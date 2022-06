Gala Spring SuperBlog 2022 a reunit comunitatea pe litoral

La finalul celei de-a 24-a ediții a competiției SuperBlog, comunitatea s-a reunit în weekend-ul 10-12 iunie la Cap Aurora. Câștigătoarea trofeului Spring SuperBlog 2022 este Oana Lambrache. TVR 2 – partener oficial al evenimentului.

Participanții (bloggeri, sponsori, parteneri) au aplaudat finaliștii și câștigătorii și s-au (re)descoperit și în mediul offline, nu doar din cuvintele așternute pe bloguri. După 15 probe cu cerințe dificile, termene limită stricte și un carusel de emoții la fiecare notă, au venit emoțiile Galei - prilej de bucurie, socializare și noi prietenii. Câștigătoarea trofeului Spring SuperBlog 2022 este Oana Lambrache, după trei participări.

Mobilizați de sloganul “Restartează creativitatea!”, 60 de bloggeri din toată țara și din diaspora s-au înscris în competiție, dintre care 55 au participat la cel puțin o probă, iar 23 au dat curs tuturor celor 15 probe de blogging propuse de sponsorii competiției, pe teme inspirate de domeniul de activitate. În perioada 1 martie - 15 aprilie 2022, s-au înregistrat 506 articole, pe subiecte precum îmbrăcăminte și accesorii fashion, cosmetice, articole de igienă feminină, termometre, alimente fără gluten, până la credite, aplicații de business, meditații online, biblioteca de audiobooks și ebooks, materiale de construcții, mobilier și produse pentru casă și grădină, piscine sau oferte hoteliere.

La fiecare probă, bloggerii și-au demonstrat atât potențialul creativ, cât și aptitudinile artistice (foto-video) sau abilitățile SEO la cerințe tehnice, respectând termene stricte. Apoi, juriile au evaluat și departajat articolele pentru a desemna câștigătorii premiilor alocate. La probele la care aleg să participe, superbloggerii pot câștiga premii în bani, produse, vouchere sau servicii, iar la finalul competiției se acordă premii cash primilor zece clasați în clasamentul general, precum și premii-surpriză celor care au bifat toate provocările. În ediția aceasta, s-au acordat circa 150 de premii (în bani și în produse sau servicii), în valoare totală de peste 30.000 de lei.

Competiția - cu reputația unui maraton dificil, care creează dependență - le-a oferit concurenților adrenalină din belșug, oportunitatea de a învăța din fiecare provocare (și mai ales din cele care îi determină să iasă din zona de confort), de a primi feedback, de a se face cunoscuți și a câștiga noi cititori, de a crea parteneriate și a se pregăti pentru viitoare colaborări.

Tot în primăvara 2022 s-au lansat și Webinariile SuperBlog – în care concurenții și partenerii oferă voluntar celorlalți membri ai comunității din cunoștințele și experiența lor și fiecare poate fi, pe rând, mentor sau cursant pe temele care îl pasionează. Astfel, învață împreună despre tehnici de scriere creativă, content marketing, SEO, plug-in-uri, diverse programe și aplicații de editare foto-video, web design și aspecte tehnice legate de blogging.

Pe podiumul competiției se clasează Ramona Badea, pe locul al treilea cu blogul ramonaspune.wordpress.com, Ana Maria Haller pe locul secund, cu blogurile ladyinblack.ro și respectiv dusacucartea.ro, iar Oana Lambrache, autoarea blogului oanalambrache.ro, a câștigat trofeul Spring SuperBlog 2022 și premiul cash de 1500 lei, alături de alte recompense oferite de sponsorii competiției. Clasamentul final și alte informații sunt disponibile pe site-ul www.super-blog.eu.

“Am decis să particip la SuperBlog în 2021, pentru că îmi doream să aflu dacă ceea ce scriu are valoare, dacă scriu bine. Îmi doream un feedback din care să pot învăța. Și asta am primit participând la SuperBlog. În primăvara lui 2021 am participat pentru prima dată și m-am clasat pe locul al 15-lea, apoi în toamnă pe locul al 4-lea, la un pas de podium. Obiectivul meu a fost mereu de a urcă un loc în clasament, de a învăța lucruri noi, de a descoperi povești și oameni. De data aceasta, Spring SuperBlog 2022 mi-a adus primul loc și mă simt de parcă m-am întors la școală și voi primi diplomă și coroniță la final de an! Chiar simt că SuperBlog este precum o școală care te învață să scrii mai bine, mai organizat, mai frumos și unde îți găsești prieteni și colegi printre bloggeri talentați!”, a declarat câștigătoarea Oana Lambrache.

Lansat în 2008, SuperBlog este cel mai longeviv proiect dedicat bloggerilor din România și are scopul de a susține și premia creativitatea în blogosferă și, totodată, de a crea oportunități de colaborare între mediul de afaceri și creatorii de conținut. De-a lungul celor 14 ani, competiția a atras circa 3100 de participanți, s-au scris peste 41.000 de articole scrise în peste 500 de probe, susținute de peste 150 de sponsori, și s-au acordat mii de premii substanțiale, în bani, produse și servicii. Astfel, concurenții își testează și perfecționează abilitățile de comunicatori online, își antrenează creativitatea și disciplină, pregătindu-se astfel pentru viitoarele colaborări, iar brandurile se promovează într-un context inedit, descoperă noi influenceri și potențiali colaboratori, susțin dezvoltarea și profesionalizarea blogosferei.