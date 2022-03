FITS - O prietenie în lumea teatrului: George Banu și Eugenio Barba

Sâmbătă, 2 aprilie, de la ora 16:00, la TVR 3, Sandrino Gavriloaia vă prezintă vechea și profunda prietenie dintre teatrologul George Banu și regizorul Eugenio Barba, marcată în cadrul FITS 2021.

Vechea și profunda prietenie dintre teatrologul George Banu și regizorul Eugenio Barba a fost marcată în cadrul celei mai recente ediții a festivalului sibian (cea de-a XXVIII-a, în 2021) prin conferința Teatrul și maeștrii scenei europene.

Această conferință a fost prilejuită de lansarea volumului semnat de George Banu, Povestirile lui Horatio. Portrete și mărturii ale maeștrilor scenei europene. Iar Odin Teatret - Nordisk Teaterlaboratorium a fost prezent în festival cu producția "Ave Maria", un spectacol halucinant în regia lui Eugenio Barba, având-o ca protagonistă pe Julia Varley.

În urmă cu câțiva ani, FITS i-a acordat criticului și teatrologului de origine română George Banu "Premiul pentru un parteneriat de excepție", distincție conferită cu prilejul aniversării a 75 de ani de viață, iar un Laudatio a fost rostit, atunci, de prietenul său de-o viaţă, regizorul și directorul de teatru Eugenio Barba.

„Vocaţia mea a fost de a fi un bun acompaniator. Am încercat să fiu acompaniatorul unor mari artişti, pe care i-am iubit, cu care m-am întâlnit..." a declarat George Banu pe scena Teatrului Thalia, în cadrul Galei FITS 2018. Încercând să răspundă la aceeași întrebare esențială: "Care ar fi personajul din teatru care v-ar fi plăcut să fiți?" George Banu rămâne fidel crezurilor sale artistice și teatrale, mărturisind în cartea sa, la fel ca în 2018, că ar fi vrut să fie Horațio, deoarece "a fi Horaţio înseamnă că ţi-ai găsit un Hamlet. Şi eu nu am avut un Hamlet, am avut mai mulţi Hamleţi, și Eugenio (Eugenio Barba – n.r.) face parte dintre ei (...) iar împlinirea mea vine tocmai din faptul că am fost alături de prieteni şi că împreună am reuşit să facem din teatru mai mult decât o simplă activitate culturală...".

Regizorul, autorul și teoreticianul de origine italiană Eugenio Barba este un nume celebru în lumea teatrului, fiind creator de școală și fondatorul Odin Teatret, "teatru laborator" cu sediul la Holstebro, în Danemarca. Este emulul regizorului polonez Jerzy Grotowski în preajma căruia a stat câțiva ani. În 1979, Eugenio Barba a pus bazele Școlii Internaționale de Antropologie Teatrală (The International School of Theatre Anthropology sau ISTA), o organizație internațională, multiculturală și itinerantă formată din regizori, performeri, teoreticieni, instrumentiști, oameni de teatru etc al căror domeniu principal de cercetare este antropologia teatrului, studiul tehnicilor actoricești provenind din diverse culturi, medii și civilizații. Prima stea de pe Aleea Celebrităților din Parcul Cetății din Sibiu i-a fost atribuită lui Eugenio Barba în 2013, anul când Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu a aniversat două decenii de existență.

Producător și scenarist: Sandrino Gavriloaia