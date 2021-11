Gwyneth Paltrow şi Anthony Hopkins, printre marii actori ai filmelor de la TVR2

Vraja filmelor ne desprinde de realitatea cotidiană, iar cea mai bună evadare e alături de filmele de referinţă din grila TVR 2. Printre titlurile din perioada 17-21 noiembrie, se află filme premiate, cu mari actori în distribuţie.

Fie că alegeţi să vizionaţi o comedie, dramă sau aventură, oferta e pentru toate gusturile şi potrivită pentru fiecare membru al familiei. Marii actori din distribuţie, staruri de renume precum Gwyneth Paltrow, John Lynch, Anthony Hopkins, îndrăgitul Gabriel Garko, dar şi inegalabilii Stela Popescu, Jean Constantin sau Ştefan Bănică Jr. sunt un motiv în plus ca să petreceţi serile alături de TVR 2.

MIERCURI, 17 NOIEMBRIE, ora 21:00

CASTELE DIN CĂRŢI DE JOC (HOUSE OF CARDS – SUA, 1993)

Regia: Michael Lessac

Cu: Kathleen Turner, Tommy Lee Jones, Asha Menina

Dramă. Pentru că fiica ei, Sally, nu reuşeşte să depăşească şocul produs de moartea tatălui, Ruth o duce la un specialist în autism. Acesta încearcă s-o vindece cu metode terapeutice tradiţionale, dar Ruth alege o altă cale. Ea încearcă să intre în mintea fetei şi să explice logic toate lucrurile aparent bizare pe care le face aceasta, inclusiv uimitoarele castele construite din cărţi de joc.

JOI, 18 NOIEMBRIE, ora 21:00

CAPCANA TIMPULUI (TIME TRAP – SUA, 2017)

Regia: Mark Dennis, Ben Foster

Cu: Reiley McClendon, Cassidy Gifford, Brianne Howey

Film de aventuri, science-fiction. Un grup de studenţi la arheologie coboară într-o peşteră subterană, pe urmele profesorului lor, dispărut cu câteva zile înainte în acelaşi loc. Tinerii descoperă o reţea de tuneluri ciudate şi trec prin diverse întâmplări inexplicabile, ajungând în cele din urmă la concluzia că peştera are propriul ei ritm temporal. Şi dacă cele câteva ore pe care le-au petrecut ei acolo ar însemna, de fapt, sute de ani la suprafaţă?

SÂMBĂTĂ, 20 NOIEMBRIE, ora 20:00

DINCOLO DE UŞI (SLIDING DOORS – Marea Britanie, SUA, 1998)

Regia: Peter Howitt

Cu: Gwyneth Paltrow, John Hanna, John Lynch

*Premiul Academiei Europene de Film pentru scenariu

Dramă. După ce este concediată pe nedrept, Helen se întoarce acasă cu metroul. În momentul în care aleargă să-l prindă, se întâmplă un lucru surprinzător: timpul se dă înapoi câteva secunde şi este creată o altă versiune a ei. Din acel moment, Helen duce două existenţe paralele, două alternative ale viitorului. Într-una, în ciuda întâmplărilor nefaste ale zilei, va ajunge acasă şi îşi va continua viaţa alături de iubitul ei, Gerry. În cealaltă versiune, îl surprinde pe Gerry cu altă femeie, dar un străin fermecător pe care-l întâlneşte în metrou îi va îndulci dezamăgirea.

Din 20 noiembrie, o nouă mini-serie cu Gabriel Garko la TVR 2: „Chip de înger”

TVR 2 difuzează o nouă producţie cu celebrul star italian Gabriel Garko. Din 20 noiembrie, în fiecare sâmbătă, de la ora 22.10, telespectatorii pot viziona mini-seria în patru părţi „Chip de înger” („Viso d’angelo”, 2011).

Acţiunea din „Chip de înger' se petrece într-un orăşel italian de pe malul mării, unde un şir de crime misterioase înfioară comunitatea: asasinul lasă câte un rozariu în mâinile fiecăreia dintre victimele sale. Producţia italiană cu accente thriller, în regia lui Eros Puglielli, are patru episoade, iar din distribuţie mai fac parte, printre alţii, Angela Molina, Eva Grimaldi, Martine Brochard şi Federico Galante.

