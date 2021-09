"Fraţi de viţă" revine cu un nou sezon la TVR 2

Fraţii Cătălin și Adrian Păduraru deschid din nou porţile „lumii vinului” într-un nou sezon „Fraţi de viţă”, în fiecare sămbătă, de la ora 17:00, la TVR 2.

„Este o emisiune care împlineşte un vis, acela de a conecta românii cu o resursă generoasă de bine: vitivinicultura din ţara noastră”, spune Cătălin Păduraru, coprezentator „Fraţi de viţă”, despre emisiunea care revine sâmbăta, de la ora 17:00 (în reluare duminica, de la ora 12:00) la TVR 2. „Podgoriile noastre ne îmbogăţesc identitar, cultural, emoţional. Traseele oenoturistice pe care le parcurgem ne invită la formarea unei noi comunităţi”, descrie amfitrionul noul sezon.

Primele ediţii aduc în faţa telespectatorilor o zonă nouă, nexplorată până acum, dar cu o tradiţie serioasă şi rezultate uneori excepţionale în exploatarea culturii de viţă-de-vie - Bihorul. De la crame familiale de dimensiuni mici, aşa numitele crame boutique, deţinute de adevăraţi pasionaţi cum sunt cei din Alesd, la fascinantele pivniţe înşiruite la poalele castelului din Săcuieni (unele construite acum câteva veacuri) şi până la podgorii generoase şi crame moderne ori destinaţii turistice spectaculoase, a căror istorie se împleteşte cu cea a vinului, conacul Komaromi din satul Otomani sau Huta Slava spre exemplu, sunt doar câteva dintre subiectele aduse în faţa voastră din periplul bihorean. Cum toamna este abia la început, în acest sezon „Fraţii de viţă” vor prezenta şi alte locuri din partea de nord-vest a ţării.

Telespectatorii vor descoperi lucruri noi despre „licoarea zeilor” şi locuri minunate din România, fără a fi nevoie de efort sau cursuri de specialitate. „Sezonul care a trecut, împreună cu fratele meu, Cătălin am descoperit locuri, am revăzut locuri care s-au dezvoltat extraordinar, pentru că în domeniul vinului, al turismului, al culturii oamenii visează, crează şi tot în sezonul trecut am făcut primele ediţii ale emisiunii cu subtitraj în limba engleză, asta şi pentru că un telespectator care lucrează în străinătate ne-a povestit că îi cheamă pe toţi colegii lui de muncă, veniţi din diverse ţări ale lumii, când este emisiunea Fraţi de viţă şi le spune „Veniţi să vedeţi aceasta este ţara mea!”. „Fraţi de viţă” este o emisiune care arată România de care suntem mândri, România frumoasă!”, a spus Adrian Păduraru.

De la arta degustării, până la diversele accesorii din domeniu, în fiecare sâmbătă, de la ora 17:00, vom pătrunde în podgorie, pentru a cunoaşte vinurile și soiurile de struguri din care sunt obținute, dar şi ca să aflăm care sunt combinaţiile culinare asociate cu vinul zonei.

„România are unul dintre cele mai vechi bazine viticole din lume. Să cunoaştem şi să ne asumăm acest lucru. Investiţiile din domeniu ne plasează în vârful ierarhiei mondiale. Să fim mândri de acest lucru. Dezvoltarea industriei vinului nu înseamnă doar entertainment ci, bunăstare colectivă. Românii de aici sau cei care se întorc din străinătate şi pot trăi mai bine în preajma viei, dezvoltând afaceri conexe sau muncind într-unul din cele mai frumoase sectoare economice. Turismul ţării este dependent de succesul unui produs cu origine, aşa cum este vinul. Am reuşit să străbatem o bună parte din ţară şi ne propunem să nu lăsăm nicio cramă nevizitată. Învăţăm, ocolim miturile, ne bucurăm de viaţă, creionăm perspectivele pozitive”, adaugă Cătălin Păduraru.