un alt pas important în drumul spre succes, nu doar datorită noii experiențe acumulate, ci și datorită oportunității de a lucra într-un eveniment atât de prestigios, cu un brand atât de de cunoscut ca Moroccanoil. Deși am crezut în succesul meu, aflarea rezultatelor a fost un mare șoc pentru mine. Este o mare onoare și cred că voi folosi 100% din experiența pe care o acumulez. ”

Entuziasmul lui Mateusz pentru meseria sa, talentul și abilitățile sale de comunicare sunt calitățile care l-au făcut să se remarce.

JUDECĂTORII SPUN DESPRE MATEUSZ:

„Lucrări video frumoase, părul a fost lustruit, este pasionat de meseria sa, rezultate finale și modele minunate. Comunicator puternic. Știe clar ce să facă cu părul și are o serie de ași în mânecă. ”