Cazul îi este încredinţat inspectorului Roberto Parisi (Gabriel Garko), specialist în crimele în serie, care descoperă că toate victimele locuiseră o vreme la centrul de recuperare Santa Teresa, condus de sora Serafina (Angela Molina). Ca să afle ce se întâmplă dincolo de uşile închise, Parisi o trimite acolo pe colega lui, Angela Garelli (Cosima Coppola), ea însăşi fostă toxicomană. În timp ce îşi urmează tratamentul, Angela se trezeşte prizonieră a unui labirint de intrigi şi de secrete pe care nimeni nu le-ar fi crezut posibile în orăşelul lor aparent liniştit. Mini-seria „Chip de înger” este difuzată în fiecare sâmbătă, de la ora 22.10, la TVR 2.

Regizorul Mircea Mureşan la DUMINICA FILMULUI ROMÂNESC

Despre cariera regizorului Mircea Mureşan s-a spus că a debutat sub semnul ecranizărilor, reorientându-se treptat spre comedie, cu rare excursii în domeniul documentarelor. Multe dintre filmele regizate de Mircea Mureşan au fost premiate la diverse festivaluri naţionale şi internaţionale din Cannes, New Delhi, Tokyo, Cairo, Moscova, etc. La Duminica filmului românesc vom revedea două dintre producţiile sale de referinţă, filme româneşti care îşi păstrează farmecul peste timp.

DUMINICĂ, 21 NOIEMBRIE, ora 13:10

BALTAGUL – România, 1969

Regia: Mircea Mureşan

Cu: Margarita Lozano, Sidonia Manolache, Ilarion Ciobanu

Dramă. Ecranizare a romanului omonim de Mihail Sadoveanu. Când bărbatul ei, cioban, dispare în împrejurări misterioase, Victoria Lipan reface drumul parcurs de el cu turmele de oi şi află adevărul: Nichifor a fost ucis chiar de cei pe care-i credea aproape. Cu îndârjirea specifică unei femei de la munte, Victoria nu se dă bătută până nu-şi face dreptate.

Ora 20:10

SEXY HAREM ADA-KALEH – România, 2001

Regia: Mircea Mureşan

Cu: Ştefan Bănică Jr., Stela Popescu, Jean Constantin, Rona Hartner

Comedie. Ismail, originar din Insula Ada Kaleh, a avut o mare dragoste de tinereţe în urma căreia s-a născut un băiat, Gicu, de care însă nu mai știe nimic. După scufundarea insulei, Ismail s-a mutat la Istanbul. După 1989, el revine în România și deschide un local, pe care-l numește „Sexy Harem Ada-Kaleh. Fiul său, Gicu, îl vede la o emisiune de televiziune - "Români fericiți" - și decide că trebuie să-și întâlnească tatăl.

FILMUL DE ARTĂ, 0ra 22:00

ÎNTOARCERE LA HOWARDS END (HOWARDS END - Marea Britanie, SUA, 1992)

Regia: James Ivory

Cu: Emma Thompson, Anthony Hopkins, Helena Bonham-Carter, Vanessa Redgrave

*3 premii Oscar (pentru rol principal feminin – Emma Thompson, scenariu adaptat si scenografie)

*Globul de Aur pentru rol principal feminin – Emma Thompson

*2 premii BAFTA (rol principal feminin si cel mai bun film)

*Premiul special pentru James Ivory la Festivalul de la Cannes

Dramă, ecranizare a romanului omonim de E.M. Forster. În Anglia anilor 1910, surorile Margaret şi Helen Schlegel continuă tradiţia intelectuală a familiei şi îşi petrec timpul frecventând cercurile artistice şi literare londoneze. Familia Wilcox, pe de altă parte, trăieşte în mediul necruţător al afacerilor şi al industriei în plină dezvoltare. Helen, mezina nonconformistă, trăieşte o scurtă iubire cu tânărul Paul Wilcox, repede înăbuşită şi cu urmări nedorite, care o vor marca pe rebela sentimentală. Margaret leagă cu Ruth Wilcox, soţia patriarhului Henry Wilcox, o surprinzătoare prietenie, în ciuda diferenţelor sociale dintre ele. Chiar înainte să moară, Ruth decide în secret să-i lase moştenire lui Margaret conacul Howards End, la care ţine foarte mult. Din fericire pentru familia Wilcox, documentul nu este oficial, nimeni nu l-a citit, aşa că ultima dorinţă a decedatei nu va fi respectată. Când văduvul Henry o cunoaşte, în sfârşit, pe Margaret, rămâne fermecat şi, în scurt timp, o va cere de soţie. Căsnicia lor, deşi clădită pe iubire, va fi marcată de neînţelegeri şi conflicte familiale şi bântuită de secretul pe care-l ascunde Henry.