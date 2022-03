FITS - Portrete în festival: Israel Galván

Sâmbătă, 26 martie, de la ora 16:00, la TVR 3, puteți afla mai multe despre dansatorul și coregraful Israel Galván în emisiunea "Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu - Portrete în festival", realizată de Sandrino Gavriloaia.

Pentru dansatorul și coregraful Israel Galván, flamenco este un fel de "virus" care-i pătrunde în corp și-l face să se metamorfozeze, fuzionând cu diverse tipuri de muzică, cu noi idei sau concepte. Cel puțin, așa a declarat artistul spaniol în cadrul unei conferințe FITS, dialog public coordonat de teatrologul Octavian Saiu în cadrul ediției de anul trecut a festivalului.

Israel Galván s-a născut la Sevilla într-o vestită familie de dansatori de flamenco, fiind fiul lui José Galván și al Eugeniei Reyes. A devenit o celebritate în domeniu datorită pașilor săi complicați de dans și a mișcărilor sofisticate, în alternanță cu momente elaborate de nemișcare și liniște. Arta sa ține de avangarda din flamenco, din coregrafie și din dans.

Artist asociat al Théâtre de la Ville din Paris, Israel Galván este laureatul celor mai importante premii spaniole și internaționale de dans, printre care se numără: Premio Nacional de Danza (Spania), Gran Prix de la Danse (Franța), The National Dance Award for Exceptional Artistry (Marea Britanie), the New York Bessie Performance Award (SUA). În 2015, Franța i-a atribuit titlul de Ofițer al Ordinului Artelor și Literelor.

La ediția a 28-a a Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu lui Israel Galván i s-a acordat o stea pe Aleea Celebrităților, fiind premiat pentru întreaga activitate de dansator și coregraf.

Artistul spaniol a prezentat în cadrul festivalului de la Sibiu spectacolul "La Consagración de la Primavera", pe muzica lui Igor Stravinsky. „Le Sacre du Printemps" presupune o întâlnire cu o lucrare coregrafică și muzicală care a stârnit scandal în 1913, o compoziție (re)cunoscută astăzi de aproape toată lumea. De fapt, aceasta a fost și provocarea pentru Israel Galván, artist inovator care a reușit să se dedice total partiturii pentru pian a compozitorului rus.

Acest „Nijinski al dansului flamenco” își folosește corpul ca pe un instrument de percuție pentru a aduce împreună, ca într-un fusion avangardist, dansul flamenco și muzica lui Stravinsky.

Producător și realizator: Sandrino Gavriloaia

Director de imagine: Vlad Micu