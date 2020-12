Franța a început noul proces de selecție pentru Eurovision 2021

Franța va reveni la o finală națională, dar cu un nou concept și un nou nume! Astăzi, France Télévisions a anunțat cei 12 artiști participanți și titlurile pieselor lor după finalizarea unui proces intern de selecție.

Noua finală națională se va numi Eurovision France - C'est vous qui décidez! ceea ce se traduce prin „Voi decideți”, scrie wiwibloggs. Așa cum sugerează și numele, publicul francez, care va urmări spectacolul de acasă, va avea șansa de a-și alege actul artistic preferat. Voturile audienței vor constitui 50% din scorul total, în timp ce celelalte 50% vor fi hotărâte de un juriu profesionist format din 10 persoane. Spectacolul va fi găzduit în direct de Stéphane Bern pe France 2 și va prezenta 12 artiști concurenți cu melodii din diferite stiluri muzicale:

LMK - Magique

Ali - Paris Me Dit

Casanova - Tutti

Barbara Pravi - Voilà

Cephaz - On A Mangé Le Soleil

Amui - Maeva

Andriamad - Alléluia

Filipine - Bah Non

Juliette Moraine - Pourvu Qu'on M'Aime

21 Juin Le Duo - Peux-Tu Me Dire?

Terence James - Je T'Emmènerai Danser

Poney X - Amour Fou

În fiecare seară începând din 16 decembrie, France 2 va arăta un portret al unui artist participant în timpul programului de Eurovision France - les finalistes. În aceste portrete, artiștii vor prezenta mai multe informații despre cariera lor, precum și despre melodia lor.

În plus, France Télévisions a anunțat că va găzdui concursul Eurovision Junior în 2021! Acest lucru vine după ce piesa “J'imagine” a artistei franceze Valentina a câștigat concursul în noiembrie anul acesta. Va fi prima dată în istoria Junior Eurovision când Franța va găzdui competiția. De asemenea, au trecut 42 de ani de când au găzduit și Concursul Eurovision!

Eurovision.tv a vorbit cu Alexandra Redde-Amiel, șefa divertismentului și șefa delegației franceze pentru Eurovision si Eurovision Junior. Să aflăm ce este nou pentru Franța!

La ce se pot aștepta spectatorii de la Eurovision France - C'est vous qui décidez?

Este un concept nou creat de echipe din France Télévisions și France TV STUDIOS. “Am selectat 12 melodii puternice din sutele de propuneri pe care le-am primit. De asemenea, suntem mândri să evidențiem artiști și compozitori francezi cu această selecție. Am conceput un sistem de vot original, care oferă audienței o influență mai mare. Vor fi două faze de vot, dar publicul va avea controlul în ambele aceste două faze. Juriul va fi format din 10 persoane, 5 franceze și 5 internaționale care vor proveni din toate categoriile sociale. Mulți fani ai concursului Eurovision urmaresc selecții naționale din întreaga Europă. Sperăm cu adevărat că acest nou concept le va fi pe plac.”

Anul trecut, Franța a ales o selecție internă după câțiva ani de destinație Eurovision. De ce ați decis să reveniți la o selecție națională?

“Situația din ultimul an s-a schimbat radical. Anul acesta publicul francez, și în special fanii, au fost privați de concursul Eurovision. Vrem să oferim audienței un moment Eurovision la începutul anului.

Mai mult ca oricând, în aceste vremuri dificile, divertismentul este, de asemenea, o modalitate de a scăpa de toate. Și sperăm, mai mult ca oricând, să aducem niște bucurie în viața oamenilor cu acest frumos spectacol.”

Destinația Eurovision a fost cunoscută pentru faptul că le-a arătat fanilor Eurovision talentul francez nou. Va fi același lucru pentru acest nou spectacol?

“Da, și aș spune și mai mult, deoarece este unul dintre conceptele puternice ale Eurovision France - C'est vous qui décidez'. Într-adevăr, vrem să promovăm artiști în ascensiune din scena muzicală franceză, interpretând o mulțime de stiluri muzicale diferite: Pop, EDM, cunoscuta „chanson française” și muzica urbană. France Télévisions este, de asemenea, mândră că sprijină tinerele talente din regiunile Franței continentale, precum și din străinătate. Veți putea auzi corsicană și tahitiana în timpul spectacolului.”

Găzduirea unei emisiuni TV în vremuri de pandemie nu este cea mai ușoară. Cum va funcționa?

“Pandemia nu facilitează organizarea unui astfel de spectacol. La fel ca radiodifuzorii gazdă din Olanda, am lucrat la mai multe scenarii. De asemenea, am discutat aceste scenarii cu colegii noștri europeni și am lucrat cu feedback-ul acestora.

Sperăm să vedem membri internaționali în juriul nostru. În orice caz, minunata organizare a Festivalului Junior Eurovision Song Contest de către TVP ne-a dovedit tuturor că putem organiza un spectacol excepțional în ciuda evenimentelor actuale. Acum depinde de noi să abordăm aceeași provocare.”

Franța tocmai a câștigat Junior Eurovision Song Contest, care este prima victorie „Eurovision” a națiunii din 43 de ani. Credeți că acest lucru va avea un impact pozitiv asupra publicului și așteptărilor lui pentru concursul Eurovision?

Suntem atât de încântați că Valentina a câștigat Concursul Eurovision Junior cu piesa ei “J'imagine”, care transmite un mesaj atât de pozitiv Europei și lumii. Suntem foarte bucuroși să împărtășim această victorie fanilor concursului.

Eurovision este una dintre principalele programe de pe France Télévisions și în ultimii ani francezii s-au atașat din ce în ce mai mult de el, ceea ce putem vedea în diferitele ratinguri.

Victoria lui Valentina nu poate decât să mărească implicarea publicului francez în program, mai ales că vor putea participa la Festivalul Junior Eurovision Song Anul viitor „à la maison” (acasă) din Franța!

Care este principalul obiectiv al Franței pentru concursul Eurovision? Ești „în el pentru a-l câștiga” sau există diferite obiective de atins cu participarea?

“Desigur, Franța concurează la Eurovision Song Contest pentru a câștiga, iar victoria noastră la Junior Eurovision a întărit doar această dorință. Ne dorim foarte mult să câștigăm! Am spus anul trecut că lucrăm din greu pentru a readuce Franța în top 5 pentru prima dată din 2002. Suntem pe deplin mobilizați și încântați să facem față acestei provocări. Cu toate acestea, știm că toate țările au aceeași dorință și competiția va fi dură la Rotterdam pentru cea de-a 65-a ediție a Eurovision Song Contest.”